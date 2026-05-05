Caso Adorni, en vivo: qué se sabe del escándalo de la cascada y las reformas en su casa del country
El jefe de Gabinete realizó obras en su vivienda ubicada en el barrio privado Indio Cuá por US$245.000; el contratista dijo que pagó todo en efectivo y no recibió facturas
Refacciones en efectivo, en dólares y sin facturas
El encargado de llevar adelante las refacciones en el country Indio Cua reveló además que el mecanismo de pago era íntegramente en efectivo, en dólares y al margen de cualquier registro fiscal.
El presupuesto inicial pactado fue de unos 95.000 dólares, pero terminó escalando hasta los 245.929, según el detalle de gastos que aportó Tabar.
El Gobierno denunció a Rodolfo Tailhade por espionaje a Manuel Adorni, su esposa y sus hijos
El gobierno de Javier Milei denunció al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade por “espionaje ilegal” tras haber difundido información sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su familia durante la sesión informativa del miércoles último. La denuncia, a la que accedió LA NACION, hace alusión a los dichos del legislador en la Cámara de Diputados.
Durante el informe de gestión, sesión en la que Adorni respondió —entre otras— preguntas de la oposición por su incremento patrimonial, el diputado del bloque Unión por la Patria (UP) había señalado el supuesto uso de agentes de la Policía Federal como custodia de la esposa del portavoz, Bettina Angeletti, incluso en ocasiones cotidianas y de índole personal, con la mención a presuntas actividades y lugares que frecuentaba.
“Su esposa tiene custodia policial desde que usted asumió la vocería. La usa para ir a la manicura, a llevar a sus hijos al colegio o para ir a La Fernetería, un bar de moda. Está claro que el jefe de Gabinete debería informarnos, aun cuando tenga algún aviso de judicialización, por qué colmó de privilegios a su esposa”, interrogó Tailhade en aquella oportunidad.
Investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni y su esposa Bettina Angeletti
Con estos detalles, la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni y su esposa Bettina Angeletti dio un giro, ya que sumados a los otros gastos en efectivo y viajes, la suma que el funcionario debería justificar supera sus ingresos declarados. Por el momento se desconocen los de Angeletti.
El contratista que complicó a Adorni
El contratista Matías Tabar, que hizo las remodelaciones en la vivienda, llegó a los tribunales de Comodoro Py a declarar con un archivo impreso en Excel de dos páginas donde están detallados diversos renglones con cada compra, lo que salió y los diferentes aportes de dinero que realizó Adorni a lo largo de las obras realizadas durante 2024.
Pileta climatizada, cascada y apoyacabezas para el jacuzzi en la casa de Manuel Adorni
La remodelación de la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz incluyó la construcción de una pileta climatizada, que le demandó unos 9000 dólares; y una cascada, que salió 3500 dólares. El detalle de lo instalado incluye dos apoyacabezas para un jacuzzi, pagados a razón de 90 dólares cada uno.
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