Ataque a la Municipalidad de La Plata: el video de cómo entran al edificio y lo prenden fuego

La Municipalidad de La Plata difundió grabaciones de cámaras de seguridad locales, que muestran cómo manifestantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) entraron al palacio comunal durante las protestas realizadas el pasado viernes 26 de junio. El hecho inició a partir de cambios en el sistema de licitaciones de limpieza urbana y derivó en una denuncia penal, 22 detenidos y siete heridos.

Los registros del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del municipio reconstruyen, de forma cronológica, los incidentes provocados por los militantes del movimiento social, que responden al dirigente Juan Grabois.

La entrada de los manifestantes al palacio comunal

Las filmaciones muestran el momento exacto en el que un grupo de personas forzó los distintos accesos del Palacio Municipal, y se enfrentó con agentes de seguridad locales y efectivos de la policía bonaerense.

Las imágenes dan cuenta de cómo llega un camión de carga con materiales que se usaron durante la protesta y de los manifestantes cuando rompen vidrios laterales del edificio, vitrales del Salón Dorado y aberturas del Concejo Deliberante.

Cómo se vieron las protestas frente a la Municipalidad de La Plata Municipalidad de La Plata

En los videos se ve que los involucrados tiraron elementos varios contra las ventanas y entraron al interior del edificio con bombos y neumáticos, que prendieron fuego en la entrada principal, generando grandes columnas de humo.

El reclamo del MTE

El conflicto comenzó a raíz de una modificación en el sistema de contratación para los servicios públicos de barrido, limpieza de zanjas, reciclado y corte de pasto. La administración local, a cargo del intendente Julio Alak, llamó a licitación pública los días 10 y 11 de junio, luego de que el Tribunal de Cuentas advirtiera que el municipio no podía continuar con las contrataciones directas bajo apercibimiento de sancionar a los funcionarios involucrados.

El momento en el que rompieron los vidrios de la Municipalidad

Según las autoridades comunales, las distintas cooperativas que operaban en la ciudad adquirieron los pliegos para adaptarse al nuevo esquema, a excepción del MTE, agrupación vinculada a Juan Grabois.

Desde el gobierno local señalaron que el MTE pretendía “mantener una contratación directa de 90 millones de pesos mensuales (más de mil millones al año), que se originó en 2011, incumpliendo sus obligaciones y sin aceptar el nuevo procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento en la ciudad de La Plata”.

Cooperativistas prendieron fuego la Municipalidad de La Plata

Por su parte, el MTE de La Plata había anunciado las movilizaciones de forma previa y alegó que la decisión municipal afectaba el sustento de 400 recicladores.

A través de un documento, la organización social rechazó la versión oficial y apuntó contra la gestión local: “La municipalidad montó una campaña de persecución política y mediática llena de falsedades. Intentan instalar que nos negamos a competir en la licitación y eso es una mentira absoluta”.

Así era la manifestación en la entrada del Palacio Municipal

La agrupación afirmó que la protesta se convocó de manera pacífica y que la tensión fue provocada por el cierre de los canales de diálogo y el modo de actuar de los agentes policiales. El comunicado también aseguró que ninguna de las 22 personas detenidas por las fuerzas de seguridad pertenece a su organización.