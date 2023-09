escuchar

Arturo Larrabure, hijo del militar Argentino Larrabure y uno de los tres oradores del acto en homenaje a las víctimas de terrorismo, recordó en la pantalla de LN+ cómo el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) secuestró a su padre en agosto de 1974 y lo asesinó un año más tarde. Y les respondió a quienes acusan a los organizadores del acto de reivindicar a la dictadura militar. que gobernó el país entre 1976 y 1983.

En medio de la polémica, Larrabure aclaró que el homenaje “se hace todos los años aunque en un ámbito distinto”. “Esta vez, y conmemorando el día internacional de las víctimas del terrorismo, la doctora [Victoria] Villarruel nos convocó a Legislatura Porteña. Allí contaremos nuestras historias y nuestras tragedias. Nadie viene a hablar de otra cosa que no sean específicamente las víctimas del terrorismo”, señaló.

Sobre el fallecimiento de su padre, ofreció detalles de cómo lo encontraron tras más de un 372 días de cautiverio: “Pesaba 48 kilos menos. Recibió la muerte mientras rezaba y entonando el himno nacional. Se negó en todo momento a colaborar con el ERP para que le concedieran su liberación. Fue un final largamente anunciado. Aquel secuestro duró mucho. Además, él estaba en un lugar muy pequeño, ruin y lúgubre. Vivía en condiciones infrahumanas”.

Arturo Larrabure recordó cómo el ERP mató a su padre y dijo que no reivindica a la Dictadura

Luego se prestó a narrar el rapto en orden cronológico y lo que le siguió. “Nosotros vivíamos en la fábrica militar de Villa María, en Córdoba. La noche del 11 de agosto de 1964, el ERP decidió llevar a cabo un ataque a la democracia. Lo secuestraron y, a partir de ahí, no supimos a dónde lo había llevado y dónde se encontraba”, relató.

“Días después de que lo alejaran de nosotros, nos llegó una carta. El escrito tenía el mes pero no el día. Allí, él nos contaba que había sido secuestrado y lo iban a tratar como prisionero de guerra. Nos quedamos tranquilos ya que pensábamos que, al ser prisionero de guerra, iba a estar amparado por la Convención de Ginebra y el trato hacia mi padre sería en condiciones normales. Sin embargo, esto no fue así”, admitió Larrabure a continuación.

Y completó la historia: “A medida que pasaban los meses, la posibilidad de que lo liberaran se iba desvaneciendo. Isabel Perón había incluso rechazado ceder a cinco terroristas capturados por mi padre. Días antes de su fallecimiento, el ERP jugó su última carta y le propuso trabajar con ellos haciendo explosivos, algo en lo que él se especializaba. Se negó rotundamente. Poco después, recibió la muerte mientras rezaba y entonaba el himno argentino”.

Durante los últimos tramos de la entrevista, aprovechó el espacio para contestar a las críticas por el homenaje: “Yo les diría primero que se fijen las fechas. Los tres disertantes de hoy hemos tenido nuestras tragedias en una época previa al 24 de marzo del 1973. Todos y cada uno de nosotros condena la dictadura militar. Tratamos de concentrarnos en lo que vivimos nosotros. La gente no puede ver una sola foto de la década del 70. Tiene que ver toda la película. Venimos a contar nuestra historia que, en 50 años, no hay tenido ninguna ley de reparación, no ha habido Justicia ni memoria. No existimos. Somos olvidados, desaparecidos de la historia pública”.

LA NACION