El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se mostró a favor de un nuevo impuesto Fuente: Archivo

14 de abril de 2020 • 17:52

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó a la polémica en torno a un nuevo impuesto para las grandes riquezas y aseguró que "conceptualmente" está de acuerdo con la iniciativa del Frente de Todos en Diputados.

En una entrevista con CNN Radio, el mandatario bonaerense también habló sobre su decisión sobre el uso obligatorio de tapabocas en la provincia de Buenos Aires y aseguró que es para garantizar que "los que no están contagiados estén más seguros".

Ante la consulta sobre los pedidos de flexibilización de la cuarentena, contó: "Estoy haciendo una ronda de consultas que incluye a intendentes del Gran Buenos Aires. Estuve reunido con intendentes de la oposición del conurbano y del interior. En la provincia son 135 municipios distintos. Es importante escuchar a todos, estamos recibiendo propuestas de cada uno de los intendentes y viendo cada una de las realidades. La Provincia tiene una situación diferencial entre el AMBA y zonas del interior. Hay 58 municipios con cero casos".

"Tomé al pie de la letra las indicaciones del Presidente de la Nación. El Presidente dijo que la cuarentena puede tener elementos diferenciales", dijo Kicillof, y agregó: "Para los que están en riesgo de vida habrá que hacer una cuarentena mucho más rígida. La vida se la están jugando los que tienen más de 70 y de 80 años. Vamos a tener que poner protocolos muy duros. En el interior hay algunos municipios que han podido lograr una especie de cuarentena local completa, con controles en la entrada del pueblo".

Sobre la decisión de los tapabocas obligatorios, detalló: "Lo planteé muy tempranamente a nivel provincial. No hay que tomar esta medida muy intempestivamente. No voy a tomar medidas sin consultar con el gobierno nacional. Con el tapabocas estamos más seguros los que no estamos contagiados".

"Esto no tiene precedente, no es ni una guerra, ni la crisis del 30. Esto es todo nuevo. En una guerra necesitás más producción, acá se redujo la demanda, se cerraron los sectores económicos. Las economías mundiales responden con medidas de gasto público", dijo el mandatario, y agregó: "Hay que cuidar que toda la sociedad tenga lo mínimo, la alimentación. Tiene que haber una garantía estatal".

Sobre su relación con la oposición en medio de la pandemia, respondió: "Hay un espíritu colaborativo de la oposición. El Estado tiene que estar y tiene que financiarse. He consultado a todos los intendentes bonaerenses. Nada es como era antes. La Provincia va a tratar de garantizar que ningún municipio tenga situaciones donde no pueda pagar salarios. No vamos a estar como estábamos antes de esto. Tenemos una pandemia internacional, el comercio mundial está cayendo a tasas que algunos estiman en 30%. Hay que buscar medidas creativas".

Kicillof también habló del nuevo impuesto y dijo: "Lo primero que hay que apelar es a la solidaridad. El que tiene un poco más y puede hacerlo, obviamente que tiene que hacerlo. Los que tienen, tienen que ayudar a los que menos tienen. El que más tiene, tiene que ser solidario, ese es un papel del Estado. Conceptualmente estoy de acuerdo con un impuesto a las grandes fortunas".