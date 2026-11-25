En una semana en que el Gobierno necesita el apoyo de todos los gobernadores para suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), avanzan en el Senado las designaciones de dos jueces federales con competencia electoral que intervendrán en los comicios de Corrientes y San Juan.

El próximo viernes, la Comisión de Acuerdos hará una audiencia pública para recibir a cinco postulantes, entre ellos Gonzalo Luis Gassull, para el Juzgado Federal 1 de San Juan, y Juan Carlos Vallejos, para el Juzgado Federal 1 de Corrientes.

El senador nacional Maximiliano Abad Gentileza

También expondrán Analía Isabel Cascone, propuesta como defensora pública oficial ante el fuero Civil, Comercial y del Trabajo porteño; Laura Belloqui, como jueza del Tribunal en lo Criminal y Correccional N° 22, y Pablo Garciarena, como fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza.

Los dos pliegos electorales son los que más le importan al Gobierno. En septiembre, cuando el Ministerio de Justicia de Juan Bautista Mahiques preparaba esa tanda, ya se hablaba de que el nombramiento en Corrientes estaba encaminado a favor de Vallejos y que en San Juan crecían las chances de Gassull.

Estos juzgados organizan las elecciones, actualizan el padrón, oficializan las listas y controlan el funcionamiento de los partidos. La Cámara Nacional Electoral quiere que las vacantes se cubran antes de que empiece la preparación de los comicios de 2027; si siguen vacías, habrá que recurrir a subrogancias.

Gonzalo Luis Gassull Lista Bordó

Gassul es mendocino, tiene 39 años, es secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y antes trabajó en la Corte Suprema y en la Cámara Nacional de Casación Penal. Pasó del noveno al tercer lugar en el orden de mérito del concurso después de la entrevista.

Gasull es cercano a Mahiques. En 2016, la entonces gobernadora María Eugenia Vidal lo nombró director provincial contra la trata de personas. También es secretario de la Lista Bordó en la Asociación de Magistrados, donde se cocina el poder de los jueces federales y nacionales.

Vallejos ya es juez del juzgado federal 2 de Corrientes, pero aspira al 1, que es el que maneja la elecciones. Fue secretario letrado del Superior Tribunal de Corrientes y encabezó la terna para el Juzgado Federal 2. Además subrogó el Juzgado Federal 1, que está vacante desde febrero de 2019, cuando renunció Carlos Soto Dávila, procesado como presunto jefe de una asociación ilícita que cobraba dinero a narcos.

El juez federal Juan Carlos Vallejos

Si Gassull y Vallejos consiguen dictamen este viernes, sus pliegos tendrán que votarse en sesiones extraordinarias o deberán esperar al año próximo.

Un día antes, en la sesión del jueves, es probable que el Senado apruebe otros pliegos que ya ingresaron la semana pasada y que ya tuvieron audiencia en la Comisión de Acuerdos.

Se trató de la audiencia más grande del año, en la que expusieron 27 postulantes: 15 candidatos a jueces, cuatro a defensores y ocho a conjueces. El postulate más importante fue Leonardo Marco Toia, propuesto para el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 y actual secretario letrado del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Su pliego se trataría el día de la sesión esta semana.

También se presentaron dos aspirantes a la Cámara Nacional del Trabajo, Matías Sebastián Moreno Espeja (Sala IX) y Rosalía Romero (Sala VIII), y tres a la Cámara Civil y Comercial Federal: Sofía Inés Hernández Saint Jean (Sala III), Alejandro Jorge Nobili (Sala II) y Camilo Jorge Almeida Pons (Sala III).

La audiencia fue presidida por Maximiliano Abad (UCR-Buenos Aires), quien asumió la conducción de la estratégica Comisión de Acuerdos tras el fallecimiento de su titular, el riojano Juan Carlos Pagotto.

La disputa por la sucesión de Pagotto frenó durante algunas semanas el funcionamiento de la comisión. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, intentó imponer el nombre de la senadora Nadia Márquez (Neuquén), pero el nombre y los modos generaron resistencias incluso dentro del oficialismo. Abad, vicepresidente, fue sostenido por los dialoguistas para que conduzca hasta la renovación de autoridades del año próximo.