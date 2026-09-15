ATE pidió conocer el estado de salud de Javier Milei y afirmó que “padece algún tipo de psicosis”

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó este martes que el presidente Javier Milei “padece algún tipo de psicosis” y anunció que el gremio presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer si el mandatario se encuentra “apto” para ejercer su cargo.

A través de una publicación en X, Aguiar indicó que los trabajadores estatales deben someterse a un examen médico preocupacional antes de ingresar a la administración pública y sostuvo que debería existir un requisito similar para quienes ocupan los máximos cargos del Poder Ejecutivo.

“ATE exigirá un examen médico para conocer el estado de salud del Presidente. Los desequilibrios del Presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que Milei padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo”, introdujo uno de los gremialistas más combativos del sector.

ATE EXIGIRÁ UN EXAMEN MÉDICO PARA CONOCER EL ESTADO DE SALUD DEL PRESIDENTE!!



LOS DESEQUILIBRIOS DEL PRESIDENTE SON MUY EVIDENTES!!!



No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que @JMilei PADECE ALGÚN TIPO DE PSICOSIS, y su salud no es exclusivamente privada… pic.twitter.com/l8ul6y7Pnz — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) September 15, 2026

Aguiar insistió en que existe, a su entender, una contradicción entre las exigencias que deben cumplir los empleados públicos y aquellas previstas para quienes conducen el Estado.

“Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado”, dijo y subrayó: “Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. ES UNA JODA”.

A su vez, consideró que la situación es “muy peligrosa” debido a que Milei “encabeza la administración pública nacional”.

“Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función”, agregó Aguiar, que nuclea a parte de los empleados estatales.

Asimismo, sostuvo que, si se determinara que el Presidente no se encuentra apto para ejercer sus funciones, “la mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos”. Fue así que aprovechó para proponer: “Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también exámenes psicofísicos a los cargos electivos a partir del año que viene”.

“Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a pasar”, completó.

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