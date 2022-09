Ataque a Cristina: Alberto Fernández le respondió a Macri: “No podemos minimizar diciendo que son un grupo de loquitos”

NUEVA YORK.- Antes de regresar a la Argentina luego de su gira por Estados Unidos, el presidente Alberto Fernández subrayó que el intento de magnicidio a Cristina Kirchner fue “muy grave”, volvió a cargar contra el discurso de odio y la violencia y criticó la interpretación que ofreció su antecesor, Mauricio Macri, quien dijo que el atentado había sido obra de un “grupo de loquitos”. Se trata de un nuevo contrapunto en momentos en los que el oficialismo y la oposición merodean alrededor de la idea de brindar una señal de diálogo y concordia.

Fernández le dio un guiño al debate sobre una eventual eliminación de las PASO el año próximo, y también dejó abierta la posibilidad de retocar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en un futuro cercano al afirmar que “hay que revisar cosas” ante la incertidumbre y los cambios en el contexto internacional que provocó la guerra en Ucrania.

El intento de magnicidio y la guerra en Ucrania fueron los dos temas que recorrieron toda la visita de Alberto Fernández a Estados Unidos. Los tocó en los dos principales diálogos políticos que tuvo en su paso por el norte, con el primer ministro español, Pedro Sánchez, y el francés, Emmanuel Macron. Fernández dijo que espera que la Justicia dilucide si detrás de la “banda de los copitos” acusada de montar el ataque a Cristina Kirchner hay alguien más.

“Espero que la Justicia determine si hay otros responsables que financiaron el tema, o si el tema termina allí, no lo sé. Igualmente, ver un grupo de personas que hablan entre sí con la frialdad que hablaban de matar a alguien es algo que nos preocupa y que no podemos admitir como sociedad”, dijo Alberto Fernández en una conferencia de prensa en Houston con los periodistas que cubrieron su visita. “Vuelvo a repetir: no podemos admitir. Tampoco podemos minimizar diciendo que son un grupo de loquitos. No lo podemos minimizar así, lo digo con toda franqueza, es muy grave lo que pasó y el mundo entero se conmovió por lo que le pasó a Cristina”, apuntó, en una referencia directa a la frase de Macri.

Alberto Fernández llegó junto a su comitiva a Houston donde se reunirá con empresarios del sector energético Presidencia

Alberto Fernández le dio además un guiño al debate sobre una eventual eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO), un tema lanzado desde el peronismo que la oposición de Juntos por el Cambio mira con enorme preocupación, y que también parece abrir otro frente de conflicto entre el oficialismo y la oposición. Al ser consultado, Fernández no ofreció un rechazo categórico a la idea, al afirmar que tiene la cabeza “puesta en otros problemas”.

“Es un debate que está abierto”, dijo el mandatario. “Pero la verdad es que con toda franqueza no quiero opinar de eso, porque la verdad es que estoy con mi cabeza puesta en otros problemas. No estoy pensando ni en las PASO, ni en relecciones, ni en cuál es la coyuntura política y personal, ni de mi espacio político. Estoy pensando en cómo sacar adelante los problemas que tenemos y son muchos y todos los días se agravan, porque el mundo cada día está más difícil”, continuó.

Uno de los puntos más altos de su viaje fue su reunión con la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Luego de ese encuentro, Georgieva dejó abierta la puerta a la posibilidad de flexibilizar el acuerdo . Al ser consultado acerca de si se habló sobre un eventual cambio de metas en el programa el año próximo, el Presidente pareció abonar esa posibilidad al afirmar que “hay que revisar cosas” dados los cambios en el escenario global por la guerra en Ucrania. También adelantó que la Argentina intentará acceder a un nuevo préstamo del Fondo de Sostenibilidad y Resiliencia que está creando el Fondo con los Derechos Especiales de Giro (DEG) que repartió durante la pandemia.

“Le advertí que el escenario ha cambiado sustancialmente. Ella lo entiende perfectamente bien. No digo ninguna novedad porque lo ha dicho ella antes que yo, que el escenario ha cambiado mucho y que hay que revisar cosas también”, dijo Fernández. El mandatario reiteró el planteo por la eliminación de los sobrecargos, un reclamo argentino sin posibilidades de prosperar ante la falta de respaldo a la movida en el board del Fondo.

En su última noche en Nueva York, Fernández participó de un encuentro convocado por Macron para hablar sobre la guerra en Ucrania junto con el presidente la Unión Africana y el mandatario de Costa de Marfil, funcionarios europeos y los cancilleres de Egipto y La India.

“Volvimos a plantear la preocupación y nos planteamos una hoja de ruta para ver cómo podemos ser partícipes de una solución a este problema, que, si no nos involucramos, tememos que dure mucho tiempo. Y queremos que termine cuanto antes”, dijo. “O estás en la mesa o sos el menú. Nosotros queremos estar en la mesa”, afirmó.

Arribo de la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva; al Consulado argentino Presidencia

Hubo una pregunta sobre el escándalo que azota al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El futuro del presidente del BID, Mauricio Claver-Carone –designado por el entonces presidente Donald Trump–, depende ahora de una decisión política del board de gobernadores, luego de que una firma independiente halló evidencias de que tuvo una relación con una integrante del staff del banco, algo prohibido por las reglas del organismo. El Presidente evitó opinar sobre el escándalo, pero señaló que el BID debería estar en manos de un latinoamericano.

“Sobre ese tema no voy a opinar porque no conozco el informe, no conozco cuál es exactamente la imputación y por lo tanto no tengo nada que decir al respecto”, afirmó. “Y por lo tanto tampoco puedo adelantar nada porque estamos hablando de un cuestionamiento que supone violaciones al estatuto del banco y la verdad no conozco el tema y no voy a opinar. Todos conocen lo que yo pienso de como el banco está siendo conocido a partir de los años de Trump. Creo que no ha sido bueno para la región que el banco no quede en manos de un latinoamericano y la verdad que nosotros no estamos pensando en ocupar ese lugar en el banco. Sí lo que necesitamos es que el banco rápidamente responda a los compromisos que tiene con Argentina y todavía no lo ha hecho”, apuntó.