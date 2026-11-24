Distintos medios periodísticos han cubierto en estos días un hecho que bien puede calificarse como el reino del revés. Me refiero a la insólita decisión adoptada por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que declaró de interés institucional el homenaje a realizarse, el próximo 10 de diciembre, a Mario Roberto Santucho.Tanto la elección del día como la figura del homenajeado no podrían ser más desafortunados.

Santucho fue el máximo dirigente del denominado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), brazo armado del movimiento del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), del que fue su fundador y secretario general. La organización terrorista que dirigió fue responsable de crímenes realmente aberrantes, tales como los asesinatos del entonces gerente general de Fiat, Oberdam Sallustro, y del empresario Héctor Minetti, así como del dirigente sindical Atilio Santillán.

El acto de homenaje que prepara la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA para el 10 de diciembre

Bajo su conducción, sin importarle además que se tratara de atentados cometidos durante el gobierno constitucional del período 1973 a 1976, el ERP llevó adelante el intento de copamiento de una guarnición del Ejército en Azul, en la que se ejecutó a su jefe, el Coronel Camilo Gay y a su mujer, a la que se tomó de rehén. El coronel Jorge Igarzábal fue igualmente secuestrado y ejecutado meses después. Próximo ya a la Navidad de 1975, lo que según los historiadores fue determinante del golpe militar de marzo de 1976, el ERP atacó un batallón militar en la localidad de Monte Chingolo, en un operativo del que participaron unos 70 guerrilleros. El operativo fracasó dejando decenas de personas fallecidas.

El mismo ERP, siempre bajo la conducción de Santucho, había sido responsable del asesinato del capitan Humberto Viola y de su hija María Cristina, de tres años. Su otra hija, de solo cinco años, sufrió graves heridas. Tampoco debe olvidarse el martirio al que el ERP sometió al mayor Argentino del Valle Larrabure, secuestrado y mantenido en cautiverio por algo más de un año antes de fusilarlo.

A su vez, se ha elegido para este absurdo homenaje una fecha realmente especial. En efecto, el 10 de diciembre se celebra el día internacional de los Derechos Humanos, en conmemoración de la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Fue por esa razón que, al recuperarse la democracia en 1983, el presidente electo Raúl Alfonsín eligió esa fecha para su jura.

Pocos días después se dictó el decreto 157 de 1983 que disponía el juzgamiento de las cúpulas de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros. La única razón de por qué Santucho no fue expresamente mencionado en el texto del decreto, a diferencia, por ejemplo, de Enrique Gorriarán Merlo, fue porque Santucho había ya fallecido.

La decisión de llevar adelante este homenaje parece indicar que para el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales la violencia de los años 70 constituye algo digno de elogio. Solo así se entiende que se busque enaltecer una figura absolutamente repudiable. Lo que cabe aquí preguntarse es cuál es el mensaje que han de recibir los estudiantes de esa facultad, pues, según se ha anunciado, el acto prevé la colocación de una escultura de este terrorista.

Algunos de esos estudiantes, seguramente por ignorancia, supondrán que se trata de una persona digna de ser recordada, y no de quien fue un paradigma de todo aquello que contribuyó a sumir a la Argentina en su década más oscura.

Tampoco resulta admisible la postura de la decana de la Facultad, Ana Josefina Arias, al sostener que el acto en cuestión busca promover la discusión sobre lo sucedido en aquellos años. Entre promover un foro para una discusión y un acto de homenaje hay una apreciable diferencia. Todo homenaje en un ámbito universitario supone una distinción de quien debe servir como ejemplo a ser imitado. Mario Santucho lejos está de merecerla, por lo que es de esperar que las autoridades de la Universidad de Buenos Aires no permitan que este desatino tenga finalmente concreción.

El autor es abogado, especialista en derecho constitucional