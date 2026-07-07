Axel Kicillof busca seducir a los intendentes críticos con reparto de fondos

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, busca contener a los intendentes peronistas que exhiben un fuerte desafío interno a su conducción política, con reuniones de trabajo y distribución de fondos.

Dos de los intendentes del Grupo AFA, - que lleva ese nombre dado que inicialmente los críticos a Kicillof se reunieron en Ezeiza cerca del predio de la Asociación de Fútbol Argentina- Federico Achaval y Gastón Granados, fueron convocados ayer a la Gobernación de la provincia de Buenos para participar de un acto de gestión, junto a alcaldes de La Cámpora y opositores al gobierno.

La cita tuvo lugar luego de que Kicillof reuniera el jueves pasado a unos 40 alcaldes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), su fuerza política.

Kicillof repartió 14,179 millones de pesos entre alcaldes díscolos del peronismo y opositores.

La actividad, que en términos formales incluyó firmas de repartos de fondos en el programa de Provincia Leasing, se amplió a otros alcaldes también críticos a la gestión de Kicillof, como Eva Mieri, reemplazante interina de Mayra Mendoza, y el alcalde de Colón, Waldemar Giordano.

Fue invitada también Magdalena Serra, que asumió el viernes que pasó en Avellaneda en reemplazo de Jorge Ferraresi, que tomó licencia para abocarse a la candidatura a gobernador por el MDF, la fuerza kicillofista.

También reunió a radicales como el alcalde de Coronel Dorrego, Juan Carlos Clade; de Lezama, Myriam Mongay; de Pellegrini, Sofía Gambier, y de Rivadavia, Juan Martínez.

Entre todos ellos, más los alcaldes alineados con el Frente Renovador, Facundo Diz, de Navarro, y Juan Martínez, de Tres Arroyos, Kicillof repartió fondos por $14.179 millones para la compra de bienes de capital en sus municipios.

Kicillof intentó alinearlos en un discurso crítico al gobierno de Javier Milei.

“Frente a un Gobierno nacional que ve a los bancos públicos como instituciones a erradicar, en la Provincia creemos exactamente lo contrario: nuestra banca permite acompañar a los bonaerenses y amortiguar los efectos de la crisis que generan las políticas económicas de Milei”, sostuvo Kicillof.

El acto tuvo lugar luego de que el jueves Kicillof expresara ante sus seguidores que es necesario hacer un esfuerzo por “armar algo distinto”.

El mandatario intenta ampliar su base de sustentación y seducir a los alcaldes peronistas críticos que se niegan a tener una foto con el gobernador si no es para recibir fondos.

Axel Kicillof y Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia

El grupo AFA, que incluye además de Achaval y Granados a Federico Otermín, de Lomas de Zamora, y a Nicolás Mantegazza, de San Vicente, espera poder posicionar a uno de estos referentes en la compulsa para suceder a Kicillof en 2027. Ninguno de ellos evita críticas subidas de tono a la gestión del gobernador Kicillof. Desde algunos de los distritos ni siquiera se difundió la foto junto a Kicillof.

En este sentido, compiten con Ferraresi, que fue el primero en abrirse de la gestión de Avellaneda para posicionarse como candidato a gobernador por el MDF. También se anota en esa carrera la camporista Mayra Mendoza, aliada de Máximo Kirchner.

Kicillof citó a los intendentes del peronismo que son críticos de su gestión junto con los opositores Marcelo Maztkin (Zárate) y Ramiro Egüen, de 25 de mayo. Estos últimos son exaliados del Pro y allegados ahora a La Libertad Avanza.