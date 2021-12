Javier Milei justificó su ausencia en el debate con Martín Guzmán por el presupuesto 2022: “No es un faltazo, tenía una actividad programada hace tres semanas”

El diputado Javier Milei fue uno de los detractores más importantes del presupuesto 2022 que el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó ayer en la Cámara de Diputados. Incluso -y más allá de su falta de valoración por los políticos tradicionales- al funcionario que lidera las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo considera una persona “no apta” para el cargo. Por eso se esperaba el cruce que ambos podían tener en la Comisión de Presupuesto, pero esas expectativas se hicieron trizas cuando el economista liberal no se presentó en la sede del Poder Legislativo ayer.

Mientras que fue duramente cuestionado por no participar siquiera del debate, ya que se quedó afuera de esa comisión estratégica, hoy el legislador negó un “faltazo” y denunció en LA NACION un acuerdo entre el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y el presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, para dejarlo apartado de ese órgano. Dijo, además, que tenía la actividad planeada en Rosario -donde estuvo en el mientras tanto- desde hace tres semanas y deslizó que Guzmán puede haber elegido ese día para ir al Congreso porque sabía que él no iba a estar.

“¿Podés faltar a un lugar donde no sos parte?”, se preguntó Milei en el comienzo del diálogo con LA NACION y sostuvo: “No es un faltazo. No soy parte de la Comisión de Presupuesto, no falté. No hablé porque no soy parte. Podés ir, vas a tener voz, pero no voto. No decidís nada”.

Fue en Labor Parlamentaria donde se ratificó que la composición de las comisiones se defina bajo el sistema D’Hont, es decir, acorde a la cantidad de integrantes con los que cuenta cada bancada. Y como Milei integra un bloque minoritario, su nombre no quedó plasmado en la lista de los 49 incluidos en esa conjunción clave para el rumbo económico de la Argentina.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se presentó ayer frente a la Comisión de Presupuesto Fabián Marelli - LA NACION

Irritado, el referente de Libertad Avanza se lo achacó a un “acuerdo de casta” entre Kirchner y Ritondo. “Acordaron para que los bloques minoritarios no sean parte, es autoritario lo que hicieron, violentaron el reglamento”, consideró Milei, que a su vez expresó, con eje en la propuesta que encabezó en Rosario: “No podía dejar colgada del pincel a 15.000 personas porque a alguien se le ocurrió eso en una comisión de la que no soy parte. No puedo hacer eso por obra de un cobarde y dos vivos de la casta”.

Sin embargo, asumió que hubiese ido a la exposición del ministro en caso de no tener que estar en el Parque España rosarino y negó haber cobrado para disertar allí, luego de que le achacaran que no llegó al Congreso porque hizo primar sus intereses económicos particulares.

“Quizás Guzmán, como el cobarde que es, eligió ir el día que yo tenía pactado ir a otro lugar. No descarto nada, es un negocio de gente sucia. ¿Te creés que no sabían esto?”, se preguntó.

Milei convocó a una multitud en el Parque España Marcelo Manera - LA NACION

Por su parte, Ricardo López Murphy y José Luis Espert -los otros dos economistas que se definen liberales y que integran las filas de la Cámara Baja- sí asistieron al Congreso para escuchar a Guzmán y hacerle sus planteos, pese a que tampoco integran la Comisión de Presupuesto.

Al ser consultado sobre por qué no tomó la misma actitud, además de justificarlo con su arribo a Rosario el mismo día, Milei señaló diferencias metodológicas. Explicó que a sus dos colegas les gusta “discutir numeritos”, mientras que él plantea una “discusión moral”, aunque volvió a aclarar que no hay fricciones en la relación con Espert.

“Les molesta mi argumentación moral. Tienen temor a que los deje como inmorales”, refirió tras los dardos que le llegaron desde ayer y anticipó que se abocará a rediseñar su agenda. “Así voy a evitar estos movimientos que tanto les molestan”, dijo, en base a la superposición de sus encuentros por fuera de la Cámara y su rol legislativo.

Conforme con haberle “pegado una paliza” a los argumentos del ministro de Economía frente al Río Paraná, en una jornada que describe “tipo recital de rock and roll”; y mientras busca expandir a Libertad Avanza con el ambicioso objetivo de que haya “una boleta liberal en cada lugar del país” para 2023, aseguró: “Le rompí el presupuesto a patadas a Guzmán ante 15.000 personas”. Exacerbado con aquellos que le dijeron que no se animó a ir al Congreso para no cruzarse con el discípulo de Joseph Stiglitz, lo invitó al funcionario un cruce verbal: “Lo desafío a un mano a mano”.