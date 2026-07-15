Javier Milei y sus medidas, en vivo: tensiones en el Gobierno y repercusiones por el partido de Argentina vs. Inglaterra
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Autores en vivo (6)
Cornejo se diferencia de Hebe Casado y cuestiona los dichos de su vicegobernadora sobre la Selección de Francia
MENDOZA.- A través de una carta enviada a la embajada de Francia, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se despegó de su vice, Hebe Casado, y cuestionó sus polémicos dichos sobre la Selección gala de fútbol, a la que había calificado de “equipo africano”.
En este sentido, el mandatario aseguró en su escrito que la provincia “rechaza plenamente toda manifestación de carácter discriminatorio”.
Reaparecen los fantasmas de cambios en el poder libertario entre Karina y Caputo tras la reorganización de áreas clave
Ni la ilusión mundialista que envuelve a la Argentina logra calmar la disputa política en el seno de la Casa Rosada. En las vísperas del partido entre la Selección e Inglaterra, en el Gobierno reaparecieron los fantasmas de cambios en el equilibrio de poder entre la secretaria general, Karina Milei y el estratega Santiago Caputo.
Esto, después de que, a través del Boletín Oficial, se reorganizaran áreas sensibles que estaban en manos del asesor y pasaran al comando del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, en una movida con la supervisión de la hermana presidencial.
Dirigentes de la oposición se manifestaron contra la prohibición de llevar banderas de Malvinas al partido contra Inglaterra
Distintos sectores de la oposición rechazaron este martes la decisión del gobierno de Javier Milei de avalar la prohibición del uso de banderas y camisetas con alusiones a las Islas Malvinas durante el partido del miércoles entre la selección argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.
La restricción fue ratificada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, luego de una reunión en el Centro Internacional de Cooperación Policial en Virginia junto al FBI, la FIFA y autoridades británicas, donde se catalogó el partido de “alto riesgo” y se dispuso un operativo de 1600 efectivos.
Polémica en el Consejo de la Magistratura: le abren la puerta a la reelección del camarista Barroetaveña
El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Valerio Lavié Pico hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el juez Diego Gustavo Barroetaveña y ordenó al Consejo de la Magistratura de la Nación que se abstenga de adoptar medidas que limiten o afecten la posibilidad de que el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal se presente a la reelección como consejero en representación del estamento de jueces para el período 2026-2030.
La resolución tiene un alcance acotado: no reconoce un derecho a la reelección sino que preserva la posibilidad de participar en el proceso electoral mientras se resuelva la cuestión de fondo en esta causa.
En un giro insólito, la Cámara de Casación volverá a revisar qué juez debe investigar la causa por la mansión de Pilar ligada a la AFA
Otra vez, los casos de corrupción contra las autoridades de la AFA quedaron en manos de la Cámara Federal de Casación, que revisará todo lo realizado en estos siete meses, donde las causas avanzaron poco y nada, y definirá cuál es el tribunal que debe investigar las denuncias de fraude y lavado de dinero contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, jefes del fútbol en el país.
La decisión de abrir el recurso y analizar el caso fue de los jueces de la Cámara Federal de Casación Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, con la disidencia de Alejandro Slokar.
Por una deuda multimillonaria, le cortaron la luz a la municipalidad de San Martín de los Andes
SAN CARLOS DE BARILOCHE.− La localidad de San Martín de los Andes atraviesa una compleja situación financiera que escaló recientemente con la interrupción del suministro eléctrico en las principales dependencias públicas. El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) procedió al corte de luz en el Palacio Municipal y en el Concejo Deliberante debido a una deuda acumulada que supera los 1747 millones de pesos.
La interrupción del servicio, que se extendió por poco menos de dos horas, obligó a la suspensión de la atención al público en las oficinas municipales. Aunque inicialmente se atribuyó de forma oficial a un “inconveniente en el servicio eléctrico”, la situación dejó al descubierto la magnitud del conflicto financiero con la empresa provincial.
El Gobierno volvió a reunir a la mesa política con la mira en las reformas para este semestre
La mesa política se reunió otra vez en la Casa Rosada con la mira en las reformas que el Gobierno busca impulsar en el segundo semestre. Entre ellas, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y los cambios a la ley de Inocencia Fiscal. También se conversó sobre la visita de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a fines de este mes.
Según indicaron fuentes oficiales, no se abordó la búsqueda de la reforma electoral, que apunta a la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), de cara a las elecciones de 2027.
En el debut de Sebastián Pareja, la Bicameral de Inteligencia decidió convocar al jefe de los espías
En medio de las permanentes tensiones internas que atraviesa el gobierno de Javier Milei, la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia se reunió esta tarde y decidió convocar al director de la SIDE, Cristian Auguadra, para fines de agosto.
La reunión de la bicameral fue la primera presidida por el diputado nacional Sebastián Pareja (Buenos Aires), operador político de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en territorio bonaerense.
- 1
El número dos del Ministerio de Justicia viajó al Mundial para ver los partidos de Argentina
- 2
Habló el banquero libertario Juan Nápoli tras aparecer en un video con Insaurralde viendo un partido de Argentina
- 3
Piden a Milei que decrete feriado nacional para este miércoles por la semifinal ante Inglaterra
- 4
Cornejo se diferencia de Hebe Casado y cuestiona los dichos de su vicegobernadora sobre la Selección de Francia