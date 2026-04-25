Atacado por los “celestiales”, Pareja blinda el armado bonaerense de LLA con una lealtad absoluta a Karina Milei

La Libertad Avanza (LLA) atraviesa un sinuoso proceso de reordenamiento en la provincia de Buenos Aires. Su presidente, Sebastián Pareja, cambió la mitad de los coordinadores de las ocho secciones, así como se inmiscuyó a niveles municipales. El hombre bendecido por Karina Milei apela al reciclaje de dirigentes y a pactos territoriales para blindar su poder interno, a pesar de que los “celestiales” libertarios lo apuntaron como un enemigo directo.

Entre los parejistas parecen burlarse de las Fuerzas del Cielo y las llaman, irónicamente, “las fuerzas del suelo”. La caída en desgracia de los militantes digitales del mileísmo y la pérdida de influencia del asesor Santiago Caputo, frente al empoderamiento de la hermana presidencial, hace que Pareja siga teniendo un fuerte predicamento en la provincia de cara a las elecciones de 2027.

Del armado de Pareja participan referentes que en el pasado estuvieron en la órbita del amplio espectro del justicialismo o de Juntos por el Cambio, y que hoy bregan por “las ideas de la libertad”, paradójicamente sin margen para el debate interno y con una lógica de lealtad absoluta a “El jefe”, Karina Milei.

El caso de la coordinación de LLA en la segunda sección es paradigmático. Quedó en manos de Ezequiel Saccani, un antiguo armador de Emilio Monzó, que luego fue bullrichista y viene del sello “Hechos” de los hermanos Passaglia. Fue su promotor en Pergamino, donde es oriundo, en la campaña legislativa de 2025. Ahora pasó a administrar la lapicera violeta en la región.

Continuamos nuestro proceso de renovación de las coordinaciones y trabajo con objetivos claros de cara a lo que viene. Agradecemos profundamente a @analiacorvino por su enorme tarea hasta 2025 y le damos la bienvenida a @Saccaniezequiel, quien asume el desafío de llevar con… pic.twitter.com/qtlwK9C9P7 — La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) February 7, 2026

La más populosa primera sección, durante el verano ya había quedado a cargo de Luciano Olivera en reemplazo de la diputada nacional Andrea Vera, hija de Ramón “Nene” Vera, senador provincial de LLA y hombre fuerte del partido en Moreno. Olivera proviene de Malvinas Argentinas, donde estuvo ligado al espacio del cinco veces intendente Jesús Cariglino e integró JxC dentro del lote del monzoísmo (o Partido del Diálogo), donde coincidió con Pareja. Fue parte de la boleta libertaria en la última elección provincial, cuando aterrizó en la Cámara alta de la Legislatura.

Hubo movimientos, además, en la séptima sección. Allí Pablo Disalvo, dirigente de Azul, fue confirmado en reemplazo de Alejandro Speroni como coordinador de una región que es única en la cual LLA no ganó bancas en la Legislatura. En cambio, Disalvo condujo una de las pocas localidades donde los libertarios se impusieron tanto a nivel nacional como provincial en 2025. Tras ser nombrado en 2024 jefe regional de la Unidad de Gestión Local (UGL) de PAMI, fue promovido a finales de octubre del año pasado a cargo de la Dirección Nacional de Asuntos Municipales, del Ministerio del Interior.

En la coordinación de la sección tuvo su participación Carlos Calvella, dirigente de Saladillo y actual titular del Anses local. Es el padre de la diputada provincial Geraldine Calvella, quien tuvo un fugaz paso al frente del Renaper. En los últimos días, Calvella hija dejó la presidencia de la juventud LLA-PBA. En su lugar ascendieron al referente juvenil Sebastián Acuña, que viene de ser asesor en el Concejo Deliberante de San Fernando.

La juventud continúa avanzando en la Provincia de Buenos Aires. Agradecemos el camino recorrido y el esfuerzo invertido por @Gericalvella en la consolidación de la juventud partidaria y le damos la bienvenida a @Sebaacuna_ok, que asume la coordinación tras años de compromiso con… pic.twitter.com/CBAVLbk5u6 — La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) April 9, 2026

Meses atrás, el diputado provincial Juan Osaba -perfilado para reemplazar al caputista Agustín Romo al frente del bloque libertario en la Legislatura- ya había comenzado a delegar la coordinación de la octava sección en Micaela Fragasso, titular de Anses en La Plata. Con amplio recorrido en la capital bonaerense, Osaba participó del armado de Cambiemos y fue funcionario de segunda línea durante la gestión de Julio Garro.

En La Plata, Osaba articula con el ahora senador bonaerense Matías Miguel de Urraza, de pasado en el Frente Renovador, donde fue secretario parlamentario del bloque de diputados provinciales. Fragasso, en tanto, daba capacitaciones de “liderazgo femenino” y cursos de “negociaciones en organizaciones”, y pasó por el gobierno del Frente de Todos. Antes de saltar a LLA, tuvo un cargo en el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Aníbal Fernández.

Sebastián Pareja y Juanes Osaba Instagram Juanes Osaba

El armado territorial de Pareja volvió a ser foco de un incesante ataque por parte de las milicias digitales mileístas. Los últimos movimientos del partido en PBA, sumados a una citación a indagatoria a titulares de cuentas en X que denunció penalmente el propio Pareja, al declararse víctima de hostigamiento digital, desataron una ola de acusaciones cruzadas dentro de LLA.

“Acá no llegan”

Los dirigentes territoriales reivindican su rol en la gestión cotidiana. Sobre todo, en el conurbano profundo, a donde –dicen– sus detractores “no llegan”. Se aferran a la estampita de la hermana del mandatario. “Sebastián es Karina y Karina es Javier”, se escudan. En complemento, añaden que para LLA en la provincia rige una versión clara de la cadena de mando: “Pareja, los Menem y Karina”. En ese orden.

Pero el desencanto golpea a simpatizantes libertarios del llano que deciden bajarse de actividades, campañas y fiscalizaciones. “La interna sembró desconfianza, paranoia y espantó a mucha gente”, analiza un dirigente que gestionó armados libertarios y lidió con las predominantes tribus en puja. Otra voz de las bases violetas, a su vez, dice: “Varios de los que estamos desde el principio evaluamos dar a un paso al costado. Seguimos apoyando a Javier, pero no al partido”.

Para disipar las internas libertarias en los estratos municipales, LLA bonaerense lanzó el Foro Provincial de Concejales, un ámbito de “coordinación política” y “asistencia técnica para la gestión local”. Quedó al frente Alejandro Carrancio, diputado nacional y dirigente de Mar del Plata. Fundador del frente vecinal UNIR, con pasado en el massismo y JxC, hoy es una pieza clave de la sucursal libertaria provincial, de la que es vicepresidente, y uno de los “alfiles” de la tropa de Pareja en el Congreso.

La Provincia de Buenos Aires y la diversidad de sus problemas exigen una estructura coordinada y eficiente. Son 135 municipios con realidades distintas pero desafíos que se repiten, muchas veces sin coordinación ni herramientas comunes.



Frente a eso, una respuesta concreta: el… pic.twitter.com/EQX4BF4cGY — La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) April 18, 2026

El esquema se organiza en tres regiones con subcoordinadores por sección: AMBA (1ra, 3ra y 8va), Centro-Norte (2da, 4ta y 7ma) y Sur (5ta y 6ta). En la primera sección, por ejemplo, quedó al frente el concejal Rafael De Francesco, un dirigente peronista de Hurlingham y mandamás del partido Unión Celeste y Blanco, que supo engrosar el liderazgo del empresario Francisco de Narváez.

La directiva ya dejó heridos. Maximiliano Corio, concejal de Campana y desplazado de la coordinación partidaria local, salió al cruce. “Me harté del silencio cómplice. Hace unos días, el exchofer de Ramón Vera, Luciano Olivera, me comunicó que me sacaba el cargo”, dijo Corio en un extenso descargo en redes sociales, donde despotricó contra Pareja.

En Quilmes fue desplazado de la conducción del bloque libertario Leandro Goria (ex PJ-K) luego de que el 24 de marzo reivindicara a las Madres de Plaza de Mayo. El casillero fue ocupado por Estefanía Albasetti. En ese municipio está vinculada al legislador Nahuel Sotelo, el único celestial que parece haber pasado el filtro de los celestiales.