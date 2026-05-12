Multitudinaria marcha universitaria a Plaza de Mayo en reclamo por la ley de financiamiento

Una nueva marcha universitaria se lleva adelante este martes. Docentes, estudiantes y sindicatos se movilizaron hacia Plaza de Mayo pidiendo que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.

La normativa, aprobada por el Congreso, busca garantizar los fondos para las casas de altos estudios. En paralelo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, calificaron a la marcha como “completamente política” y señalaron que la única ley que van a cumplir es “la de presupuesto”.

La Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario, convocaron “a la comunidad estudiantil, docente, no docente y a la sociedad” en distintos puntos del país. En la ciudad de Buenos Aires, la plaza se colmó para el acto, que comenzó a las 17 con el himno nacional.

Carteles durante una nueva marcha universitaria Soledad Aznarez

Por las diferentes calles avanzaron los gremios, que irrumpieron con su propia música, bombos y banderas. “Patria sí; colonia, no”, cantaba quién tomó el micrófono. El primero en hablar fue un representante de otro de los grupos afectados por los recortes presupuestarios del Gobierno: el sector de discapacidad.

Es durante ese acto central en la Plaza de Mayo que se leerá un documento. Hay siete oradores de los frentes gremiales docentes y no docentes: la Conadu, la Conadu histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la Federación de Asociaciones de Docentes de la UTN (Fagdut), la Unión de Docentes Universitarios (UDA), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun).

Luego, hablarán las autoridades del CIN -el vicepresidente y rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, y el presidente y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. El discurso lo cerrará un dirigente estudiantil de la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Conferencia de prensa de los rectores universitarios Gentileza CIN

En la marcha no solo se manifiestan docentes y estudiantes de las diferentes universidades públicas, sino también sindicatos, movimientos sociales y agrupaciones políticas asociadas a la izquierda y al peronismo.

Además de la manifestación central en CABA, la protesta se localiza en, al menos, siete ciudades de la provincia de Buenos Aires. Los docentes y alumnos se movilizan también en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca.

Esta es la cuarta marcha federal universitaria que se convocó en el Gobierno de Milei. El conflicto se remonta a 2024, cuando se realizó la manifestación para pedir la actualización de los gastos de funcionamientos de las casas de altos estudios, que representan cerca del 10% de las partidas que reciben las universidades cada mes. Luego, en 2025, la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario forzó al Gobierno a reforzar los fondos, pero su aplicación quedó suspendida por el Ejecutivo hasta que el Congreso determine las fuentes del financiamiento.

Una pancarta reclama al gobierno de Javier Milei por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario Soledad Aznarez

La mirada de los estudiantes

“Venimos a pedir que pida la ley”, afirmó Luna Álvarez, de 18 años, que desde 2025 estudia psicología en la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Estudiá, no seas como Adorni. Más salarios, menos cascadas”, dice el cartel que lleva y que hace referencia al jefe de Gabinete que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. “Adorni es una figura bastante polémica. Debería ser la voz del pueblo y yo no me siento muy reflejada. No tengo la cantidad de propiedades que tiene él. Es todo lo contrario, muestra a un político distanciado del pueblo”, agregó la joven.

“Yo soy primera generación de estudiantes universitarios. Solo mi papá terminó el secundario. Gracias a la universidad pública estoy estudiando administración, trabajo desde segundo año”, explicó Luciana respecto de su decisión de participar de la marcha. Para llegar, se tomó un tren y un colectivo desde Haedo.

Esteban da clases ad honorem en la Facultad de Ciencias Económicas. Sus padres también fueron a la UBA y hoy vino a Plaza de Mayo con su hermana. “Es devolverle algo a la universidad que me permitió formarme y crecer como profesional. Un país somos todos los que lo hacemos y la universidad pública también es construir un país. Sin oportunidades no hay futuro”, opinó.

Dos estudiantes durante la manifestación en Plaza de Mayo Soledad Aznarez

Ana Clara Goméz es graduada de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA como contadora y licenciada en administración. “Estoy acá junto a otros papás de estudiantes defendiendo el cumplimiento de la ley. Mi hija estudia en Exactas. Y la verdad es que el panorama de Exactas es muy distinto al panorama de Económicas, donde yo estudié. Exactas está cerrada. En ciencias químicas, que es donde estudia mi hija, se fueron muchos profesores. Vinimos para garantizarles que puedan estudiar, tener una profesión y vivir de eso en un futuro, como lo hicimos nosotros”, detalló al ser consultada sobre los motivos para sumarse a la cuarta marcha federal universitaria.

Esperaba por el inicio del acto en la plaza con Gabriel Santi. “Ningún país puede llamarse tal si no tiene autonomía científica. Un ejemplo: jubilan los científicos nucleares que tenemos, ¿quién los va a reemplazar? Volvemos a la época de antes de Perón. Nos quedamos sin médicos, sin maestros. Sin autonomía política tecnológica no podemos ser un país soberano”, consideró él.

Y siguió: “Yo no lo pienso como una cuestión personal, sino algo que hace a la sociedad. Está más allá del individuo. Lo plantean como que uno estudió gratis y después se va afuera a ganar plata. No es ese el sentido. Es que puede devolverle al país lo que le dio. Ahora no está pensado el sistema universitario en conjunto con una política de desarrollo, de logística, de aprovechamiento de los recursos naturales. Debería estar formado orgánicamente”.

Docentes y estudiantes piden por una recomposición salarial y la actualización de los fondos para las casas de altos estudios públicas Soledad Aznarez

“Hay que mejorar. Si tengo un taller, no puedo romper las herramientas. Cambiaré al que las usa, puedo renovarlas, pero no destruirlas. Sin estados no somos nada. ¿Qué somos? ¿Inquilinos de nuestro propio país? Estábamos orgullosos. Es lo que hizo distinto a la argentina durante décadas”, cerró Santi, quién también estudió en la UBA y tiene un hijo que ahora estudia ingeniería.

“Milei decía que iban a venir todas estas empresas tecnológicas. Pero mi hijo estudia ciencias de la computación y no tuvieron clases. Está cerrado”, sumó otra integrante del grupo, que prefirió resguardar su nombre porque trabaja en el Estado.

La pulseada con el Gobierno

Docentes, autoridades universitarias y alumnos reclaman por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue votada y sostenida por el Congreso, y la actualización de las partidas que establece la norma.

Sin embargo, la gestión libertaria insistió en que la ley no expresa de forma explícita el financiamiento y que podría afectar la estabilidad macroeconómica: marcaron que, según un informe del Ministerio de Economía, cumplir con la norma requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades.

Sandra Pettovello y Alejandro Álvarez antes de la cuarta marcha de las uiversidades en reclamo de la Ley de Financiamiento Universitario Ministerio de Capital Humano

En paralelo, el Gobierno había presentado un recurso federal extraordinario para no cumplir con la ley, el cual fue aceptado por la Justicia. La medida cautelar, que fue ratificada dos veces y obligaba a la actualización de salarios y becas tras un planteo de los rectores de las universidades nacionales, quedó suspendida hasta que se expida la Corte.

La ejecución real del gasto universitario cayó un 29% entre 2023 y 2025, alcanzando el nivel más bajo desde 2006. Actualmente, los fondos universitarios se mantienen casi sin modificaciones, con un aumento real aproximado de 0,8%, algo que no se cumplió.