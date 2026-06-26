Cooperativistas prendieron fuego la municipalidad de La Plata: hay 22 detenidos

Graves incidentes se desataron este viernes en la Municipalidad de La Plata cuando cooperativistas prendieron fuego el edificio gubernamental en reclamo por modificaciones en el procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento de la ciudad. Grandes columnas de humo y vidrios rotos se distinguieron en los videos publicados en redes sociales. Desde el gobierno local contabilizan 22 detenidos tras los incidentes.

La Municipalidad de La Plata efectuó una denuncia penal ante la fiscalía en turno del Departamento Judicial de La Plata y se presentó como particular damnificado, por daño agravado al Palacio Municipal, lesiones y atentado a la autoridad, contra militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

“Es una organización política que destruyó las puertas de acceso, vidrios, ventanas y vitrales del Salón Dorado y del Concejo Deliberante, además de agredir a vecinos presentes en una actividad educativa”, explicaron desde la Municipalidad.

Cooperativistas prendieron fuego la Municipalidad de La Plata

El grupo de manifestantes buscó irrumpir en el Palacio cerca de las 13, mientras realizaban una manifestación contra la licitación de los servicios de limpieza de zanjas, reciclado, corte de pasto y barrido. En paralelo, en el interior del Palacio, se llevaba adelante un acto por el Día Internacional de Prevención de Adicciones, con la presencia de más de 300 vecinos.

En ese momento, manifestantes comenzaron a arrojar objetos hacia las ventanas y puertas de la Municipalidad. Desde el gobierno local detallaron que un vecino resultó herido cuando un manifestantes arrojó una piedra que rompió un vitral del Salón Dorado. Además, seis efectivos de la Policía Bonaerense resultaron heridos.

Desde la Municipalidad apuntaron contra la violencia que se generó y que, además, causó que los vecinos no pudieran salir del establecimiento hasta que terminaran los incidentes. “El gobierno municipal de La Plata siempre ha estado abierto al diálogo, pero no aceptará ningún tipo de extorsión ni mecanismos violentos”, expresaron.

Hay 19 detenidos

El conflicto por la licitación pública

El gobierno local denunció que la organización política buscaba mantener una contratación directa de 90 millones de pesos mensuales -más de mil millones al año- que se originó en 2011 a pesar de que este incumplía sus obligaciones y el “nuevo procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento en la ciudad”.

Esta novedad refiere a una modificación que se realizó en el último año cuando el Tribunal de Cuentas advirtió al municipio que no podía seguir contratando cooperativas por contratación directa y exigió que todas se realicen a través del procedimiento de licitación pública.

Tras ello, la Municipalidad llamó a licitación pública para la contratación de los servicios. “Simultáneamente, convocó a todas las cooperativas y empresas con tiempo suficiente para que se adaptaran al nuevo sistema”, señalaron.

Desde el gobierno local argumentaron que todas las cooperativas y empresas que venían prestando servicios, además de otras nuevas, adquirieron pliegos para presentarse a la licitación pública, excepto la organización de militantes políticos del MTE, que “no aceptó participar del procedimiento de licitación pública y decidió atacar violentamente las instalaciones del Palacio Municipal”.

“Si el municipio la hubiese contrataba nuevamente en forma directa, habría violado la Ley Orgánica, habría sido sancionado por el Tribunal de Cuentas y sus autoridades habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público”, sumaron.

Un día antes de la manifestación, el MTE de La Plata había anunciado una movilización y el corte de las calles en 12 y 53 desde las 9.30 del viernes. “El Municipio de La Plata decidió no renovar los contratos que tiene con las cooperativas, mediante el cual se puede sostener el trabajo de 400 compañeros recicladores que se desempeñan en diferentes calles de la ciudad”, sostuvieron.

Denunciaron que, como alternativa, la Municipalidad les ofreció es “entregar tarjetas alimentar, reemplazando un sistema de trabajo por planes sociales”. “Esta decisión desconoce la trayectoria de diez años de la cooperativa y busca destruir la única política socioambiental que tiene nuestra ciudad”, cerraron.