Argentina participará de la misión Artemis II para regresar a la Luna: la NASA desplegará un microsatélite local

El Gobierno anunció este viernes que formará parte de la misión Artemis II de la NASA, que representará el regreso de una tripulación a la Luna 50 años después del fin del programa Apolo, en 1972. Según se informó, la Argentina desplegará un microsatélite propio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

“En esta primera etapa los astronautas no bajarán a la Luna, sino que darán una vuelta por detrás, lo cual los ubicará en una distancia récord de 70.000 km de la Tierra”, se aclara en el comunicado difundido esta tarde por la Oficina del Presidente.

“Nunca un ser humano estuvo tan lejos de nuestro planeta”, destacan desde Presidencia sobre la misión programada para su lanzamiento el próximo 6 de febrero.

Según se precisó, la Argentina desplegará un microsatélite de la CONAE, desarrollado en conjunto entre la empresa nacional VENG S.A, el Instituto de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), las universidades de La Plata (UNLP) y de San Martín (UNSAM) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) .

La administración libertaria destacó que el microsatélite “permitirá validar tecnologías críticas” para futuras misiones espaciales, al tiempo que otorgará “información fundamental” a la NASA.

“Una vez en el espacio, Atenea medirá radiación en órbitas profundas, evaluará componentes para uso espacial, captará datos GPS para órbitas de transferencia geostacionaria, y validará enlaces de comunicación de largo alcance”, precisaron.

Así, el Gobierno destacó la importancia para el país de haber sido seleccionado para integrar la misión de la NASA, al subrayar que sus exigentes estándares de calidad y confiabilidad “demuestran el alto nivel de las capacidades técnicas y operativas que mantiene la Argentina

“El desarrollo tecnológico y la investigación en asuntos estratégicos son la prioridad de la inversión en ciencia de este Gobierno, mientras se eficientizan los recursos a partir de la eliminación de gastos innecesarios en áreas sociales o politológicas”, concluyeron.

Artemis II

Artemis II será la primera misión tripulada que viaje a las cercanías de la Luna en más de 50 años, desde el programa Apolo 11 que llevó a los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin a ser los primeros humanos en caminar sobre la superficie lunar.

Durante el viaje se realizarán estudios sobre el impacto de la radiación y el espacio profundo en el cuerpo humano, además de validar la tecnología necesaria para Artemis III, la misión que sí planea llevar humanos a la superficie lunar en 2027.

Noticia en desarrollo