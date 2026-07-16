Axel Kicillof busca impulsar un sucesor de su riñón frente a la amenaza del kirchnerismo

LA PLATA.- Axel Kicillof acelera su armado y busca fortalecer a los potenciales candidatos a la sucesión en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), su fuerza política.

El mandatario, que no tiene reelección y tiene pensado competir por la Presidencia de la Nación, retomó los discursos y las fotos en tono de campaña tras el triunfo de la selección argentina contra Inglaterra en el Mundial de fútbol.

Kicillof estuvo hoy en Avellaneda. Hizo alusión al Mundial, a la hora de criticar a Javier Milei. “Piensen en la celeste y blanco”, dijo, y llamó a votar en contra de proyectos oficialistas en el Congreso tras reclamar una deuda de la Nación con la provincia.

En el municipio del sur del Gran Buenos Aires lo recibió Magdalena Sierra, intendente interina en reemplazo de Jorge Ferraresi, su esposo, que tomó licencia para abocarse a su campaña como gobernador en 2027.

En Avellaneda, también estuvo presente Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios de la provincia de Buenos Aires, también lanzado a competir por el mismo espacio.

Mañana Kicillof se mostrará a pocas cuadras de la gobernación con el intendente de La Plata, Julio Alak y con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Los dos funcionarios integran la grilla de los posibles sucesores, aunque no compiten abiertamente con Katopodis ni Ferraresi.

El MDF resolverá puertas adentro quién será su candidato único y luego, con ese nombre ya consolidado, irá a una Primaria Abierta Simultánea y Obligatoria (PASO) -o a una negociación directa- con los demás sectores del peronismo bonaerense.

De entre estos cuatro nombres, más el de Fernando Espinoza, intendente de La Matanza que también asoma como aspirante, saldrá el representante de Kicillof para la sucesión del año que viene.

Katopodis, ministro de Infraestructura provincial que acompañó hoy al gobernador, lleva más tiempo en la construcción territorial dado que recorrió toda la provincia desde que llegó a la cartera dedicada a financiar obras en 2023. Y antes hizo lo mismo como ministro nacional del expresidente Alberto Fernández.

Tiene un diferencial: el triunfo al frente de la lista de senadores provinciales por la Primera Sección en las legislativas de 2025. Esta sección es la que actualmente tiene más votantes: allí sacó diez puntos de diferencia sobre su adversario legislativo. Cuenta con el apoyo de varios intendentes, tanto del interior como del Gran Buenos Aires. Y en las últimas semanas subió el perfil para reclamar dinero para obras al gobierno nacional de Milei.

Gabriel Katopodis, uno de los que se anotó en la carrera para intentar suceder a Kicillof Ignacio Amiconi

Kicillof retomó hoy este reclamo. “En la Región Capital de la Provincia lanzamos una obra histórica que es la planta depuradora de agua y también avanzamos con una obra para disposición de los residuos cloacales. Hemos pedido una autorización del Gobierno nacional para el financiamiento de obras con financiamiento internacional y Milei no nos lo quiere dar. No solo no hace y paró toda la obra, sino que se cree con el derecho de no acompañar a la provincia de Buenos Aires en aquellas cosas justas y necesarias que estamos emprendiendo”, dijo Kicillof.

El gobernador habló así en territorio de Ferraresi, donde inauguró un Centro de Cuidado Familiar y Comunitario en Gerli, una obra gestionada por Katopodis.

Kicillof junto a Ferraresi, Katopodis, Nicolás Kreplak, María Cristina Álvarez Rodríguez y Magdalena Sierra, en Avellaneda. NICOLAS ABOAF

El gobernador se mostrará mañana con Alak, intendente de La Plata, de amplia trayectoria en cargos municipales, provinciales y nacionales: fue ministro de Justicia de Cristina Kirchner y desde allí armó toda una red con funcionarios judiciales. A la vez, cuenta con el activo de tener buena llegada a las distintas terminales del justicialismo. Mañana recibirá a Kicillof en el Pasaje Dardo Rocha para entregar escrituras.

Axel Kicillof, Julio Alak y Verónica Magario Prensa PBA

En ese mismo acto se espera la presencia de Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, que desde la gestión busca medir en ese espacio. Por ahora, Bianco está más abocado a sostener el armado para la candidatura nacional de Kicillof y expandir el movimiento a otras provincias. El lunes salió a denunciar que hay actores internos que juegan a perder. Se interpretó como un tiro por elevación al kirchnerismo, que es crítico de Kicillof.

Kicillof junto a dos de sus principales laderos, los ministros Carlos Bianco y Andrés "Cuervo" Larroque

¿Habrá PASO?

Kicillof sale a apalancar a los candidatos a gobernador del MDF, pero habrá una discusión más amplia del peronismo de cara a la sucesión provincial en 2027: seguirá la negociación con el armado de intendentes formado por Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente). Este sector se denominó grupo AFA, dado que se reunieron a jugar al fútbol y hablar de política en las inmediaciones de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza.

La negociación más dura será, sin embargo, con el grupo alineado con Máximo Kirchner. No está claro aún si el diputado nacional se anotará personalmente para suceder a Kicillof, pero ya camina la provincia de Buenos Aires con la intención de armar una estructura alternativa a la del gobernador. En este espacio se inscribe la intendente en uso de licencia Mayra Mendoza, ahora diputada provincial.

Kicillof, en Quilmes, con Mayra Mendoza durante la inauguración de un instituto de formación docente Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

No son los únicos intendentes que caminan la provincia: Mariel Fernández, alcalde de Moreno, aspira a llegar a la Casa de Gobierno por el Movimiento Evita. Empapeló el conurbano bajo la consigna: “Se viene Mariel”. También entre los que se anotan a suceder a Kicillof, Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, que tiene mejor llegada con el espacio de Cristina Kirchner.

Mariel Fernández, intendente de Moreno, en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Por el Frente Renovador tiene aspiraciones el intendente de San Fernando, Juan Andreotti. Y desde el interior se anotan los hermanos Santiago y Manuel Passaglia. El primero es el actual intendente de San Nicolás, en tanto que su hermano es diputado provincial. En Buenos Aires, las PASO no están suspendidas.