La presión de Bullrich a Adorni tuvo adhesiones en reserva dentro del Gobierno

La senadora nacional y exministra de Seguridad Patricia Bullrich suma por estas horas un silencioso apoyo en el universo libertario, luego de pedir públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente a la Justicia elementos que expliquen el súbito incremento de su situación patrimonial, bajo investigación del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

El pedido de Bullrich fue explicado anoche, desde Los Ángeles, por el propio presidente Javier Milei. “Patricia spoileó a Manuel, adelantó lo que efectivamente va a suceder, que Manuel tiene ya los números”, dijo Milei en LN+. La declaración jurada, en la que Adorni dice que viene trabajando desde hace días, sería presentada próximamente, según fuentes oficiales.

“El Presidente dijo en TV que ya lo habían hablado entre ellos. Eso quizás esclareció un poco el tema. Es bueno que exista espacio para opiniones distintas, siempre que las mismas hayan sido planteadas internamente”, afirmó alguien que suele llegar al despacho del asesor presidencial Santiago Caputo, en el primer piso de Balcarce 50. El asesor presidencial envió, durante la madrugada, un posteo de respaldo con tono épico al Gobierno. “Nunca pierdan de vista que lo que está en juego es la salvación de una nación luego de un siglo entero de oscuridad y empobrecimiento”, escribió Caputo.

Nunca pierdan de vista que lo que está en juego es la salvación de una nación luego de un siglo entero de oscuridad y empobrecimiento. — Santi C. (@slcaputo) May 7, 2026

Desde hace casi 60 días, cuando se conoció la presencia de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, en el avión presidencial que iba a Nueva York, el Presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sostienen a rajatabla que el jefe de gabinete es víctima de “operaciones de prensa” y sectores de la oposición, que tienen como objetivo perjudicar al Gobierno. “No se va ni en pedo”, ratificó anoche el Presidente a su ministro coordinador.

Nadie del oficialismo, hasta ahora, se animó a cuestionar directamente a Bullrich, a pesar de que la senadora libertaria viene dando distintos pasos autónomos, en giras al exterior (Uruguay y Chile) y el reciente saludo al ex presidente Mauricio Macri, en la cena de la Fundación Libertad.

“Ella (por Bullrich) no acusa, avisó antes. Pide que acelere la respuesta porque es un desgaste”, la elogió otro referente libertario. “Si no es chorro que lo demuestre, y no obligue a todos a comerse el costo”, fustigó la fuente, de antigua confianza con el propio Presidente. El antecesor de Adorni en la jefatura de gabinete, Guillermo Francos, actual director titular de la petrolera YPF, se expresó en la misma línea que Bullrich y pidió que “esto se resuelva cuanto antes, por el bien del Gobierno y el bien del país”, en declaraciones a Infobae. “El tema Adorni debería haberse terminado antes”, cuestionó Francos.

En sus declaraciones de ayer, Patricia Bullrich pidió que Adorni presente “de inmediato” pruebas que justifiquen sus gastos, en propiedades y viajes. “Desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior", insistió la ex ministra, en declaraciones a América 24.

Horas antes de esas declaraciones, de acuerdo a una publicación de LA NACION, Bullrich dejó trascender a dirigentes de su confianza que pediría la salida de Adorni en la reunión de gabinete, convocada por el propio jefe de Gabinete para el próximo viernes, a las 14. De esa reunión participará también el Presidente.

“Patricia ya le dijo al Presidente lo que piensa y lo que cree que hay que hacer. El viernes lo va a repetir”, anticiparon cerca de la exministra, mientras Bullrich protagonizaba una breve gira por Chile, donde se reunió con el presidente José Antonio Kast.

“Patricia lo spoileó al Presidente, no hay malestar. Ya se venía hablando y se va a hacer así”, afirmó a LA NACION un funcionario con despacho en Casa Rosada cercano al jefe de Gabinete, a su vez leal a Karina Milei. Fue en línea con las declaraciones de anoche del propio Presidente. ¿Cuándo se dará la presentación de la declaración jurada? “Pronto”, afirmaron cerca de Milei, que ayer disertó en un encuentro organizado por el instituto Milken, en Los Ángeles.

Al igual que ayer, Bullrich asistirá hoy a distintas reuniones de comisión en el Senado, entre ellas la comisión de Acuerdos, que debate el ascenso de jueces. Mientras el Presidente vuela de regreso a Buenos Aires (arribará luego de las 13), Karina Milei emprendió viaje a San Juan junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de gestión institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, para participar de un encuentro de empresarios mineros.

“El Presidente soy yo, yo tomo las decisiones. Si a alguno no le gusta, que me lo plantee y deberá acatar o se va. Yo he protegido cada vez que atacaron a alguno de mis ministros con calumnias o mentiras y no voy a cambiar mi forma de proteger a mis colaboradores cuando son honestos”, dijo el Presidente anoche, en advertencia a distintos miembros del gabinete que, sin levantar la voz, esperan definiciones sobre el futuro del jefe de Gabinete.