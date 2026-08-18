Avanza el armado judicial libertario: el Senado trata los pliegos de otros 14 candidatos

En medio de las dificultades políticas que amenazan con complicar la agenda legislativa oficialista, la Comisión de Acuerdos celebró esta tarde una nueva audiencia pública con la exposición de 14 postulantes cargos en el Poder Judicial, entre los que se destacaron las nominaciones de Facundo Cortés Olmedo y María Soledad Mancini, propuestos para la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

La relevancia de las nominaciones de Cortés Olmedo y Mancini radica en el hecho de que están propuestos para completar un tribunal que quedó envuelto en un escándalo político con la denuncia contra los camaristas Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres por delitos varios, como la manipulación de subrogancias en la misma Cámara para favorecer a una cerealera, por violencia laboral y de género, y por enriquecimiento ilícito.

Cortés Olmedo fue funcionario de la Municipalidad de Córdoba durante la gestión de Ramón Mestre, es hijo de un reconocido dirigente de la UCR cordobesa, partido del fue apoderado, y es primo hermano del diputado nacional por La Libertad Avanza Gonzalo Roca, uno de los representantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura.

Otro candidato destacado que expuso ante la Comisión de Acuerdos fue Andrés Fraga, que el Poder Ejecutivo nomina para ocupar una vocalía en la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo, en la provincia de Buenos Aires.

En el caso de Fraga, su nombre cobró relevancia porque en 2017, como juez civil, desvinculó a Maurico Macri de la causa por la que se investigaban las cuentas off shore en respuesta a una acción declarativa de certeza presentada por el entonces Presidente.

El postulante Andrés Fraga en la audiencia de la comisión de Acuerdos Juan Carlos Cardenas / Comunica

El paso de Fraga por el Senado fue sin mayores inconvenientes; en gran medida, gracias a que el kirchnerismo sigue dándole la espalda a las reuniones de la Comisión de Acuerdos en queja porque, aseguran, el oficialismo les asignó una representación menor a la que les correspondería.

Otro caso de una postulante que llegó a la audiencia con cierto relieve mediático es el de María Virgina Miguel Carmona, actualmente fiscal en Bell Ville (Córdoba) y propuesta como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.

El nombre de Miguel Carmona tomó relevancia en abril último, cuando cuestionó de manera pública la discrecionalidad a la hora de poner puntaje a la entrevista personal que se aplica en los concursos que lleva adelante el Consejo de la Magistratura.

El caso de la fiscal fue más que llamativo. Tras finalizar primera tras el examen de oposición anónimo y la evaluación de antecedentes, perdió 41 puntos después de la entrevista personal, lo que la dejó fuera de la terna para ocupar un Tribunal Oral Federal de Córdoba.

Para la misma época en la que Miguel Carmona presentaba su queja ante el organismo encargado de seleccionar a los jueces, se conocía el proyecto impulsado por los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti para modificar el sistema de evaluación de los concursos, con especial énfasis en limitar el peso que tiene la entrevista personal.

Denuncia a Alberto Fernández

Otro postulante con antecedentes relevantes que expuso en el Senado fue Santiago Schiopetto, candidato a juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital Federal.

En la actualidad, Schiopetto es secretario del fiscal Ramiro González y en ese cargo tuvo activa participación en la imputación contra Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez.

La comisión de Acuerdos en pleno funcionamiento Mario Mosca / Comunicación Inst

Entre 2016 y 2018 fue subsecretario de Seguridad Operativa en el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, y en 2014, como prosecretario de la Procuración Federal, integró la Comitiva Argentina que junto a la jueza María Servini y el fiscal González tomó testimonios en España por los crímenes de la dictadura franquista.

La lista de postulantes que se presentaron ante la Comisión de Acuerdos se completa con los candidatos a defensores públicos oficiales Germán Artola (Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal), Carlos Nicolás Escandar (Salta), Paula Inés Lo Gioia (Dolores, Buenos Aires) y Leandro Gastón (Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata).

También defendieron sus nominaciones Matías Ezequiel Eidem y Ornella Romina Riggitano, candidatos a fiscales ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Por último, la Comisión de Acuerdos también recibió a Sergio Buitrago, postulado como juez nacional en lo Civil N° 26 de la Capital Federal, y a Valeria Alejandra Rico y Ramiro Velasco, nominados para jueces de cámara de los tribunales orales en lo Criminal Federal N° 4 y N° 6 de la Capital Federal, respectivamente.