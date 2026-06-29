Aún no está terminada la brigada aérea de Tandil que albergará los aviones F-16 comprados a Dinamarca

A la espera de que antes de fin de año llegue al país el segundo lote de seis aviones caza F-16, sobre un total de 24 aeronaves con capacidad supersónica adquiridas en 2024 a Dinamarca, el gobierno de Javier Milei pagó ya tres de las cinco cuotas anuales acordadas, en una operación que alcanzó un precio total de 301,2 millones de dólares. El monto abonado por los compromisos de esos tres años ascendería a unos 180 millones de dólares.

Las miradas están puestas hoy en el ritmo de las obras de infraestructura de la VI Brigada Aérea de Tandil, la unidad de la Fuerza Aérea elegida para albergar las aeronaves danesas de cuarta generación con equipamiento militar provisto por los Estados Unidos. Aún no hay certezas de que los trabajos de remodelación para la construcción de una pista central, nuevos hangares, áreas técnicas y de mantenimiento estén terminados para esa fecha.

Hasta que la nueva brigada se encuentre en condiciones, los F-16 se destinan al Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Para financiar las obras de modernización y actualización tecnológica de la infraestructura en la VI Brigada Aérea de Tandil y los trabajos en Río Cuarto, el presupuesto 2026 prevé partidas por $20.000 millones. Fuentes castrenses indicaron a LA NACION que la mayor parte de los recursos se destinaron a las obras en la unidad de Córdoba.

El presidente Javier Milei, a bordo de un F-16 NICOLAS AGUILERA - AFP

El Gobierno no informa el grado de avance de las obras de infraestructura de Tandil y las operaciones contractuales del Programa F-16, amparado en el secreto militar dispuesto por los decretos 370, 807 y 1073 firmados por Milei en 2024. A ese argumento –expresado por Adorni en su informe- recurren en la Fuerza Aérea para no dar detalles, lo que reactiva la incertidumbre por el estado de esas obras.

Lo seguro es que el segundo lote de seis aviones caza F-16 llegará antes de fin de año a la Argentina. Pero no está determinado si serán enviados a Tandil o al Área Militar Río Cuarto, que en diciembre pasado recibió las primeras aeronaves. Esos aviones –hasta ahora- no volaron por los cielos de nuestro país, dado que los pilotos están realizando su capacitación en Estados Unidos,

Las obras de infraestructura iniciadas hace dos años en la VI Brigada Aérea de Tandil comprenden trabajos de movimiento de suelos, superficies aeroportuarias, readecuación eléctrica, sistemas de frenado en pista, modernización y ampliación de plataformas y renovación de depósitos de material aeronáutico y polvorines, entre otras tareas, según trascendió. LA NACION pudo saber que, en el caso extremo de que las demoras se extiendan, la Fuerza Aérea ya prevé que los F-16 permanezcan en Río Cuarto, incluidos los seis aviones que arribarán en los próximos meses.

“Si la VI Brigada Aérea no estuviera lista para operar los F-16 de manera segura, no se operaría allí y se está siguiendo el plan de actividades previsto por la Fuerza Aérea, bajo la supervisión de los Estados Unidos”, confiaron fuentes aeronáuticas a este diario.

Mientras tanto, pilotos y técnicos de la Fuerza Aérea se entrenan en la Guardia Aérea Nacional de Arizona, con sede en Tucson, Estados Unidos, para capacitarse en el manejo del sistema de armas F-16. Los primeros aviones aterrizaron en la Argentina en diciembre de 2024, conducidos por oficiales de la Real Fuerza Aérea de Dinamarca y se espera que antes de fin de año los pilotos de nuestro país puedan realizar aquí su vuelo de bautismo.

Uno de los aviones F-16 comprados a Dinamarca Fuerza Aérea Argentina

El informe del Gobierno

“Actualmente se han realizado los pagos correspondientes al año 2024, 2025 y 2026, restando solo dos cuotas pendientes”, explica el informe de Adorni, en respuesta a la pregunta número 1929 que hicieron llegar los diputados nacionales, en la sesión del 29 de abril pasado.

El sistema de armas F-16 Fighting Falcon incluye 16 aeronaves monoplazas y ocho biplazas, de acuerdo al contrato celebrado entre el Ministerio de Defensa y la Organización de Adquisiciones y Logística del Ministerio de Defensa danés. A esas unidades se suma la “unidad número 25”, que cumple las funciones de un “avión escuela”, para que los pilotos y técnicos de la Fuerza Aérea se familiaricen con el nuevo sistema. Esas tareas se llevan adelante en Tandil, donde sí se inauguró en marzo último el Centro de Instrucción y Capacitación para Mantenimiento de Aeronaves.

Tras el informe de Adorni, fuentes de la Fuerza Aérea interpretaron que “la infraestructura y el equipamiento de apoyo en tierra no están adecuados para operar los F-16 de forma segura”, con equipos que tienen 30 años de antigüedad.

En su presentación al Congreso, el Gobierno aseguró que el acuerdo de transferencia de los F-16 “no contiene cláusulas que limiten” el despliegue geográfico ni el uso del armamento, lo que garantiza la plena operatividad de los sistemas en todo el territorio nacional.

“Todos los sistemas adquiridos responden a las necesidades y capacidades de la defensa nacional según la legislación vigente”, se insiste en el informe.

El Ministerio de Defensa informó que el Programa F-16 cuenta con acuerdos de confidencialidad, cooperación tecnológica y protocolos de seguridad suscriptos con el gobierno de Estados Unidos, el Reino de Dinamarca y las empresas contratistas vinculadas al mantenimiento, modernización y provisión de armamento de las aeronaves”.