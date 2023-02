Fernando “Chino” Navarro: “Si queremos ganar tenemos que animarnos a hacer una PASO en la provincia”

escuchar

Fernando “Chino” Navarro, el referente de los movimientos sociales oficialistas al que Alberto Fernández le asignó un despacho en la Casa Rosada, reivindica el mecanismo de las elecciones primarias (PASO) y va más allá: cree que debe haber varios candidatos por el peronismo a nivel nacional pero también en la provincia de Buenos Aires, pese a que Axel Kicillof aspira a ir por la reelección por todo el Frente de Todos (FdT).

Tras la reunión del FdT -en donde tuvo una silla como representante del Movimiento Evita- Navarro defiende la ambición del Presidente de ir por otro mandato. “Es un hombre de bien, es un buen tipo y tiene valor. Es un compañero que vale la pena bancar y acompañar”, dice, y disiente con las posturas de La Cámpora, que pusieron en jaque al jefe del Estado.

Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario dentro de la Jefatura de Gabinete, Navarro dice que “en términos políticos, Cristina está proscripta”, aunque acota que “jurídicamente tener una sentencia en primera instancia no impide ser candidato”. “¿Jurídicamente está habilitada? Es cierto. Pero nosotros hacemos política. Cuando el mejor jugador del equipo tiene amarilla, está limitado para jugar”, señala a modo de metáfora futbolera en una charla con LA NACION.

-¿Va a haber una PASO presidencial en el Frente de Todos o puede haber un candidato único?

-Puede haber una PASO. La situación merece un debate nacional y la PASO es lo mejor que nos puede pasar. Si hay dos o tres candidatos a presidente y hay dos o tres candidatos a gobernador en la provincia de Buenos Aires, qué mejor que una PASO para discutir lo que le preocupa a los argentinos.

-Incluyó a la provincia, ¿Axel Kicillof no va a ser candidato único a gobernador?

-A mí me gustaría que hubiese un candidato que sea de la provincia. Buenos Aires está pagando, más allá del afecto y respeto que tengo por Axel, el haber tenido gobernadores que no son de la provincia, con Daniel Scioli, con María Eugenia Vidal y ahora con Axel.

-¿Y quién le gusta como candidato para la provincia?

-Bueno, a mí me gusta… Bueno, no quiero dar nombres porque no quiero comprometer a nadie… Axel está muy sólido de números pero si queremos ganar y ampliar tenemos que animarnos a construir una PASO competitiva en la provincia. La lista única no es muy atractiva porque parece que ya está todo cocinado. Podemos debatir qué provincia de Buenos Aires queremos, qué hacemos con la educación y la seguridad, qué hacemos con la autonomía municipal.

-¿No me va a decir quién podría competir con Kicillof?

-No, no, en unos días…

-A pesar de lo que dijo el documento conjunto del PJ, Aníbal Fernández dijo que Cristina Kirchner no está proscripta ¿Coincide?

-En términos políticos, Cristina está proscripta. Jurídicamente, coincido con Aníbal Fernández, tener una sentencia en primera instancia no impide ser candidato. Ahora, todos sabemos que si Cristina fuera candidata, los medios, la oposición, los opinadores estarían hablando de la condena de Cristina y no de sus cualidades. Eso ya coloca en un plano de desigualdad. Y en lo judicial, no lo podemos saber, pero nadie se extrañaría si hay un fallo de segunda instancia y si, con los últimos fallos que hizo la Corte, la sentencia queda firme ¿Es contra fáctico? Sí ¿Jurídicamente está habilitada? Es cierto. Pero nosotros hacemos política. En términos futbolísticos, cuando el mejor jugador del equipo tiene amarilla, está limitado para jugar…

-Por la metáfora que está usando, ¿Cristina es la mejor jugadora del peronismo?

-Es una gran jugadora, no hay dudas.

-¿Es la mejor candidata?

-Es una gran candidata. Pero nosotros, incluida Cristina, tenemos que poder construir una mayoría, porque si somos una minoría muy apretada va a ser muy difícil resolver los problemas estructurales de la Argentina. Tenemos un ejemplo con Lula, que hizo una elección de más del 50% pero está pujando… y tiene una alianza muy amplia.

-Dice que Cristina está proscrita en términos políticos, pero algunos quieren ir a pedirle que sea candidata ¿No hay una contradicción ahí?

-No. Cristina analizó los riesgos que corre si es candidata por el comportamiento de la Justicia, los medios y la oposición. Ella podría rever su decisión ante un nuevo escenario y eso no está mal. Las decisiones pueden ser definitivas, o no. Lo que sí, y lo digo con mucho respeto, a mí me parece que la decisión que tomó Cristina, además del componente político, tiene un fuerte componente humano, como mujer, como madre, como viuda, como persona que le pusieron un arma en la cabeza. Me parece que también tiene todo el derecho de hacer política desde un lugar donde se sienta más cuidada ella y su familia. Sobre todo su hija, porque Máximo es un hombre de la política que sabe de los sinsabores. La familia Kirchner ha sufrido un costo muy alto en los últimos años y una persecución de una crueldad pocas veces vista.

-¿Alberto Fernández va a ser candidato a presidente?

-Puede ser candidato. Alberto tiene voluntad y tiene vocación. Yo rescato de Alberto que llegó a la presidencia en una circunstancia muy atípica. Siempre tuvo un gran compromiso con preservar la unidad de la coalición. Es un hombre de bien, es un buen tipo y tiene valor. Hay que tener valor para afrontar la herencia económica, la complejidad de nuestra coalición, la pandemia, la guerra y los debates que hay hoy. Es un compañero que vale la pena bancar y acompañar.

-La Cámpora no lo está bancando. Dice que es extraño que compita un presidente en ejercicio con otros candidatos.

-Es una mirada que yo no comparto pero respeto. Tengo una mirada distinta.

-Se habla de las aspiraciones presidenciales de Wado De Pedro, eventualmente de Sergio Massa, de algún gobernador, como Juan Manzur. Pero el kirchnerismo cuestiona que el Presidente quiera volver a ser candidato.

-Bueno hay compañeros que creen que hay candidatos más potables, así es la democracia. Por eso la PASO ayuda a resolver esas cuestiones. Se va a la elección, se vota y se respeta la voluntad popular. Si nuestra vanidad y nuestra puja interna está por encima, nos equivocamos.

-¿Qué sacaron en limpio de la reunión? Desde que terminó se hicieron públicas muchas diferencias

-Fue una reunión muy positiva por la franqueza con la que se habló, con matices y diferencias. También determinados debates hay que darlos luego de afianzar la confianza nuevamente en un espacio que la está reconstruyendo. Pero todos entienden que sin unidad no es factible poder tener un instrumento electoral con pretensiones en este año.

-El Movimiento Evita representa a un sector muy afectado. Con el índice de inflación de enero la pobreza va a volver a aumentar

-La crisis económica afecta. Pero también el tejido de programas del Gobierno actúa como muro de contención. También hay un debate, que no se planteó el jueves, que es si salimos de la crisis con más subsidio social o con más inversión productiva. Nosotros, por ejemplo, queremos ir con más inversión productiva… pero ese es un tema que no se planteó.

-El Presidente no estaba de acuerdo con discutir la gestión…

-Son cosas distintas, una cosa es la gestión cotidiana. Eso hay que hacer más que hablar y hacemos todos los días. Otra cosa es discutir una perspectiva para la Argentina pensando en qué vamos a ofrecer. Con la herencia de Macri, más la pandemia, más la guerra estamos remontandola. Por supuesto que estamos a mitad del río, no desconocemos las dificultades. Pero el modelo de Macri es para 15, 20 a lo sumo 25 millones de argentinos y el resto sobra. Nosotros planteamos un discurso más integral y democrático, sabiendo las dificultades, pero pensando en una Argentina de 47 millones.

-Gabriela Cerruti dijo que en los focus group que lee la Casa Rosada la gente dice estar bien en lo personal, pero cree que el conjunto está mal.

-Dijo otra cosa. Si uno ve las encuestas, cuando se pregunta cómo ve la realidad de la Argentina, las personas dicen que la ven mal y que el futuro va a seguir siendo malo. Esa misma persona preguntada sobre cómo ve su panorama familiar, dice: “Estoy mejor y el futuro va a ser mejor”. Son dos miradas de la misma persona sobre la economía del país y la economía doméstica. Eso fue lo que dijo Cerruti… después podemos estar de acuerdo o no, pero las encuestas dicen eso.

-Andrés Larroque dijo que el gobierno está “en un momento complicado”.

-Chocolate por la noticia. Desde el 10 de diciembre del 2019 que estamos complicados. La democracia argentina hace 40 años que está complicada, con momentos más felices y que uno puede reivindicar, pero nunca dejamos de estar complicados.

-¿Se va a volver a reunir la cúpula del Frente de Todos como el jueves pasado o salieron todos peleados de ahí?

-Yo no salí peleado. Va a haber más reuniones. También me parece que faltaron otros compañeros de los movimientos sociales vinculados a este Gobierno que soportan una crisis importante. Tampoco me extrañaría que hubiera reuniones más chicas. Pero ninguno es el dueño de la verdad, el desafío es sintetizar los matices y diferencias. No somos un club de amigos.

