El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y su ministro de Seguridad, Sergio Berni

11 de septiembre de 2020 • 01:34

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ratificó esta noche a Sergio Berni como ministro de Seguridad provincial, y destacó que el funcionario participó en la resolución del conflicto policial, en reclamo de mejoras salariales. "Se la pasa trabajando día y noche", señaló.

"Sí, lo ratifico como ministro", sostuvo categórico Kicillof en declaraciones a C5N, al ser consultado al respecto. "Nadie ha podido negar que se pasa todo el día y la noche trabajando. Pasó desde el primer día lunes hasta que el conflicto se solucionó dando una respuesta de fondo, en la que también participó", precisó el gobernador bonaerense en relación al accionar de Berni.

"La naturaleza que tuvo este conflicto no fue que la oficialidad de la policía no reconocía al ministro de Seguridad o al gobernador, no fue eso, porque yo estuve con el subjefe de la policía. Empezó a ocurrir con algunos, y no todos, fueron un porcentaje muy pequeño, no era que estaban los oficiales, como sí pasó en otros episodios, en 1988 o en el 2013", precisó el mandatario provincial.

Si bien aclaró que también confirmó a los actuales jefes policiales, destacó que el Plan de Seguridad presentado hoy viene acompañado de una transformación de la fuerza. "Es un plan que incluye desde la formación hasta cuestiones de jerarquía", aclaró Kicillof.

"Lo anunciado hoy no fue un parche, fue una respuesta de fondo", resaltó y recordó que al asumir, en diciembre último, ya habían dado un aumento del 8% para la fuerza, y que luego ocurrió la pandemia.

"Pareciera que nosotros con 9 meses de gobierno y 5 de esos meses con pandemia tenemos la responsabilidad completa de una situación que viene de muy atrás y que, además, particularmente se agravó muchísimo con el gobierno de María Eugenia Vidal", apuntó contra el gobierno anterior. "Nadie había logrado lo que se anunció hoy y eso fue posible porque el Presidente tomó la decisión de mejorar la situación fiscal de la Provincia", afirmó el gobernador.

"No tengo necesidad de polemizar con el jefe de gobierno porteño", indicó Kicillof al ser consultado sobre el anuncio de Rodríguez Larreta de que recurrirá a la Corte Suprema por considerar "inconstitucional" el decreto firmado por Fernández para la reducción de los fondos que percibe el distrito. Sin embargo, completó: "Se lo favoreció de todas las maneras posibles".

Kicillof afirmó que el monto adicional que se le había otorgado a la Ciudad no tenía nada que ver con el traspaso de la Policía Federal, sino con favorecer a un distrito que era "la cuna del Pro". Y sobre ello, recordó: "Yo era diputado en ese entonces y cuestioné eso, dije que eran muchos más recursos de lo que era el traspaso de la policía".

Por otro lado, el gobernador bonaerense volvió a reconocer que el reclamo policial era "justo", aunque sostuvo que eso no daba el derecho para que se tomaran algunas decisiones con respecto a cómo manifestarse. "Eso no corresponde de ninguna manera y en eso también fuimos claros", completó.