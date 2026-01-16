La NASA inicia la cuenta regresiva para ir a la Luna en 2026: las fechas clave del lanzamiento de Artemis II

La Administración Nacional del Espacio y la Aeronáutica (NASA, por sus siglas en inglés), ya inició con los preparativos finales para el lanzamiento de Artemis II, que despegará en febrero de 2026 y llevará a cuatro astronautas en un viaje de diez días alrededor de la Luna, para probar los sistemas de soporte vital y navegación.

Artemis II, el regreso de la NASA a la órbita de la Luna en 2026

La misión Artemis II ya tiene algunas de sus fechas clave para lograr que la NASA regrese a la Luna, 56 años después de la hazaña lograda en 1969 por el Apolo 11. Sin embargo, en esta ocasión no se planea un alunizaje sino que será un viaje orbital, consignó la administración desde su sitio web.

La NASA prepara los últimos detalles de la misión Artemis II (Archivo) X/@NASA

De acuerdo con la entidad, estas son las fechas claves que muestran la disponibilidad de los lanzamientos:

Período de lanzamiento: del 31 de enero al 14 de febrero

del 31 de enero al 14 de febrero Oportunidades de lanzamiento: los días 6, 7, 8, 10 y 11 de febrero

los días 6, 7, 8, 10 y 11 de febrero Período de lanzamiento: del 28 de febrero al 13 de marzo

del 28 de febrero al 13 de marzo Oportunidades de lanzamiento: los días 6, 7, 8, 9, 11 de marzo

los días 6, 7, 8, 9, 11 de marzo Período de lanzamiento: del 27 de marzo al 10 de abril

del 27 de marzo al 10 de abril Oportunidades de lanzamiento: los días 1, 3, 4, 5, 6 de abril

Según la NASA, el éxito del lanzamiento no solo depende de la mecánica orbital, sino también del clima, el suministro de insumos y el tráfico en el Área Este, lo que llevó a que se permitan hasta cuatro intentos por ventana.

La administración prioriza la seguridad de los sistemas por sobre la rapidez, y entiende que esta misión de 10 días es el primer paso tripulado de la era Artemis.

Este vuelo de prueba es el cimiento para establecer una presencia lunar permanente y, eventualmente, proyectar la llegada de los primeros astronautas a Marte.

Un hito que será histórico después de 50 años

Artemis II será la primera misión tripulada que viaje a las cercanías de la Luna en más de 50 años, desde el programa Apolo 11 que llevó a los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin a ser los primeros humanos en caminar sobre la superficie lunar.

El Artemis II orbitará alrededor de la Luna, pero no alunizará (Archivo) NASA/RADISLAV SINYAK - NASA/RADISLAV SINYAK

Los astronautas viajarán alrededor del satélite durante unos 10 días para probar los sistemas de soporte vital de la nave Orion y el cohete SLS, destacó Telemundo.

Durante el viaje se realizarán estudios sobre el impacto de la radiación y el espacio profundo en el cuerpo humano, además de validar la tecnología necesaria para Artemis III, la misión que sí planea llevar humanos a la superficie lunar en 2027.

En cuanto a la trayectoria de retorno, la misión utilizará un recorrido de “retorno libre”, de forma que se pueda aprovechar la gravedad de la Luna para ser impulsados de vuelta a la Tierra sin necesidad de maniobras de propulsión adicionales importantes.

Quiénes son los tripulantes que viajarán en el Artemis II

La tripulación de la misión Artemis II irá a bordo de la segunda nave Orión completa alrededor de la Luna. Son los primeros seres humanos que viajarán al satélite en cinco décadas y los pioneros en hacerlo en este siglo, destacó BBC.

La tripulación de la misión Artemis II se presentó hace tiempo y su viaje alrededor de la Luna está próximo a realizarse (Archivo) NASA/Robert Markowitz

Los tripulantes combinan experiencia técnica y récords históricos. Al mando estará el comandante Reid Wiseman, experto en misiones extremas tanto en el espacio como bajo el mar. Lo acompaña como piloto Victor Glover, quien ya demostró su destreza en la primera misión tripulada de SpaceX, según 20Minutos.

El equipo se completa con la ingeniera Christina Koch, poseedora de hitos clave en caminatas espaciales, y el canadiense Jeremy Hansen, cuya trayectoria como piloto de combate y estratega en la CSA garantiza la solidez del grupo en este viaje de 10 días.