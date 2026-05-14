Intendentes de todo el país se reunieron en Rosario con una preocupación común

ROSARIO.— Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, más de 300 intendentes, empresarios y gobernadores desembarcaron en esta ciudad de Santa Fe para participar de la Noche de los Intendentes, un encuentro municipalista organizado por la Red de Innovación Local (RIL), una asociación civil apartidaria. Entre saludos cruzados y conversaciones reservadas en los pasillos del Salón Metropolitano, sobrevoló un tema común: la falta de fondos para sostener la gestión local.

El encuentro, pensado para impulsar conversaciones de mediano plazo por fuera de los foros políticos tradicionales, coincidió con un momento de fuerte discusión sobre el rol de los municipios en la era de ajuste de Javier Milei. En voz baja, aunque cada vez con menos disimulo, los jefes comunales aprovecharon para volver sobre el mismo reclamo: la caída de recursos nacionales y el retiro de programas federales.

La cumbre se realizó además en medio del reclamo transversal que el Consejo Federal de Intendentes de Capitales Provinciales (Cofein) le hace a la Nación por la baja de la coparticipación y el freno de partidas destinadas a infraestructura y servicios.

Los sectores opositores al Gobierno se refirieron a la mirada hacia el costado que hace el Estado y advirtieron sobre el deterioro de infraestructura básica. Otros intendentes, incluso algunos alineados con el oficialismo, reconocieron que el ajuste obligó a ordenar cuentas pero también generar fondos propios.

El anfitrión de la noche fue Pablo Javkin, cuyo rol fue articular entre los jefes comunales de distintos signos políticos. En la cumbre de Paraná del 31 de marzo remarcó que de lo que Rosario genera en IVA, Ganancias e Impuestos a los Combustibles apenas retorna el 7% al municipio y denunció que los intendentes están cubriendo funciones —como medicamentos oncológicos, infraestructura vial y transporte— que la Nación dejó de atender.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, en la Noche de los Intendentes RIL

Por su parte el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, abrió con un mensaje orientado a la gestión y el federalismo: “Esta iniciativa insta el debate público para poder brindar un método eficiente de gestión. Lo más importante es que podamos pensar en políticas públicas de punta a punta. Tenemos que cuidar al campo y a la industria, pero también la minería y el petróleo nos puede dar una oportunidad”.

Pelea por los fondos

Los intendentes en tanto también plantearon que el año pasado Nación retuvo $120.000 millones que correspondían a las provincias y a los municipios. Desde 2024, varios gobernadores advierten que la situación es “complicada” tanto para las provincias como para los municipios.

Hay tres ejes principales: los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los fondos fiduciarios para obra pública y el impuesto a los combustibles líquidos, que debería financiar el mantenimiento de las rutas.

“Vamos a un proceso distinto de gestión local, no podemos pensar la provincia sin pensarla desde los gobiernos locales, se tiene que rediscutir un poco el sistema. El gobierno nacional sigue cobrando muchos impuestos y no vemos que vuelvan a nuestras ciudades en cuestión de infraestructura o en educación. Hay un modelo que se tiene que rediscutir”, sostuvo Nicolás Mantegazza, intendente de San Vicente, en diálogo con LA NACION.

En línea con los reclamos de su partido, el Justicialismo, sumó: “No hay país que permita generar bienestar para los argentinos si no hay infraestructura e inversión. Es importante que los fondos puedan llegar a la provincias para mejorar las condiciones de los pueblos”.

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, otra de las voces más críticas frente al recorte de fondos nacionales, afirmó que los municipios pueden ser “muy eficientes”, pero remarcó que sin financiamiento es imposible sostener determinadas políticas públicas.

En línea con los pedidos del Cofein, acotó a este diario: “La falta de fondos está asfixiando las ventas locales. Reclamamos la mitad del IVA, el 10.5%, el porcentaje de los combustibles que vende nuestra provincia y cada una de nuestras ciudades, obras hídricas, viviendas y las rutas”. Tras ello, continuó: “Lo primero es escuchar, nosotros damos la cara a los vecinos, lo transitamos todos los días. Nos interesa que los nuestros fondos vuelvan”.

Una de las presencias fuertes de la noche fue la de la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, quien por estas semanas busca lanzar un espacio alternativo a la expresidenta Cristina Kirchner y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con aspiraciones presidenciales, quienes se disputan el liderazgo del Partido Justicialista. “El Gobierno tiene 10 meses consecutivos de pérdida de recaudación impositiva. Eso se nota en las provincias y en la coparticipación a los municipios, que ha caído de manera estrepitosa”, consideró la legisladora a LA NACION.

“Todo eso hace al mantenimiento de las rutas, a la infraestructura y al desarrollo”, agregó.

Por otra parte, en el evento, Pullaro denunció el “retiro” de la gestión de Milei y afirmó que las provincias viven “un momento difícil”.

“El desafío que tenemos [los gobiernos locales] es seguir construyendo federalmente”, insistió el mandatario provincial.

Por otro lado, hubo intendentes que vieron el recorte de fondos libertario como una oportunidad para generar dinero propio. Así lo expresó Rodrigo Aybar, jefe comunal de Tres de Febrero en reemplazo de Diego Valenzuela, quien llegó a la intendencia de la mano de Juntos por el Cambio y luego se volcó a La Libertad Avanza.

“Los municipios tienen que hacerse cargo de tener una gestión eficiente y sobre todo atractiva para que inviertan. Aprendimos a ser mucho más autónomos y a apostar a generar recursos y ser equilibrados en términos fiscales”, dijo Aybar a LA NACION.

“Son dos posturas, si esperás a que te den el pescado o pretendés salir a buscarlo. Nuestras obras se hacen con fondos municipales”, completó.