Gerardo Morales: “Toda la ‘orga’ de Horacio Rodríguez Larreta le dio para que tenga a Facundo Manes”

Gerardo Morales se sube al ring en el tramo final de la campaña para las PASO. Cuando faltan tres días para la contienda entre Facundo Manes (Dar el Paso) y Diego Santilli (Es Juntos) en la provincia, el gobernador de Jujuy pone la mira en sus rivales internos: Horacio Rodríguez Larreta, su eventual contrincante en 2023, y Martín Lousteau, su retador en la pelea por la jefatura de la UCR. Molesto con la “nueva conducción” de Pro, Morales niega un acuerdo con Sergio Massa (Frente de Todos) y avisa que la pelea por el liderazgo de JxC no termina el domingo.

”Ya no vamos a tener un rol secundario en la coalición. Tenemos que ser una fuerza política de centro”, afirma en una entrevista con LA NACION.

-¿En las PASO se define la identidad de la oposición al kirchnerismo?

-Es el primer paso de la elección general. Y el pueblo debe darle un mensaje claro al Gobierno: no hay plan, la gente está muy mal y la inflación no se soporta. Es importante que el Ejecutivo tome nota de que no está funcionando como organización.

-¿El internismo en JxC puede eclipsar ese “mensaje”?

-Más allá del ruido lógico por la interna del domingo, hay una crisis de liderazgo de Pro, que se ha extendido a la coalición. En ese marco, hay un radicalismo que pretende tener mayor injerencia en la toma de decisiones.

-¿La UCR se revitalizó por Manes o por la crisis de liderazgo de Pro que generó la derrota de Mauricio Macri?

-Se revitaliza por los triunfos en Jujuy y en Corrientes; la aparición de Facundo y una decisión colectiva del partido. Vamos a tener un buen resultado en Córdoba, Santa Fe y Mendoza, muchos distritos donde la UCR tiene figuras de peso en el territorio.

No esperen que el radicalismo siga siendo un furgón de cola o tenga un rol secundario en JxC. El desafío que tenemos en la UCR es que haya una relación más simétrica entre todas las fuerzas políticas.

-Es decir, la pelea con Pro por el liderazgo de JxC no depende del resultado de la interna bonaerense.

-No.

-¿La UCR no quedaría debilitada si pierde Manes?

-No. Es muy importante lo que Facundo ha hecho hasta acá. El Gobierno dice que está cinco o cuatro puntos arriba en la provincia, pero el final es abierto. Lo mismo ocurre en la interna de JxC y vamos a seguir trabajando hasta el minuto final. Tengo gran expectativa de que Facundo no solo haga una buena elección, sino que también gane las PASO.

-¿Manes es “disruptivo” por sus mensajes contra Pro?

-Es una figura disruptiva. No es un mensaje contra Pro. Este es el momento para debatir los temas internos. Después de las PASO nos tenemos que unificar, porque ya vamos a la elección general. Está bien que Facundo diga las cosas que piensa.

-¿El médico podrá convivir con Pro o deberán contenerlo para evitar un quiebre?

-No. Facundo no solo tiene responsabilidad personal, sino colectiva. Seguramente, vamos a trabajar juntos por el desafío que tiene JxC. Está bien que se digan las cosas que están mal, como los pases de Santilli y Vidal a la provincia. Eso es subestimar al electorado. Son errores de Horacio, que pretende ser la nueva conducción de Pro.

-¿Larreta enfrentó a Manes porque no quería que le crezca una amenaza para su proyecto presidencial en Buenos Aires?

-Claro, porque el Pro quiere liderar todo.

-¿El Pro se quiere quedar con todo?

-Obvio. Si puede, se queda con todo.

-¿Le llama la atención el protagonismo de Larreta en la campaña?

-No. Blanquea que está apostando a que haya un triunfo y que los candidatos sean exclusivamente de él. Eso es contradictorio con el pensamiento de una coalición más amplia, que exige más humildad y hacer sentir a las fuerzas políticas que integran ese espacio que pertenecen.

-Usted dijo que Larreta “se puso el traje de presidente antes de serlo”. ¿Le falta humildad?

-Se equivoca en la lógica de construcción.

-¿A Larreta le falta humildad?

-Y… A esa lógica les faltan humildad y más inteligencia para hacer sentir a todos que forman parte del espacio. Si no, no será posible tener una alternativa de gobierno para 2023 que sea más amplia; porque te aparece Facundo Manes y le das para que tenga.

-¿Larreta “le dio para que tenga” a Manes?

-Toda la ‘orga’ de Larreta.

-¿La ‘orga’?

-Toda la organización que tiene Larreta. Y sus influencias.

-¿Cuestiona a Larreta porque no le gusta su modelo político y proyecto de país o porque es su principal rival para 2023?

-No, no. El modelo lo vamos a debatir después. Tenemos visiones distintas y sentimos el país de manera diferente. Luego, vamos a tener que confrontar gestión contra gestión, pero con todos los candidatos. Tal vez, otro radical quiera postularse.

-Dijo que Martín Lousteau “debería haber caminado más la provincia” para acompañar a Manes.

-Desde que lo dije empezó a andar [risas].

-¿Lo hizo por eso? ¿No caminó para no molestar a Larreta?

-Desde que lo dije, Lousteau empezó a caminar. Después se ofende y agravia.

-Lousteau aseguró que “el ladrón piensa que todos son de su condición”. Habló de “comodidades y conveniencias”.

-Sí, bueno. Eso dicen los que están acostumbrados a tratar con ladrones. No es mi caso.

-¿Lousteau “está acostumbrado a tratar con ladrones”?

-No lo sé. Me pidió disculpas en privado y espero que lo haga público.

-¿Le hace ruido el acuerdo entre Larreta y Lousteau?

-No, está bien, pero lo tienen... En la UCR no comemos vidrio y nos damos cuenta. Los radicales tenemos que saber que está ese acuerdo.

-¿Lo dice por la pelea entre Lousteau y usted por la presidencia de la UCR?

-Yo quiero ser presidente de la UCR. Creo que él es otro de los candidatos y, bueno, es un tema. Pretendo que el radicalismo tenga un candidato a presidente en 2023. Otros radicales querrán que Larreta sea ese candidato. Eso lo vamos a debatir.

-¿Lousteau es el candidato de Larreta para la UCR?

-Yo creo que sí. Lo han dicho Larreta y Vidal. Lo van a apoyar en su campaña por la presidencia del partido.

-Lousteau dice…

-[Interrumpe] No lo quiero poner a Lousteau. Yo soy gobernador y él todavía no ha ganado nada. Cuando ha tenido una gestión, yo recuerdo la [resolución] 125. Todavía no ganó ninguna elección. Somos dirigentes de niveles diferentes.

Voy a discutir el proyecto de país que queremos con Larreta y los que quieran liderar a Pro. JxC debe ser una fuerza política que esté parada en el centro, que no exprese a la derecha, sino al conjunto del pueblo argentino.

-¿Usted se siente más cómodo con el perfil de Patricia Bullrich?

-Patricia me cae muy bien. Más allá de algunas cuestiones que he criticado, fue la mejor ministra de Macri. En términos de gestión, le saca una súper ventaja a Horacio. No es lo mismo gobernar la Ciudad que comandar un ministerio tan complicado como el de Seguridad.

-¿Bullrich gestiona mejor que Larreta?

-Para mí, sí. Tiene muchos más antecedentes.

-Ahora, usted quiere una coalición de centro, ¿Bullrich no es derecha?

-No sé. Patricia es peronista y pragmática.

-Sus retadores internos sospechan que busca provocar una ruptura porque tiene un acuerdo con Sergio Massa. ¿Qué tiene para decir?

-Soy amigo de Sergio. Me llevé bien toda la vida con él y quise que el Frente Renovador se incorporara a Cambiemos. Gualeguaychú nos lo impidió por pocos votos, pero Sergio es más amigo de Horacio que mío.

-¿Usted quiere reeditar la convención de Gualeguaychú?

-Nuevamente, está vigente ese debate. Y, hoy, todos están de acuerdo en que hay que incorporar sectores del peronismo.

-¿Hay que incorporar a Massa a JxC?

-No. Massa está muy jugado con La Cámpora. Sintoniza otra onda y está en otro proyecto político. Hay que incorporar sectores del peronismo y ampliar mucho más la coalición. El tema de Massa lo hacen para descalificarme.

-Dicen que quiere ser el vice de Massa en 2023. ¿Es así?

-No sé quién lo dice, pero yo quiero ser presidente con un JxC mucho más amplio. Yo no me voy a hacer kirchnerista, como sí se han hecho algunos que han vuelto y comparten espacio con nosotros. Y los recibimos bien.

-¿Lo dice por Lousteau?

-Lo digo por varios, no es el único.

-¿Miguel Ángel Pichetto?

-[risas] Es un amigo mío. Le ha puesto a Menem y al kirchnerismo. Es una persona que siempre ha tenido el mismo pensamiento. Lo respeto mucho y es una persona con la que también se puede construir una alternativa de gobierno porque tiene responsabilidad cívica y ciudadana.

-¿Le molesta que Lousteau lo ataque por no defender a la Ciudad en la quita de fondos?

-Mauricio le dio fondos de más a la ciudad. Acá hay una cuestión federal que vamos a tener que discutir para el proyecto del Gobierno. La Capital y el área metropolitana lo tienen todo: subsidios para el agua, energía, transporte. Y, para colmo, les dan un punto más de coparticipación. En eso tengo un tema de convicción. Yo no necesito nada del gobierno nacional: tengo superávit fiscal. Obviamente, necesito tener un vínculo responsable porque soy gobernador.

-¿Por qué cree que Macri tomó un rol activo en la campaña de JxC? ¿Se impusieron los halcones?

-Tampoco tiene por qué encerrarse. Yo no me inscribo en los que quieren jubilarlo. Yo no lo apoyaría como candidato a presidente y eso no le gusta. Por eso, no me habla. Está enojado.

-¿El expresidente quiere volver?

-Yo no lo acompañaría, pero tiene un rol central en JxC. Acaba de ser presidente y tiene que aportar con su experiencia. No descarto que quiera ser presidente de nuevo y está en todo su derecho. Ahora, tampoco me parece bien que quieran sacarlo de la mesa de JxC.

-¿Larreta lo quiere sacar de JxC?

-Larreta lo quiere sacar, pero es un tema de Pro.

-¿Macri fue una “frustración”, como dijo Manes?

-Terminamos defraudando a vastos sectores de la sociedad argentina que nos acompañaron. Y lo primero que tenemos que hacer para tener un plan de gobierno es mirar el pasado y revisar lo que hicimos mal, para no volver a cometer los mismos errores. El Pro quiere eludir ese debate y es una discusión que hay que dar. Por eso, necesitamos un radicalismo más fuerte y parado para discutir lo que pasó y proyectarnos a futuro con un plan de gobierno.

-¿JxC debe sentarse en una mesa a discutir con el Gobierno la deuda con el FMI o con el kirchnerismo no se puede dialogar, como dijo Macri?

-No, hay que dialogar. Hemos acompañado todas las instancias de negociación de la deuda. El problema lo tiene el Gobierno: están todos peleados con todos. Están más peleados que nosotros. Ese es el problema más grave que tienen: no sabés quién manda en algunos ministerios.

Hemos tenido una actitud responsable. Algunas cuestiones no he compartido con nuestro bloque, como no acompañar el presupuesto. Esas son reglas mínimas que hay que cambiar porque si no vamos a estar todos peleados en este país.

-¿Si el Gobierno pierde la elección se radicaliza?

-No sé. Si el Gobierno pierde, tiene una oportunidad para rever situaciones, poner los pies sobre la tierra, cambiar el rumbo y contar con un plan. Esta elección debiera ser un gran llamado de atención para que reflexionen.

-¿El Presidente tiene margen de maniobra o Cristina Kirchner lo debilitó?

-No le echaría toda la culpa a Cristina. No sé si es ella o la composición misma del Gobierno. Alberto Fernández tiene que rever sus actitudes. Todos queremos un presidente fuerte. Su entorno y él mismo han hecho cosas para debilitarse. Entonces, esas son reflexiones que quedarán a partir del resultado. Y espero que haya un resultado que haga reflexionar al Gobierno.

-¿Le preocupa la apatía electoral?

-Siento que le gente está mal. Por eso, hay un crecimiento incipiente del sentimiento anti-política.

-¿Qué le provoca Javier Milei cuando habla de “eliminar la casta política”?

-Es la expresión de ese sentir anti-político que nos tiene que interpelar a todos los dirigentes, para hacer las cosas bien. Por eso, está muy mal que en JxC no hagamos un análisis autocrítico de lo que nos pasó y de las cosas que hicimos mal.

-¿Fue un error no incorporar a los libertarios? Bullrich los quiso sumar para estos comicios.

-No. No tenemos nada que ver con ellos. No estoy de acuerdo. Para derecha, suficiente con el Pro.