Axel Kicillof acusó a Javier Milei de haber puesto presa a Cristina Kirchner

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó al presidente Javier Milei de haber “puesto presa a Cristina” y advirtió que “seguirán cayendo presos los opositores”. Además, señaló que el mandatario lo había avisado previamente y que la condena a la exmandataria fue posible por darse en el marco del gobierno del actual oficialismo a nivel nacional.

El gobernador bonaerense afirmó que la detención de Kirchner se produjo bajo la gestión del actual presidente y que no tiene “ninguna duda” sobre su responsabilidad, según expresó en una entrevista con El Destape.

“Milei es un tipo que un día salió con un comunicado diciendo que iba a intervenir la provincia de Buenos Aires, pero también es alguien que puso presa a Cristina. Indudablemente esto ocurre durante el gobierno de Milei, esto requiere un gobierno de este tipo. Yo le asigno desde el día uno las responsabilidades. Y, además, avisó que van a seguir cayendo presos los opositores”, consideró el mandatario.

Además de las acusaciones políticas, Kicillof criticó la política económica del Gobierno. Recordó que Milei en el pasado había defendido un esquema de dólar fijo y que después aseguró que el valor del dólar se ubicaría en torno a los $600, algo que no ocurrió. “No pega una”, afirmó. Y agregó que, a su criterio, esas modificaciones muestran que la gestión económica “da manotazos” y que sus medidas no trajeron mejoras a sectores productivos.

Axel Kicillof en El Destape

En ese sentido, Kicillof señaló que en ciudades como Mar del Plata “el turismo está mal, la industria está mal, la pesca está mal” y que no hay señales de recuperación con la actual administración. También cuestionó la relación del presidente con el mercado financiero internacional, al afirmar que “lo aplauden a cuatro manos” en Wall Street y que se presenta como “un ídolo de la ultraderecha internacional”.

Por otra parte, el gobernador señaló que, en cuanto al respeto de las instituciones, Milei sostuvo que su voluntad de suspender la provincia de Buenos Aires y que hizo, según indicó, que vaya presa la principal líder opositora del espectro político argentino.

Manuel Adorni hablando con periodistas en Casa Rosada (Foto: Redes Sociales)

Kicillof también se refirió a una fragmento de una entrevista que brindó, el cual fue editado y se volvió viral en las redes sociales. En la misma, se lo veía asegurando que no tiene propuestas para la provincia que gobierna. El video fue compartido por el vocero presidencial, Manuel Adorni. En ese aspecto, el gobernador señaló que considera que La Libertad Avanza va a ser una campaña “roñosa”. “Vamos a tener que estar batallando con las mentiras que surgen en relación a lo que uno dice”, dijo.

Hay también un proceso de tapar las falencias del Gobierno. “Milei viene de una semana, o un mes, espantoso”, afirmó. Agregó que eso podría deberse a una acumulación de problemas la política económica y de consecuencias en el plano de lo real, de lo microeconómico. Por otra parte, recordó que Milei obtuvo “una derrota” en el Congreso.