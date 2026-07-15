Javier Milei y sus medidas, en vivo: tensiones en el Gobierno y repercusiones por el partido de Argentina vs. Inglaterra

MENDOZA.- A través de una carta enviada a la embajada de Francia, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se despegó de su vice, Hebe Casado, y cuestionó sus polémicos dichos sobre la Selección gala de fútbol, a la que había calificado de “equipo africano”.

En este sentido, el mandatario aseguró en su escrito que la provincia “rechaza plenamente toda manifestación de carácter discriminatorio”.