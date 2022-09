Axel Kicillof: “Es repugnante hacer política con un hecho como el que ocurrió”

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires opinó que “nadie se puede hacer el distraído: sin importar simpatías y antipatías o su posicionamiento ideológico, con lo que ocurrió en la Argentina se traspasó una frontera, un límite. Es repugnante quien trata de hacer uso político de un hecho como el que ocurrió. Es repugnante aquel que no tiene la posibilidad de sentarse a pensar, reflexionar, a hacer autocrítica”, remarcó sobre el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El mandatario provincial consideró “cruento y estremecedor” que “en un país le gatillen a la cara a la vicepresidenta en ejercicio”, en relación al atentado que intentó consumar Fernando Sabag Montiel con una pistola Bersa, el jueves pasado.

Desde un acto de inauguración de un Jardín de Infantes Kicillof advirtió: “Veo quienes quieren minimizar el atentado, desconocerlo, echar la culpa a otros. Quienes dicen que son inventos. Construcciones. Como el tema de Divididos: cuando la mentira es la verdad”, comparó.

Kicillof el viernes en la marcha convocada a Plaza de Mayo tras el intento de magnicidio.

El gobernador bonaerense habló hoy en el partido de Colón, tras reunirse ayer con la Liga de Gobernadores peronistas en el Consejo Federal de Inversiones donde se llamó a la no violencia.

“Desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires decimos No a la violencia. Física. Verbal. No al odio. Hay que erradicar el odio de los discursos políticos” dijo el jefe de Estado provincial. “Querer exterminar al otro. Prohibir al otro. Negar al otro no es por donde hay que transitar”, enumeró.

Por su parte el director general de Cultura y Educación Alberto Sileoni propuso en el mismo acto poner una leyenda en cada unas de las 12000 escuelas de la provincia con la inscripción: “Territorio libre de barbarie. Libre de odio. Territorio de paz”.

Sileoni y Kicillof hoy en Colón

Sileoni también se refirió a una encuesta que da cuenta que más del 60 por ciento de la población considera un montaje el atentado a Cristina Kirchner. “No hay modo de construir la paz en medio de tanto barro”, consideró.

El viernes que pasó tras el intento de magnicidio y la declaración del feriado nacional por parte del presidente Alberto Fernández, la dirección General de Cultura y Educación emitió un comunicado para “condenar toda manifestación de odio y violencia”.

Las escuelas -se expresó en la circular difundida el 2 de septiembre último- “son escenarios de paz donde cotidianamente circula la vida el conocimiento y el respeto a la diferencias”.

Ayer se envió una nueva circular llamando a crear en las escuelas un espacio de reflexión.. Más tarde las Cámaras de Senadores y de Diputados de la provincia de Buenos Aires sesionaron para expresar “su más enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, contra la democracia y contra el orden institucional que construimos a lo largo de los últimos 39 años de nuestra historia”.

Desde la Legislatura, con sesión simultánea de ambas cámaras se exhortó a la dirigencia toda y a la población a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social”.