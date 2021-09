Axel Kicillof acelera el gasto en Buenos Aires y agotó los recursos que le envía la Nación

Ganar la provincia de Buenos Aires, allí donde anida el poder del kirchnerismo, es la apuesta mayor del gobierno de Alberto Fernández en las próximas elecciones. Ello explica que el gobernador Axel Kicillof sea el gran beneficiado en el reparto de fondos a las provincias por fuera de la coparticipación. Sin ir más lejos, en estos nueve meses el mandatario bonaerense ya consumió la casi totalidad del Fondo de Fortalecimiento Fiscal –una partida anual de $50.000 millones exclusiva para la provincia- y ya comenzó a recibir nuevos refuerzos .

Además de este Fondo de Fortalecimiento Fiscal, la provincia mimada del kirchnerismo es beneficiada con otras suculentas partidas presupuestarias: por caso, recibe la mitad de los recursos del programa Potenciar Trabajo –un programa clave para la contención de los sectores más vulnerables y cuyo monto es la mitad del salario mínimo- y a esta altura del año ya sobre ejecutó su asignación anual. Lo mismo sucede con las partidas destinadas a la asistencia alimentaria.

La oposición advierte que semejante ritmo en la ejecución del gasto bonaerense podría acelerarse aún más en los dos meses que restan a las elecciones generales, máxime si el oficialismo pierde en las primarias o bien obtiene un triunfo acotado en el principal distrito del país.

“El oficialismo va a jugar a todo o nada para ampliar el margen en Buenos Aires y gastará lo que no tiene con tal de ganar”, alertó Patricia Bullrich, jefa de Pro a nivel nacional.

No es un secreto que las mayores expectativas del oficialismo y, en particular, de Cristina Kirchner, están focalizadas en el principal distrito del país: su objetivo no es sólo confirmar allí su predominio político y electoral, sino también obtener una ventaja en porcentaje de votos que le permita compensar las derrotas casi seguras en Córdoba, Capital, Mendoza y, posiblemente, Santa Fe. No por casualidad el presidente Fernández y el elenco más encumbrado del Frente de Todos eligieron cerrar esta semana su campaña en distintos distritos de la provincia.

Además de los esfuerzos proselitistas, el oficialismo no le retacea recursos a Kicillof . Por caso, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que ya tuvo un refuerzo de más de $3000 millones por el aumento en la recaudación nacional, ya se ejecutó en casi el 95%. Dicho fondo se nutre del 1,18% que la Nación le detrajo a la Capital de la coparticipación el año pasado, lo que provocó que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acudiera con una presentación ante la Corte Suprema. El máximo tribunal aún no se expidió.

A manera de compensación, el Gobierno conformó un fondo, de $24.500 millones, para financiar el traspaso de la policía federal a la Ciudad; dicho fondo –que Rodríguez Larreta cuestionó en la Justicia- se incrementó en apenas $200 millones en lo que va del año (0,8%) y se ejecutó en un 71%.

Al Fondo de Fortalecimiento Fiscal se suman otras transferencias y asignaciones que recibe Buenos Aires por fuera de la coparticipación. Según los datos presupuestarios que publica el Ministerio de Economía, por el programa Asistencia Financiera a Provincias y Municipios se le asignaron $12.539 millones (la mitad de toda la partida), como así también otros $2055 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que reparte el Ministerio del Interior. Es el distrito que más recursos recibe por este rubro; la Capital, por caso, percibió hasta ahora $245 millones.

Funcionarios del Ministerio del Interior explicaron a LA NACION que esa partida de $2055 millones que recibió Buenos Aires no es arbitraria, sino que desde el año pasado el reparto de los ATN entre las provincias se efectúa conforme a su índice de coparticipación.

En el contexto de la lucha por combatir al coronavirus, Fernández habla con De Pedro, Máximo Kirchner y Kicillof, durante el vuelo en helicóptero al conurbano

“A Buenos Aires le correspondería el 21% del total de la partida y sólo percibió hasta ahora el 15%. No hay una discriminación positiva hacia la provincia”, enfatizaron en la cartera que conduce Eduardo De Pedro.

Asimismo, las fuentes consultadas explicaron que si el gobierno de Rodríguez Larreta no recibió más fondos por ATN obedece a que rindió apenas el 5% de los gastos por un préstamo del Fonplata otorgado el año pasado para atender la emergencia por la pandemia.

Planes sociales

Buenos Aires también es el distrito más beneficiado en la distribución de los recursos del Ministerio de Desarrollo Social , a cargo de Gabriel Katopodis. Como se mencionó, el gobierno de Kicillof se alza con la mitad de los fondos destinados al programa Potenciar Trabajo, el cual se encuentra bajo la órbita de Emilio Pérsico, secretario de Economía Social y referente principal del Movimiento Evita.

Destinado a personas sin trabajo de entre 18 y 65 años, la contraprestación para recibir $13.600 por mes es participar de algún proyecto o emprendimiento productivo comunitario. Los beneficiarios suman aproximadamente 1.000.000. Se trata de la segunda partida más suculenta de la cartera: en lo que va del año ejecutó $118.291 millones, de los cuales $59.878 millones (50,6%) fueron para el gobierno bonaerense pese a que la población de la provincia no supera el 38% del total del país.

Rodríguez Larreta no tuvo tanta suerte. Si bien se le asignó una partida importante para este programa –poco más de $48.000 millones anuales-, sólo se ejecutó el 23,7% de esa partida.

Los movimientos sociales reclaman al gobernador Axel Kicillof que destine vacunas para el personal que trabaja en los comedores y merenderos populares de la provincia de Buenos Aires

Las provincias de Córdoba y de Santa Fe le van en zaga a Buenos Aires. Pese a que representan el 8% de la población nacional respectivamente, recibieron solo el 3% del presupuesto vigente para este programa.

La oposición está alerta y si bien las distintas voces admiten que Buenos Aires ha sido históricamente perjudicada en el reparto de los recursos coparticipables, insiste en que la forma de corregir esta distorsión no es mediante transferencias discrecionales. “Buenos Aires siempre aportó más recursos de lo que recibe por coparticipación, pero la manera de enmendar esta situación no es por medio de transferencias arbitrarias de recursos por parte de la Nación, menos aún en tiempos electorales. Hay que discutir cómo generar trabajo genuino y potenciar la producción”, enfatizó el jefe del bloque de Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, quien apaña a Florencio Randazzo, de Vamos con Vos, como candidato a diputado.