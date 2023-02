Axel Kicillof abre la PASO bonaerense del Frente de Todos y se agita la interna

escuchar

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrió el juego para que se anoten candidatos oficialistas en una PASO bonaerense. El mandatario, que planea competir por su reelección, respondió así a pedidos como el del referente del Movimiento Evita y funcionario nacional Fernando “Chino” Navarro, quien había afirmado a LA NACION que el Frente de Todos debería tener varios candidatos que disputen una interna en la provincia de Buenos Aires y había deslizado que él prefiere otro nombre para ese puesto y no el de Kicillof.

“Están todas y todos los compañeros invitados a competir en una PASO”, afirmó Kicillof en declaraciones que formuló ayer en Sierra de la Ventana, en el distrito bonaerense de Tornquist. ““El que quiera tener una PASO, competir, compañero o compañera, que lo haga”, subrayó el gobernador.

Desde Tornquist, en un acto que sirvió para blanquear el salto del intendente local, Sergio Bordoni, de Juntos por el Cambio al Frente de Todos, Kicillof aseveró que el posible candidato que le presente batalla interna, “por supuesto que deberá pensar que tiene una propuesta mejor”. Y remarcó: “Bueno, que la haga. Están todos invitados a competir”.

Anteayer, en una entrevista con LA NACION, Navarro (secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete) había pedido una interna bonaerense. “ Axel está muy sólido de números pero, si queremos ganar y ampliar, tenemos que animarnos a construir una PASO competitiva en la provincia. La lista única no es muy atractiva porque parece que ya está todo cocinado . Podemos debatir qué provincia de Buenos Aires queremos, qué hacemos con la educación y la seguridad, qué hacemos con la autonomía municipal”, dijo el referente del Movimiento Evita, espacio que mañana presentará un partido propio, con candidatos en distritos bonaerenses, entre ellos, Juan Francisco Navarro, hijo del Chino, en Lomas de Zamora.

“A mí me gustaría que hubiese un candidato que sea de la provincia. Buenos Aires está pagando, más allá del afecto y respeto que tengo por Axel, el haber tenido gobernadores que no son de la provincia, con Daniel Scioli, con María Eugenia Vidal y ahora con Axel”, indicó también Navarro, quien afirmó que tiene un candidato preferido para la candidatura a gobernador, aunque no quiso revelar de quién se trata. “No quiero dar nombres porque no quiero comprometer a nadie”, se excusó.

Acto de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en las puertas del Congreso Tomás Cuesta

No obstante su convocatoria a otros candidatos, Kicillof aprovechó para recordar que está anotado en la carrera electoral para seguir al frente de la provincia de Buenos Aires. “Simplemente, quiero expresar que el peronismo y el Frente de Todos tienen una visión de provincia y que nosotros vamos a seguir llevándola adelante”, aclaró.

La candidatura bonaerense del Frente de Todos está por ahora reducida al intento de reelección de Kicillof. La competencia que, sin expresarlo en público, podía presentar el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, perdió intensidad en los últimos meses. Por fuera del kirchnerismo, el massismo no promueve por ahora nombres propios para postularse, mientras la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, ensaya un armado en distritos del conurbano.

LA NACION