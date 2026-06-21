Arsat | Citas en un hotel, cenas con vino y un viaje a Córdoba: la trama detrás de un sensible contrato millonario que benefició a Huawei

Mientras la Justicia investiga el origen de US$2,6 millones vinculados a Facundo Leal, expresidente de Arsat, y analiza las declaraciones de testigos que describieron movimientos de sobres, mochilas y entregas de dinero durante su gestión, LA NACION reconstruyó cómo se desarrolló uno de los contratos más relevantes -y cuestionados- de los últimos años en Arsat, en el que Leal tuvo un rol crítico. Se trata de la actualización y mejoramiento de la Red Federal de Fibra Óptica, los 36.000 kilómetros que cruzan todo el país y que son usados por prácticamente todas las empresas de telecomunicaciones.

LA NACION reconstruyó a partir de documentos oficiales, pedidos de acceso a la información pública, imágenes, publicaciones empresarias y testimonios de empleados y exempleados de Arsat el desarrollo de la contratación y las relaciones que mantuvieron funcionarios como Leal y empresarios del sector desde 2020 a la fecha.

El negocio de por lo menos US$30 millones de ese entonces (el valor exacto es difícil de determinar por las sucesivas ampliaciones de presupuesto y la volatilidad del tipo de cambio) se lo llevó una empresa cordobesa llamada Tecnored.

La adjudicación conllevó a que la ejecución del proyecto esté atada a la tecnología de Huawei, el gigante chino siempre cuestionado por el gobierno de Estados Unidos. Tecnored, la empresa local, asociada a la china, compitió con Nokia, Ciena y ZTE, pero ganó por mucha diferencia en principio, por precio. En ese entonces, Leal era gerente general. El presidente de Arsat era Pablo Tognetti. Después del inicio del contrato, tras un breve paso de Matías Tombolini por el puesto, Leal quedó como jefe máximo. Nada de los datos de adjudicación de los contratos se encuentran en la página de transparencia de Arsat, que sí contienen los procesos de compra. En una declaración de 2022, Leal dijo al portal DPL News que había sido una “licitación abreviada”. Según información de LA NACION, fue un concurso por invitación.

Publicación de Tecnored en Linkedin

Mientras se desarrolló el proceso, las relaciones entre funcionarios y ejecutivos se extendían por fuera de las reuniones formales. LA NACION determinó que existieron decenas de encuentros que no figuran en los registros de ingreso de la empresa, pero quedaron plasmados en las agendas de los funcionarios.

Según pudo reconstruir este medio, funcionarios de Arsat y representantes de Huawei se reunían con frecuencia en el hotel Wyndham de Nordelta, en las oficinas que la empresa estatal posee en Benavídez y en el restaurante Piegari. Todo eso era coordinado, en general, vía WhatsApp con las secretarias de Leal. Además, el Wyndham tiene una parte de habitaciones de hotel y otra de departamentos. Múltiples fuentes apuntaron a que Leal hacía uso de tres unidades allí (incluso sostienen que era propietario de ellas).

Entre otras pruebas de estos encuentros, LA NACION obtuvo una fotografía en la que se observa a Facundo Leal compartiendo una cena con Juan Bonora, vicepresidente de Huawei, mientras ambos toman vino. La imagen corresponde a un encuentro realizado pocos días después de que Leal viajó a Córdoba y le hizo una visita a Juan Domínguez, presidente de Tecnored, en su provincia natal. Estos dos eventos sucedieron entre abril y mayo del 2021, en los mismos meses en los que se adjudicó y se firmó el contrato por la red de fibra óptica.

Poco tiempo después, en junio de 2021, Leal compartió un viaje con Domínguez, entre otros empresarios, a Barcelona. Allí se llevaba a cabo un congreso de tecnología y telecomunicaciones al que acudió una delegación argentina que los incluyó a ambos. Varias fuentes contaron a LA NACION que, una noche, llamó la atención de todos los presentes la aparición de Leal con lastimaduras en la cara. Habría habido un problema en la habitación con una acompañante que llevó al viaje. Domínguez habría sido uno de los testigos de la situación posterior entre Leal y la mujer ya que habló con ella, y con el entonces gerente de Arsat, sobre lo sucedido.

Consultada por LA NACION para esta nota, Huawei respondió: “Las reuniones y vínculos comerciales desde Huawei se enmarcan exclusivamente en el desarrollo de nuestra actividad profesional como proveedores de infraestructura de telecomunicaciones. Estos encuentros responden a procesos habituales de la industria, siempre en cumplimiento estricto de toda normativa y regulación vigente en Argentina. Compartir un espacio social o la existencia de una fotografía en un lugar público no implica vínculo ni relación alguna con los hechos que se le imputan a la persona mencionada. Huawei reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad en todas sus operaciones comerciales en el país”.

Por su parte, Tecnored dijo que la semana que viene iniciará acciones legales contra Arsat porque dejaron de pagar los servicios continuados contratados en el acuerdo.

En pandemia

El origen del programa se remonta a 2020. La pandemia había multiplicado el tráfico de datos y la infraestructura de la Red Federal de Fibra Óptica requería una ampliación de capacidad. El crecimiento del consumo de internet y la futura llegada de la tecnología 5G obligaban a incrementar el ancho de banda disponible para la red troncal administrada por Arsat.

En ese contexto, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aprobó mediante la resolución 867/2020 el Programa de Aumento de Capacidad de la Red Federal de Fibra Óptica. El plan sería financiado con $3000 millones provenientes del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, que recauda Enacom, integrado por el aporte equivalente al 1% de la facturación de las empresas de telefonía e internet.

El 12 de septiembre de ese año se firmó el convenio entre el Enacom y Arsat. Pocos días después, la resolución 1018/2020 ratificó el acuerdo y asignó formalmente la ejecución a la empresa pública. La estructura elegida permitió que los recursos del fondo fueran transferidos a Arsat, que quedó a cargo de implementar las obras necesarias para ampliar la capacidad de la red. El proyecto contempló dos partes: la actualización de la red IP Core MPLS, una de las piezas centrales del sistema, y un proceso de agregación, que se implementa en los nodos.

La valija encontrada en la casa de Facundo Leal

La relación entre Tecnored y la empresa china había comenzado en 2020. La propia compañía describió aquella alianza como una oportunidad para afrontar proyectos de conectividad junto con Huawei. “El trabajo en conjunto permitió que Tecnored certificara como socio de valor agregado de Huawei”, sostuvo la empresa al anunciar la asociación. Un año después, Tecnored obtuvo la certificación como “Value Added Partner” (VAP Partner), la categoría más alta que Huawei otorga a sus integradores.

En 2023, además, Tecnored difundió en LinkedIn un mensaje en el que explicitó la participación conjunta de ambas compañías en las obras de Arsat. “Tecnored junto a Huawei en la recta final de la migración de la red IP Core MPLS en Arsat, aportando a la ampliación de capacidad de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) a nivel nacional”, publicó la firma.

Fuentes que participaron del proyecto señalaron que las tareas fueron ejecutadas con equipamiento Huawei y que Tecnored actuó como integrador de esa tecnología.

Empleados y exempleados de Arsat que declararon ante este medio afirmaron que Leal se molestaba cuando surgían cuestionamientos hacia Huawei. Según esos testimonios, en reiteradas oportunidades ordenó a los distintos equipos que evitaran formular planteos a la empresa.

Las fuentes describieron incluso un episodio puntual ocurrido en otra contratación. Áreas técnicas habían solicitado precisiones sobre determinados servicios ofrecidos por Huawei en el marco de una invitación a proveedores a actualizar sus soluciones de infraestructura disponibles. Había aspectos de sus propuestas que no habían quedado claros, por lo que el personal solicitó a la empresa que amplíe la información para poder participar. Los responsables, siempre según esos informantes, recibieron luego la instrucción de no volver a realizar consultas y continuar con el procedimiento. Le atribuyen a Leal haber bajado la directiva.

La Justicia analiza el patrimonio de Facundo Leal. En ese expediente, testigos de su entorno, entre ellos su secretaria y sus choferes, declararon sobre movimientos de bolsos, sobres y entregas de dinero que son materia de investigación. En paralelo, la reconstrucción de las reuniones, los viajes, las visitas a Córdoba, los encuentros en Nordelta y la relación entre funcionarios y representantes de Huawei y Tecnored vuelven a colocar bajo examen la forma en que se ejecutó uno de los programas de infraestructura más importantes de los últimos años.