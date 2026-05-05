La Libertad Avanza ploteó con un león violeta una sala de reuniones del anexo de Diputados

La sala de reuniones ubicada en el quinto piso del Anexo A de la Cámara de Diputados fue recientemente objeto de una intervención estética. El espacio ahora luce un ploteo de gran tamaño con la imagen de un león violeta abrazando una cúpula, una iconografía asociada a la estética política de La Libertad Avanza.

La nueva intervención no reemplazó por completo la decoración previa: detrás del diseño aún se distingue, en segundo plano, la bandera argentina que formaba parte del ambientado original.

Desde el entorno del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, relativizaron el alcance de la modificación. En diálogo con LA NACION, remarcaron que el espacio intervenido pertenece al partido que encabeza Javier Milei y señalaron que se trató de un “gasto menor” correspondiente al área administrativa del bloque oficialista.

La sala de reuniones del quinto piso, en el Anexo A de la Cámara de Diputados, fue ploteada con un león que abraza a una cúpula

La difusión de imágenes del nuevo ploteo en la red social X generó reacciones en el ámbito político. La diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica ARI) cuestionó públicamente la intervención al arrobar a Menem y plantear, con tono irónico, si esa posibilidad estaba habilitada para todos los legisladores.

“¿Podría informarme por esta vía si nos está autorizado a todos los diputados/as plotear nuestros espacios de trabajo? Estimo que sí, porque ya lo han hecho en el piso 5 del Anexo y descuento que es igual para todos. Ignoraba que el edificio podía ser ploteado a nuestro gusto. Veré qué ploteos hago a mi despacho”, escribió.

Ante la consulta de este medio, fuentes parlamentarias señalaron que, en principio, los legisladores cuentan con margen para ambientar sus despachos según sus preferencias. A modo de ejemplo, mencionaron que podrían incorporar “imágenes de Perón y Evita” si así lo desearan.

La diputada Mónica Frade interpeló a Martín Menem por el nuevo ploteo de la sala de reuniones de La Libertad Avanza en el Anexo de Diputados Captura de Pantalla

En ese sentido, recordaron también la existencia de espacios institucionales con fuerte carga simbólica, como la sala de la Juventud Néstor Kirchner, ubicada en el despacho que utilizó el exmandatario en la Cámara baja.

Florencia Carignano (Fuerza Patria) fue otra de las figuras parlamentarias que alzó la voz sobre el rediseño. “En esto gastan la plata , están en lo importante los diputados de La Libertad Avanza”, escribió en X. A la publicación sumó un pequeña grabación desde afuera de la sala.

Una discusión similar había ocurrido en diciembre de 2023, por el retiro momentáneo de un cuadro de Eva Perón en el Senado. Legisladores como Juliana Di Tullio denunciaron entonces una apropiación ilegal del material por parte del oficialismo. “¡Qué costumbre macabra la del anti peronismo con la imagen de Evita!“, lanzó.

La Libertad Avanza ploteó con un león violeta una sala de reuniones del anexo de Diputados

Y arremetió: “Quizás Victoria Villarruel no vio el decreto de donación del cuadro con la imagen de Evita o nadie le contó... Solo les pido que recuerden; el anti peronismo es la savia que recorre las venas del peronismo”.

Tras las consultas pertinentes, desde el entorno de Villarruel aclararon entonces a LA NACION que la pieza había sido descolgada únicamente para realizarle tareas de mantenimiento.