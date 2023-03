Oscar Parrilli, contra Sabag Montiel por el ataque a Cristina: “Quiere despegar a los que lo financiaron”

escuchar

El senador por la provincia de Neuquén, Oscar Parrilli, se refirió este martes a la carta difundida por Fernando Sabag Montiel en la que el autor del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner, pide ser juzgado por el fiscal Diego Luciani. Dijo que “está muy claro el mensaje” y remarcó: “No estamos frente a un loquito”. Tras ello agregó: “No actúa solo, forma parte de un guion, de una planificación”.

Parrilli denunció además que las declaraciones de Sabag Montiel que se conocieron en las últimas horas, reveladas por el canal C5N, y la carta en la que pide ser juzgado por el juez Luciani porque “odia a Cristina” demuestran que el autor del intento de asesinato a la funcionaria nacional no es “una persona que dice cosas improvisadas”. “Lo que es más grave es que la Justicia no está dispuesta a investigar quiénes financiaron esto”, agregó el edil.

“No quieren que Cristina sea candidata o esté presa”, prosiguió Parrilli que también habló de una “proscripción muy clara y contundente” a la exmandataria. En una entrevista a radio 10, el exsecretario General de la Presidencia durante los 12 años del gobierno kirchnerista dijo que Sabag Montiel “le habla a su auditorio que pone en valor este odio, la venganza y la planificación que hicieron para terminar con la vida de Cristina o, en todo caso, meterla presa para que no sea candidata”. Aseguró que así, “la Argentina no es viable”.

Parrilli también describió que Sabag Montiel “intenta despegar a aquellos que lo promocionaron y que lo financiaron, a sus autores intelectuales” y siguió en su argumentación: “Es la ratificación de la connivencia del partido judicial, de los jueces que jugaban al fútbol en la quinta Los Abrojos [de Mauricio Macri], al pádel en Olivos y que viajaron invitados por Clarín, en avión, a la mansión de Lewis [en relación al viaje a Lago Escondido que compartieron cuatro jueces, un fiscal, un funcionario de Larreta y empresarios de medios], todos ellos la quieren presa o muerta”.

Asimismo el senador sostuvo que parte del Poder Judicial se comporta como “un pelotón de fusilamiento” que fue armado “para perseguir políticamente a una dirigente como Cristina Kirchner, que es la única que genera hoy alguna esperanza en el pueblo”.

”Hay un sector de Cambiemos al que no le importa la democracia y quiere poder a toda costa. Aun con violencia, proscripción, matando y delimitando al adversario. Esto es lo que los sectores comprometidos con la Argentina dentro de la oposición deben tener en cuenta y marcar la diferencia”, apuntó.

Finalmente, Parrilli se refirió al plenario de la militancia que se llevó a cabo el sábado en Avellaneda y destacó que allí “se manifestaron las ganas de expresarnos desde nuestro sector político”.

”Tenemos que movilizar y convocar a otros sectores de la sociedad para pedir lisa y llanamente la absolución total y plena de Cristina Kirchner para que haya una verdadera democracia. La movilización popular va a hacer posible esto, como ocurrió en otras épocas”, dijo.

“Este es un fallo eminentemente político, no tiene nada de jurídico, se tiene que resolver políticamente. No para pedir que sea candidata, sino porque queremos una democracia que no signifique eliminar al adversario de esta manera, a través de la muerte o de la proscripción”, concluyó el senador.

