Tras semanas de controversia en Santa Cruz, luego de que el gobierno provincial autorizara la venta de unas tierras frente al glaciar Perito Moreno, dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes, para un lujoso proyecto hotelero de una empresa de Emiratos Árabes Unidos, la Justicia intervino para frenar la operación y el caso llegó a la Corte Suprema.

A través del Decreto 0915/2026, fechado el 25 de septiembre, el gobierno de Claudio Vidal había exceptuado, por única vez, una restricción que regía sobre la venta de un inmueble ubicado en la región de la Península de Magallanes, en el departamento Lago Argentino.

Ahora, el juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz que se abstenga de inscribir cualquier transferencia de dominio, cesión o constitución de derechos reales sobre las parcelas involucradas en la operación autorizada, publicó el medio Ahora Calafate. Esta decisión implica que la situación registral de las tierras deberá permanecer sin modificaciones, por lo que la operación está paralizada hasta que la Justicia resuelva la controversia.

El glaciar Perito Moreno WALTER DIAZ - AFP

Por otro lado, el magistrado se declaró incompetente y dispuso que la cuestión sea resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El amparo fue presentado contra el Estado Nacional. Los legisladores que cuestionan la operación objetan el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales.

De esta manera, las parcelas no podrán cambiar de titular ni podrán inscribirse sobre ellas cesiones o nuevos derechos reales mientras siga vigente la medida cautelar. La Corte Suprema deberá definir si acepta la competencia para intervenir en el caso.

La sociedad habilitada por el decreto para comprar el terreno es ASB Hospitality Calafate SAU, constituida en la Argentina en julio de 2026. Su único accionista es ASB Hospitality LLC, una firma emiratí vinculada al grupo Albwardy Investment, uno de los grandes conglomerados privados de los Emiratos Árabes Unidos.

El grupo tiene participación en establecimientos de reconocidas cadenas hoteleras, como Four Seasons, Hyatt y Meliá. En la Argentina, es propietario del Four Seasons de Buenos Aires y del Gran Meliá Iguazú, único complejo dentro del Parque Nacional y con vista a las Cataratas.

Hotel Gran Meliá Iguazú

ASB Hospitality Calafate SAU, de acuerdo con su acta constitutiva, cuenta con un capital de 30 millones, representado por 30 millones de acciones escriturales de valor nominal de $1 cada una, todas en poder de ASB Hospitality LLC. En tanto, su objeto incluye actividades hoteleras y gastronómicas, promoción y explotación turística, y operaciones inmobiliarias sobre bienes urbanos y rurales, además de la prestación de servicios. La sociedad fijó su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

Four Seasons Buenos Aires

La medida está vinculada al proyecto turístico denominado “Master Plan Ecocentro”. El terreno pertenece actualmente a Lacustre del Sud S.A. y cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental aprobada.

De acuerdo con medios locales, el proyecto de ASB Hospitality Calafate SAU contempla la construcción de un complejo de unas 24 cabañas exclusivas, orientado al turismo de alto nivel. Sin embargo, la operación de compraventa todavía no se concretó y el decreto no habilita por sí mismo el desarrollo del emprendimiento en el terreno.

La norma autorizó exclusivamente la operación de venta y aclaró que esa aprobación no exime al proyecto de los demás controles y requisitos, publicó el medio local Señal Calafate. Además, el decreto no modifica la restricción establecida por el Decreto 994/17, de 2017, sino que dispone una excepción puntual.

Tras la controversia política que generó la publicación de la norma, la Secretaría Legal y Técnica del gobierno de Vidal aseguró que la autorización no implica una desafectación de tierras del área protegida. Pese a esa aclaración, legisladores reclamaron la derogación del decreto para revisar tanto la ubicación de las futuras obras como las autorizaciones ambientales que respaldan el emprendimiento.

Debate de larga data

Gran parte de la Península de Magallanes —más de 38.000 hectáreas ubicadas frente al glaciar Perito Moreno— quedó fuera de los límites del Parque Nacional Los Glaciares. Esa situación generó una diferencia en el nivel de protección ambiental del paisaje que acompaña la vista del glaciar Perito Moreno. El área fue loteada en la década del 60; sin embargo, quienes adquirieron las tierras nunca pudieron avanzar en ningún proyecto.

El glaciar Perito Moreno asomando sobre el Lago Argentino. Península de Magallanes

Los propietarios de tierras en la Península llegaron a la Corte Suprema de Justicia porque la provincia les prohibió operar hasta que se sancionara un Plan de Manejo, algo que se demoró por décadas. Los demandantes denunciaron que, mientras a ellos se les impedía desarrollar comercialmente, el gobierno permitió la construcción del hotel Los Notros en el mismo sector. Luego de esa construcción, el área fue declarada protegida y el hotel —hoy cerrado— pasó a manos de Cristóbal López.

En 2021 la Corte falló a favor de los litigantes, declaró inconstitucionales las normas ambientales dictadas por Santa Cruz durante la gobernación de Néstor Kirchner y ordenó elaborar un Plan de Manejo que se firmó en 2022.