Así fue el saludo entre Javier Milei y el papa León XIV en Aeroparque tras la llegada a la Argentina

El presidente Javier Milei recibió al papa León XIV en el Aeroparque Jorge Newbery, minutos después de que el avión de Aerolíneas Argentinas que lo trasladó desde Uruguay aterrizara en el país, a las 16.33. El Pontífice permanecerá en la Argentina hasta el próximo miércoles 11 de noviembre. Durante su visita participará de actividades en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján.

Tal y como mostraron las imágenes de la transmisión oficial, una vez el Papa descendió de la aeronave -no sin previamente saludar a la tripulación que lo acompañó durante el vuelo-, el Sumo Pontífice se encontró con un Milei, que lo esperaba en tierra firme. Cara a cara con el León XIV, el jefe de Estado le estrechó la mano e intercambiaron algunas palabras antes de continuar con la ceremonia.

El saludo entre Javier Milei y el papa León XIV en Aeroparque tras su llegada a la Argentina

Acto seguido, y mientras integrantes de la delegación del Papa continuaban con el desembarco del avión que pertenece a la aerolínea de bandera, el Regimiento de Artillería 1 “Brigadier General Tomás de Iriarte” entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino -junto con algunas otras piezas-.

Una vez concluyó el número musical, tanto la máxima autoridad de la Iglesia Católica como el mandatario caminaron por una alfombra roja previamente desplegada en dirección hacia la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que los esperaba en el otro extremo.

La llegada del papa León XIV al aeropuerto Aeroparque Jorge Newbery Soledad Aznarez

Al igual que el Presidente, Karina Milei también le estrechó la mano al Sumo Pontífice y le dedicó unas palabras.

Sobre el cierre del acto de recibimiento, y antes de comenzar formalmente su agenda en la Argentina, León XIV se acercó al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, aceptó regalos y ofrendas y se tomó unos minutos para abrazar y bendecir a los fieles que se acercaron a su encuentro. Algunos de ellos se emocionaron hasta las lágrimas.

La llegada del papa León XIV al aeropuerto Aeroparque Jorge Newbery LUIS ROBAYO - AFP

Tras su arribo a la Argentina, León XIV formó parte de un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre en el barrio porteño de Retiro. Durante la ceremonia, donde se volvió a entonar el Himno Nacional Argentino, estuvo acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

Luego, se trasladó a la Casa Rosada, donde participó de la ceremonia oficial de bienvenida y mantuvo contacto con distintos integrantes del Gabinete y otros funcionarios. Entre ellos, Carlos Alberto Presti (ministro de Defensa), Juan Bautista Mahiques (ministro de Justicia), Sandra Pettovello (ministra de Capital Humano), Luis Caputo (ministro de Economía), Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación y Transformación del Estado), Patricia Bullrich (jefa del bloque de LLA en el Senado), Santiago Bausili (presidente del Banco Central) y Santiago Caputo (asesor presidencial), entre otros. La vicepresidenta Victoria Villarruel estuvo ausente.

La llegada del papa León XIV al aeropuerto Aeroparque Jorge Newbery Soledad Aznarez

Más tarde, el Papa mantuvo un encuentro a puertas cerradas con Milei, previsto para las 17.50. La jornada concluirá con una visita al Palacio Libertad, programada para alrededor de las 18.30.

La agenda del Pontífice continuará el lunes con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde, participará de un encuentro con sindicalistas y representantes de movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA), además de reuniones con referentes de distintas comunidades religiosas y miembros del episcopado.

La llegada del papa León XIV al aeropuerto Aeroparque Jorge Newbery LUIS ROBAYO - AFP

El martes, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales. De regreso en Buenos Aires, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

La última jornada de la visita será el miércoles 11. Ese día, el Papa recorrerá el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Finalmente, participará de una ceremonia de despedida en el aeropuerto de Ezeiza y partirá rumbo a Lima, Perú, a las 14.