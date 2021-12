Axel Kicillof cruzó a Horacio Rodríguez Larreta por el rediseño de la Avenida del Libertador: “Los recursos hay que ponerlos donde son más urgentes las cosas”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó hoy -aunque sin nombrarlo- al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que este último anunciara en la mañana el rediseño de la Avenida del Libertador, entre el barrio de Retiro y la Avenida General Paz. “Los recursos hay que ponerlos donde son más urgentes las cosas”, lanzó el mandatario bonaerense, que evaluó prioritarias otra clase de inversiones.

Al ser consultado en C5N sobre la obra que llevará adelante el Gobierno porteño, que implica entre otras cosas la incorporación de ciclovías unidireccionales en toda la traza de la Avenida del Libertador, Kicillof expresó: “Yo transito toda la provincia de Buenos Aires y bicisendas hay, pero hoy estaba dedicándome a entregar anteojos en una escuela, como parte de la inversión educativa y en salud que llevamos adelante y me parece que muestra prioridades”.

A continuación, hizo alusión al impacto ecológico que tendrá el proyecto de la administración de Larreta partir de una reducción esperada de las emanaciones de dióxido de carbono: “Estamos totalmente de acuerdo con la migración hacia formas energéticas más limpias, pero hay necesidades muy urgentes, como que haya vacantes en las escuelas e infraestructura educativa. A eso nos dedicamos todos los días con una población de 17 millones y en un territorio que son 307 mil kilómetros cuadrados”.

En la misma línea, el gobernador recalcó: “El otro día hice un anuncio que no fue honrado con las tapas de los diarios, donde anunciábamos que vamos a pavimentar en 6 años todos los caminos de tierra del Conurbano bonaerense. Son condiciones poco equiparables, está muy bien y no quiero criticar a nadie, pero lo que digo es que la plata y los recursos hay que ponerlos en las inversiones donde son más urgentes las cosas. Hace poco también vi que se estaban votando planes inmobiliarios multimillonarios, pero no es mi jurisdicción. Lo que digo es que hay que ocuparse de los que menos tienen”.

El anuncio de Larreta

Como lo anticipó LA NACION meses atrás, Larreta anunció esta mañana el inicio del proyecto “calle compartida” Libertador, que se extenderá por los próximos 11 meses e implicará el rediseño de la avenida para mejorar la convivencia entre peatones, ciclistas, colectivos y vehículos particulares. Esto se logrará a partir de la la incorporación ciclovías, la ampliación del espacio para transeúntes y la dinamización del tránsito.

En concreto, el Gobierno porteño planea completar 22 kilómetros de ciclovías unidireccionales entre el barrio de Retiro y la General Paz, mantener el número de carriles destinados a vehículos particulares y asignar uno como prioritario —pero no exclusivo— para el transporte público, incorporar 5250 m² de espacio nuevo para peatones, sumar 400 árboles y crear 60 plataformas para la espera de colectivos a lo largo de los 11 kilómetros del recorrido.

El proyecto tendrá un costo de $1195 millones y comportará beneficios para 250.000 personas.