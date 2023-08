escuchar

La periodista Delfina Wagner, a quien la vicepresidenta Cristina Kirchner pidió investigar en el marco del atentado que sufrió en septiembre pasado, hoy aclaró su relación con la vecina de la funcionaria del edificio de Recoleta, Ximena de Tezanos Pinto y con los dos detenidos por el intento de magnicidio.

“Me enteré que le había alquilado a alguien, le pregunté si podía estar con ella y me abrió las puertas”, dijo la joven de 20 años sobre la mujer a quien también la funcionaria pide que se rastreen sus posibles relaciones con quienes están presos por atentar contra su vida.

Wagner realizó ayer su descargo ante el pedido de la vicepresidenta a sus abogados para que la investigaran y explicó desde sus redes que se siente “una perseguida política”. Hoy, extendió sus argumentos para decir que no tuvo nada que ver con el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner y aclaró que solo conoció a los principales acusados, Fermando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, cuando fueron entrevistados en Crónica TV, donde trabajaba como panelista.

En una entrevista con Radio Mitre, Wagner explicó hoy que después del atentado contra la líder de Unión por la Patria, se encontraba en “una situación muy vulnerable” y “vivía en una pensión”. Fue entonces que supo que Tezanos Pinto tenía inquilinos y le preguntó si podía mudarse con ella al edificio de Recoleta ubicado en la esquina de Juncal y Uruguay.

Al ser consultada sobre si se conocían previamente, lo negó y dijo: “Ella me ubicaba en las redes por mi trabajo en Crónica, pero no más que eso. Aún así, me dio la mano cuando la necesité”.

Por otra parte, comentó que nunca se cruzó con la vicepresidenta y dijo que no sabe si la funcionaria volvió a vivir en ese edificio, en cuya vereda se dio el atentado. “Después [del intento de magnicidio] aumentó muchísimo la seguridad”, detalló.

Otra de las preguntas que le hicieron fue si tiene algún tipo de relación con la llamada mediáticamente “banda de los Copitos”, a lo que contestó que no y explicó que se cruzó con Sabag Montiel y Uliarte cuando aparecieron en Crónica Tv. “Ni siquiera fue una gran participación, les pude haber hecho una sola pregunta”, aclaró.

Otra de las consultas fue si las apariciones de la pareja en varias notas de esa señal se dio por pura casualidad. “No sé si fueron espontáneas [las apariciones]. Yo pregunté y nadie me supo responder quién gestionó esos móviles y cómo es posible que estas dos personas se hayan encontrado casualmente”.

Por otra parte, se quiso desvincular del grupo en el que ambos acusados participaban, Revolución Federal. “Sí es posible de que hayamos participado en alguna marcha en común, porque a la mayoría de las que me entero voy, pero no formo parte de esa agrupación”, dijo Wagner.

Los argumentos en su contra

Ayer, la periodista dijo sentirse una “perseguida política” de solo 20 años luego de que José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, abogados de la vicepresidenta, presentaran un escrito en el que vinculan a Wagner con la agrupación antikirchnersita Revolución Federal y solicitan que se evalúe si tiene vínculos con Sabag Montiel y Uliarte. En esa nota, señalaban que la periodista se alojaría en el domicilio de Ximena de Tezanos Pinto, conocida como “la vecina” de Cristina Kirchner, sobre quien también pidieron investigación.

“El día de ayer, como en plena dictadura, la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernandez de Kirchner, solicitó que la Justicia me investigue y que confisquen mi celular debido a mi trabajo por difundir mis ideas y mis críticas genuinas hacia el gobierno kirchnerista, disponiendo de la pauta oficial para intimidar a quienes pensamos distinto y utilizando mi caso -y el de varias otras personas- para advertir a los opositores ‘lo que se les viene’ si no se quedan callados”, consideró Wagner desde un comunicado que posteó el domingo en sus redes sociales.

En su pedido, los abogados de la vicepresidenta detallaron que el 4 de agosto último, Delfina Wagner declaró en LN+ que vive en la casa de Tezanos Pinto, circunstancia que “trae al centro de la escena el posible rol de Wagner en relación con el atentado contra la vicepresidenta”. Así, argumentan que “los puntos de conexión entre Wagner y numerosos actores vinculados con lo sucedido son múltiples”.

Tras estimar que probablemente Wagner sea un punto vital de conexión entre Revolución Federal, por un lado, y Brenda Uliarte y Sabag Montiel, por el otro, los abogados puntualizaron en el escrito que la periodista también sería un punto de conexión entre los dos detenidos acusados del atentado y el exfuncionario macrista Gerardo Milman.

“Wagner es la única persona que parece conocer a todos los actores sospechados en esta causa. Las coincidencias son demasiadas, y es necesario investigarla inmediatamente”, reclaman y señalan que la periodista tendría relación con Revolución Federal y con la agrupación Nueva Centro Derecha, lo que la uniría con Uliarte y Sabag Montiel. Y arriesgan que “Delfina Wagner también podría haber operado como vínculo entre Uliarte y Sabag Montiel y el círculo de Gerardo Milman.

Es que además, los abogados incluyeron en el escrito el pedido de investigación a otra persona que trabaja en Crónica, Alejandra Mroue, quien “tenía planeado un emprendimiento” comercial con Carolina Gómez Mónaco, asesora de Milman.

