LA NACION
en vivo

Javier Milei y sus medidas, en vivo: tensiones en el Gobierno y repercusiones por el partido de Argentina vs. Inglaterra

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

El presidente Javier Milei estuvo en la catedral para asistir al Tedeum cuyo objetivo era celebrar el aniversario de la Revolución de Mayo (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)
El presidente Javier Milei estuvo en la catedral para asistir al Tedeum cuyo objetivo era celebrar el aniversario de la Revolución de Mayo (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)Natacha Pisarenko - AP

Autores en vivo (6)

Cornejo se diferencia de Hebe Casado y cuestiona los dichos de su vicegobernadora sobre la Selección de Francia

Pablo Mannino
Pablo Mannino

MENDOZA.- A través de una carta enviada a la embajada de Francia, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se despegó de su vice, Hebe Casado, y cuestionó sus polémicos dichos sobre la Selección gala de fútbol, a la que había calificado de “equipo africano”.

En este sentido, el mandatario aseguró en su escrito que la provincia “rechaza plenamente toda manifestación de carácter discriminatorio”.

Alfredo Cornejo se despegó de Hebe Casado y puso en valor los lazos con Francia
Alfredo Cornejo se despegó de Hebe Casado y puso en valor los lazos con FranciaMarcelo Aguilar - LA NACION
Leé la nota completa acá

Reaparecen los fantasmas de cambios en el poder libertario entre Karina y Caputo tras la reorganización de áreas clave

Paula Rossi
Paula Rossi

Ni la ilusión mundialista que envuelve a la Argentina logra calmar la disputa política en el seno de la Casa Rosada. En las vísperas del partido entre la Selección e Inglaterra, en el Gobierno reaparecieron los fantasmas de cambios en el equilibrio de poder entre la secretaria general, Karina Milei y el estratega Santiago Caputo.

Esto, después de que, a través del Boletín Oficial, se reorganizaran áreas sensibles que estaban en manos del asesor y pasaran al comando del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, en una movida con la supervisión de la hermana presidencial.

Milei junto a su hermana Karina y el estratega Santiago Caputo
Milei junto a su hermana Karina y el estratega Santiago CaputoFabián Marelli
Leé la nota completa acá

Dirigentes de la oposición se manifestaron contra la prohibición de llevar banderas de Malvinas al partido contra Inglaterra

Distintos sectores de la oposición rechazaron este martes la decisión del gobierno de Javier Milei de avalar la prohibición del uso de banderas y camisetas con alusiones a las Islas Malvinas durante el partido del miércoles entre la selección argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

La restricción fue ratificada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, luego de una reunión en el Centro Internacional de Cooperación Policial en Virginia junto al FBI, la FIFA y autoridades británicas, donde se catalogó el partido de “alto riesgo” y se dispuso un operativo de 1600 efectivos.

La hinchada argentina en el partido contra Suiza (AP Foto/Ashley Landis)
La hinchada argentina en el partido contra Suiza (AP Foto/Ashley Landis)Ashley Landis - AP
Leé la nota completa acá

Polémica en el Consejo de la Magistratura: le abren la puerta a la reelección del camarista Barroetaveña

Hernán Cappiello
Hernán Cappiello

El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Valerio Lavié Pico hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el juez Diego Gustavo Barroetaveña y ordenó al Consejo de la Magistratura de la Nación que se abstenga de adoptar medidas que limiten o afecten la posibilidad de que el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal se presente a la reelección como consejero en representación del estamento de jueces para el período 2026-2030.

La resolución tiene un alcance acotado: no reconoce un derecho a la reelección sino que preserva la posibilidad de participar en el proceso electoral mientras se resuelva la cuestión de fondo en esta causa.

Diego Barroetaveña, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y consejero de la Magistratura en representación de los jueces
Diego Barroetaveña, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y consejero de la Magistratura en representación de los juecesSoledad Aznarez
Leé la nota completa acá

En un giro insólito, la Cámara de Casación volverá a revisar qué juez debe investigar la causa por la mansión de Pilar ligada a la AFA

Hernán Cappiello
Hernán Cappiello

Otra vez, los casos de corrupción contra las autoridades de la AFA quedaron en manos de la Cámara Federal de Casación, que revisará todo lo realizado en estos siete meses, donde las causas avanzaron poco y nada, y definirá cuál es el tribunal que debe investigar las denuncias de fraude y lavado de dinero contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, jefes del fútbol en el país.

La decisión de abrir el recurso y analizar el caso fue de los jueces de la Cámara Federal de Casación Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, con la disidencia de Alejandro Slokar.

Claudio "Chiqui" Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino
Claudio "Chiqui" Tapia y su mano derecha, Pablo TovigginoAFA
Leé la nota completa acá

Por una deuda multimillonaria, le cortaron la luz a la municipalidad de San Martín de los Andes

Paz García Pastormerlo
Paz García Pastormerlo

SAN CARLOS DE BARILOCHE.− La localidad de San Martín de los Andes atraviesa una compleja situación financiera que escaló recientemente con la interrupción del suministro eléctrico en las principales dependencias públicas. El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) procedió al corte de luz en el Palacio Municipal y en el Concejo Deliberante debido a una deuda acumulada que supera los 1747 millones de pesos.

La interrupción del servicio, que se extendió por poco menos de dos horas, obligó a la suspensión de la atención al público en las oficinas municipales. Aunque inicialmente se atribuyó de forma oficial a un “inconveniente en el servicio eléctrico”, la situación dejó al descubierto la magnitud del conflicto financiero con la empresa provincial.

San Martín de los Andes
San Martín de los AndesGobierno de la Provincia de Neuquén
Leé la nota completa acá

El Gobierno volvió a reunir a la mesa política con la mira en las reformas para este semestre

Cecilia Devanna
Cecilia Devanna

La mesa política se reunió otra vez en la Casa Rosada con la mira en las reformas que el Gobierno busca impulsar en el segundo semestre. Entre ellas, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y los cambios a la ley de Inocencia Fiscal. También se conversó sobre la visita de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a fines de este mes.

Según indicaron fuentes oficiales, no se abordó la búsqueda de la reforma electoral, que apunta a la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), de cara a las elecciones de 2027.

Los integrantes de la mesa política del Gobierno, en la última reunión en la Casa Rosada, ya sin Adorni
Los integrantes de la mesa política del Gobierno, en la última reunión en la Casa Rosada, ya sin AdorniPresidencia
Leé la nota completa acá

En el debut de Sebastián Pareja, la Bicameral de Inteligencia decidió convocar al jefe de los espías

Gustavo Ybarra
Gustavo Ybarra

En medio de las permanentes tensiones internas que atraviesa el gobierno de Javier Milei, la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia se reunió esta tarde y decidió convocar al director de la SIDE, Cristian Auguadra, para fines de agosto.

La reunión de la bicameral fue la primera presidida por el diputado nacional Sebastián Pareja (Buenos Aires), operador político de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en territorio bonaerense.

Santiago Caputo, Sebastián Pareja y Karina Milei
Santiago Caputo, Sebastián Pareja y Karina Milei
Leé la nota completa acá
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. El número dos del Ministerio de Justicia viajó al Mundial: "Fue una excepción", dicen en el Gobierno
    1

    El número dos del Ministerio de Justicia viajó al Mundial para ver los partidos de Argentina

  2. Habló el banquero libertario Juan Nápoli tras aparecer en un video con Insaurralde viendo un partido de Argentina
    2

    Habló el banquero libertario Juan Nápoli tras aparecer en un video con Insaurralde viendo un partido de Argentina

  3. Le piden a Milei que decrete feriado nacional por la semifinal contra Inglaterra
    3

    Piden a Milei que decrete feriado nacional para este miércoles por la semifinal ante Inglaterra

  4. Cornejo se diferencia de Hebe Casado y cuestiona los dichos de su vice sobre la Selección de Francia
    4

    Cornejo se diferencia de Hebe Casado y cuestiona los dichos de su vicegobernadora sobre la Selección de Francia