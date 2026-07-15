Gran Bretaña expresó su “preocupación” por las acusaciones de Villarruel y pide “concentrarse en el partido”

Las explosivas declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien llamó “piratas usurpadores” de las Islas Malvinas a las autoridades británicas en un posteo vinculado al partido de hoy entre Argentina e Inglaterra por el Mundial de futbol, motivó la reacción del gobierno británico. “Hemos trasladado nuestra preocupación respecto a estos comentarios con las respectivas contrapartes argentinas”, afirmaron a LA NACION voceros del Foreign Office, en la previa del partido de semifinales.

Fue en respuesta al posteo de Villarruel, quien tildó a los ingleses de “invasores” y se ese modo marcó diferencias con el presidente Javier Milei en relación al partido de hoy y a Gran Bretaña, país con el cual el gobierno libertario ha mejorado su vínculo comercial y político.

Hoy, la Policía Federal dispuso un operativo de seguridad en torno a la embajada de Reino Unido, que incluyó un vallado preventivo.

Despliegue de la Policía Federal en las inmediaciones de la embajada de Reino Unido. Se prevé operativo vallado. pic.twitter.com/UXHYwBysVC — Astrid Pikielny (@astridpikielny) July 15, 2026

“Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!”, escribió anoche la vicepresidenta, en un comentario que despertó adhesiones y duras críticas en el ámbito político y diplomático.

Los veteranos de Malvinas reconociendo el trabajo de Javier Milei y Pablo Quirno para con la soberanía de las Islas.



Excelente https://t.co/yn8Nb5a2od — Ankwind (@ankwind4545) July 14, 2026

En principio, desde la embajada británica en Buenos Aires (hoy sin apertura pública para ver el partido, como ocurriera en encuentros anteriores de Inglaterra y Escocia) remitieron a lo expresado horas atrás por la canciller Yvette Cooper, para quien “la posición de Gran Bretaña se mantiene igual. Las Falklands [Malvinas] son británicas y tienen derecho a la autodeterminación. Es sólo un partido de futbol, concentrémonos en eso. No nos dejemos distraer por cosas que nunca han cambiado y no van a cambiar”, sostuvo la jefa de la diplomacia británica ante una consulta televisiva sobre las referencias de los jugadores argentinos a las Malvinas en cánticos que ya son un clásico de la hinchada nacional que asiste a los partidos en Estados Unidos.

Según pudo saber LA NACION, el posteo de Villarruel también fue tema de conversación entre los cónsules argentino y británico en Atlanta, donde a partir de las 16 se jugará el partido entre ambas selecciones. Los cónsules, junto a autoridades de la FIFA y la policía local, supervisan los operativos de seguridad, fuera y dentro del estadio en el que se jugará la semifinal.

Desde el Gobierno evitaron responder de manera directa a Villarruel, pero a la vez hicieron saber su rechazo a las declaraciones de la vicepresidenta, que en las redes sociales defendió una y otra vez su postura. El canciller Pablo Quirno, por caso, reposteó un tramo de la entrevista al excombatiente Julio Vázquez en el que “reconocen el trabajo de Javier Milei y Pablo Quirno para con la soberanía de las islas”.

El exasesor del Presidente Darío Epstein hizo suyo el posteo de Villarruel con un sugestivo pedido. “Por favor, en el 2027 elijan un VP (vicepresidente) normal para acompañar al Presidente”, posteó el financista cercano a Milei.

Fuera de micrófono, otra espada mileísta agregó que “el tomar a Malvinas como bandera política no le va a servir. Su carrera política termina el año que viene”.

Desafiante, Villarruel respondió a varios de quienes criticaron su posteo. “Es su selección nacional, representa su bandera y a sus valores, faltaba más que no se les pueda decir lo que son manteniendo colonias hasta el siglo XXI!”, retrucó la vicepresidenta.

El deporte es expresión cultural y política de los pueblos y más aún el fútbol. Como no vamos a mencionar que esta gente invadió nuestra tierra, mató argentinos para sostener esa invasión y hoy sigue cruzando alegremente nuestro Mar sin pedir permiso y usando y abusando de… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

No se trata, por cierto, de la primera toma de posición de Villarruel sobre el tema Malvinas, aunque sí sorprendió el momento elegido y el tono de su reclamo. En marzo de 2024, y como presidente del Senado, Villarruel recibió a Kirsty Hayes, entonces embajadora del Reino Unido, en el salón Eva Perón, junto a otros legisladores. Allí, según la página oficial del Senado, Villarruel afirmó que “es una problemática que me interesa muchísimo primero, como hija de un veterano y también por el recuerdo de los veteranos y el futuro de la relación bilateral de nuestras naciones”. Hayes, en tanto, destacó la importancia de la relación entre ambos países, a pesar de que “no ignoró las diferencias existentes sobre la cuestión de las islas”, según el comunicado oficial.

A diferencia de Villarruel, el Presidente decidió mantener un bajo perfil en relación al vínculo bilateral. Verá el partido junto a su hermana Karina Milei en la quinta presidencial de Olivos y sus voceros reiteran que, aún en el caso de que Argentina consiga un triunfo, el Presidente ya decidió no viajar a Nueva Jersey para la final del certamen.