Caso Adorni, en vivo: qué se sabe del escándalo de la cascada y las reformas en su casa del country

Rodolfo Tailhade UxP. Comisión investigadora de la criptomonedas $LIBRA. Se reunirá a efectos de recibir declaraciones testimoniales TADEO BOURBON

El gobierno de Javier Milei denunció al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade por “espionaje ilegal” tras haber difundido información sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su familia durante la sesión informativa del miércoles último. La denuncia, a la que accedió LA NACION, hace alusión a los dichos del legislador en la Cámara de Diputados.

Durante el informe de gestión, sesión en la que Adorni respondió —entre otras— preguntas de la oposición por su incremento patrimonial, el diputado del bloque Unión por la Patria (UP) había señalado el supuesto uso de agentes de la Policía Federal como custodia de la esposa del portavoz, Bettina Angeletti, incluso en ocasiones cotidianas y de índole personal, con la mención a presuntas actividades y lugares que frecuentaba.