Luego de que se conociera el fallo de la Cámara Federal de Casación que ordenó ayer reabrir la causa Hotesur-Los Sauces contra Cristina y Máximo Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof cargó contra la Justicia. “La decisión de dos jueces aliados del macrismo de reabrir dos causas contra Cristina y Máximo Kirchner tiene un único objetivo: perseguirlos políticamente” , definió el mandatario provincial.

El uso de la Justicia como aparato de persecución y herramienta electoral es una práctica que se tiene que terminar de… pic.twitter.com/TBWEI8JscU — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 19, 2023

“El uso de la Justicia como aparato de persecución y herramienta electoral es una práctica que se tiene que terminar de una vez en la Argentina. Basta de perseguir a los dirigentes políticos: lo que no se les da en las urnas, no pueden sacarlo con fallos judiciales”, continuó Kicillof, y reforzó: “Queremos una Justicia que sea a favor del pueblo, no a favor de los poderosos”.

Ayer, en una explosiva decisión judicial, la Cámara de Casación Penal determinó que la vicepresidenta Cristina Kirchner deberá enfrentar dos nuevos juicios orales: uno de ellos por lavado de dinero, conocido como el caso Hotesur-Los Sauces; y el otro por la firma del pacto secreto con Irán, con el supuesto objetivo de beneficiar a los sospechosos iraníes prófugos que volaron el edificio de la AMIA en 1994, en un ataque terrorista que dejó 85 muertos.

Ambas decisiones fueron tomadas por los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, que además mandaron a juicio a Máximo Kirchner en el caso de lavado de dinero y sobreseyeron a Florencia Kirchner. El eje de la acusación en esta causa es que los Kirchner recibieron en sus empresas presuntos retornos de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, en compensación por los negocios que hicieron al amparo del Estado.

Al referirse a la decisión de los magistrados, Kicillof consideró: “Jueces amigos y cómplices de Macri, saltándose todos los procedimientos que tienen que ver con la la lógica decidieron reabrir causas para reanudar la persecución política sobre Cristina, sobre Máximo Kirchner”.

Las declaraciones del gobernador bonaerense se dieron en el marco de la inauguración de las obras de remodelación y ampliación del Anexo Mitre del edificio ‘Baltazar Garzón’, donde funciona el Departamento Judicial Avellaneda.

