Se acumulan los rechazos sindicales a la última oferta de aumento salarial que hizo Kicillof

El gobierno de la provincia de Buenos Aires ofreció un aumento salarial de 2,5% en julio para los trabajadores estatales, y los gremios del sector acumularon rechazos al ofrecimiento. Se pronunciaron en contra los docentes, médicos y trabajadores de la administración pública nucleados en sindicatos como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) fue convocado a una reunión paritaria el viernes, tres días después de un paro provincial realizado por cuatro de los cinco gremios que lo integran. La medida de fuerza tuvo un 95% de adhesión, según los gremios, y fue el primer paro provincial que hizo el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) contra Axel Kicillof.

Una protesta de Suteba, uno de los gremios que rechazó la oferta de Kicillof SUTEBA - Suteba

Al término de la reunión del viernes, el FUDB informó que la oferta gubernamental “fue rechazada por insuficiente” y se pasó a un cuarto intermedio. “Este encuentro se dio como consecuencia del contundente paro docente realizado el día 30 de junio. En dicho ámbito, la propuesta presentada por el Ejecutivo provincial del 2,5 % para julio sobre el sueldo de junio fue rechazada por insuficiente, motivo por el cual se resolvió pasar a un cuarto intermedio”, se especificó en el comunicado firmado por el Suteba, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de Buenos Aires (Udocba), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Privados, que fue el único de los gremios del frente que no se plegó al paro).

Este lunes, en una conferencia de prensa que compartió con el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, y el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, la directora general de Educación y Cultura, Flavia Terigi, confió en acordar con los docentes. “Hubo una oferta que hizo el gobierno de la provincia, de 2,5%, una oferta que fue considerada insuficiente por los gremios para llevarla a consulta. Entonces, las conversaciones continúan. Nosotros tenemos expectativas de que en estos días podamos llegar a un acuerdo”, dijo Terigi.

Flavia Terigi, directora general de Cultura y Educación bonaerense Gentileza

La semana pasada, recibieron el mismo ofrecimiento de 2,5% los trabajadores de la administración pública provincial y los médicos, y también la respuesta fue el rechazo. “En el marco de la negociación paritaria que mantuvieron los gremios estatales con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la administración bonaerense ofertó un incremento del 2,5% en el mes de julio para el régimen de la ley 10.430, que fue rechazado por ATE al ser declarado como insuficiente. El encuentro pasó a un cuarto intermedio para la próxima semana [por esta semana]. ATE planteó que considera indispensable un aumento salarial que ponga el salario de las y los estatales bonaerenses por encima de la inflación”, se indicó en un comunicado de ATE. El último dato de inflación difundido por el Instituto de Estadística y Censos (Indec), para el mes de mayo, fue del 2,1%.

“En el marco de la paritaria general del Estado (Ley 10.430), los gremios de la administración pública bonaerense rechazamos la primera oferta salarial del gobierno y exigimos una urgente recomposición del salario. Además, desde Cicop reclamamos celeridad en la conformación de las mesas técnicas y en la convocatoria a la paritaria sectorial de los y las profesionales de la salud”, afirmó, por su parte, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop, por sus anteriores siglas, correspondientes a “Comisión Interhospitalaria del Conurbano y Provincial”).

Conflictos en San Pedro y Azul

A nivel municipal, los conflictos salariales también suman tensión. En San Pedro, se decretó un paro por 48 horas de los trabajadores municipales, ante la posibilidad de que no perciban los aguinaldos. En Azul, la intendencia informó que pagará el sueldo complementario en dos pagos y puso en alerta al sindicato municipal local.

En San Pedro, donde gobierna el peronista Cecilio Salazar, aliado de Kicillof, los municipales harán una huelga el martes y el miércoles. “Recién van a depositar [los sueldos] mañana. Sobre el aguinaldo, nos dijeron que va a estar entre el 15 y el día 20. Lo pagarían fuera de término. Y vienen incumpliendo con las categorías, la ropa y los aumentos salariales”, dijo a LA NACION Juan Cruz Acosta, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Pedro.

Salazar, en tanto, afirmó a este diario que pidió asistencia del gobierno provincial para poder pagar los aguinaldos. “Estamos pagando sueldos mañana y les dijimos a los sindicatos que hasta mitad de mes es muy difícil que paguemos los aguinaldos. Con fondos propios, no podemos”, dijo el jefe comunal.

Sombra, intendente de Azul, el viernes, reunido con sindicalistas municipales STMA

En Azul, municipio gobernado por Nelson Sombra, intendente justicialista alineado con Cristina Kirchner, se anunció el pago del aguinaldo en dos cuotas. El jefe comunal se reunió con los representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul (STMA), el viernes. “El intendente explicó el complejo panorama financiero que atraviesa el municipio. Según manifestó, a diferencia de años anteriores, la Provincia de Buenos Aires no ha brindado la misma asistencia económica para afrontar el pago de salarios y aguinaldos, lo que obligó al Ejecutivo a depender casi exclusivamente de la recaudación municipal. En ese marco, se nos informó que el próximo lunes 6 se depositarán los haberes correspondientes al mes en curso junto con el 50% del aguinaldo, quedando pendiente el pago del porcentaje restante”, informó el gremio en un comunicado.

“Desde el STMA, dejamos expresado de manera clara nuestro rechazo al pago desdoblado del aguinaldo”, indicó el sindicato municipal azuleño. “el compromiso asumido por el Departamento Ejecutivo es abonar el lunes 6 los salarios y el 50% del aguinaldo. En caso que esto sea así sin tener modificaciones para mejorar y a su vez, no tener certezas del pago de las segunda cuota, desde el gremio convocaremos a una asamblea de trabajadores para evaluar la situación y definir, de manera colectiva, las acciones gremiales a seguir”, advirtió el gremio, que conduce Luciano Varela.