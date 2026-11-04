Axel Kicillof invitó al “Chiqui” Tapia a la misa con el Papa en Luján

Entre los invitados a la misa en Luján con el papa León XIV, el gobierno de Axel Kicillof remitió un convite al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, según pudo confirmar LA NACION de fuentes al tanto de la lista de convocados por la provincia de Buenos Aires.

Para la misa del miércoles 11, Tapia está invitado en calidad de titular de la AFA y también del Ceamse, un puesto al que llegó impulsado por el propio Kicillof.

Asimismo, hay otras invitaciones enviadas a dirigentes de la asociación.

Kicillof sumó a Tapia a pesar del torbellino que atraviesa el mandamás del fútbol local por las investigaciones sobre desvío de fondos de la AFA a destinos sospechados de ser cuentas fantasma y una imputación por enriquecimiento ilícito en su contra.

El titular de la AFA también es blanco de acusaciones por los fallos arbitrales a favor de los equipos cercanos a su conducción.

En este escenario, Tapia tuvo que enfrentarse al rechazo de los hinchas en varias oportunidades, incluso en la despedida de Lionel Messi de la selección, donde no pudo pisar el césped.

En ese trance -de alto impacto mediático, político y deportivo-, Kicillof no le soltó la mano todavía a “Chiqui”.

En octubre se mostraron en una recorrida juntos en el Estadio Único de La Plata, donde la Provincia y la AFA tienen un convenio firmado: la asociación se hace cargo del uso y paga al gobierno bonaerense un canon que puede ser sustituido por la realización de obras.

El próximo 29 de noviembre, Tapia va a reinaugurar el estadio bajo el nombre Tricampeones del Mundo Diego Armando Maradona. Ya prometió que la cancha de la capital bonaerense será la nueva “casa” de la Selección, ante las fricciones con el presidente de River, Stefano Di Carlo, un férreo crítico suyo.

Kicillof y Tapia en el Estadio Único AFA

En febrero, cuando empezaban a conocerse operaciones ahora investigadas por la Justicia, la AFA mudó su histórica sede de Viamonte al municipio bonaerense de Pilar, en lo que habría sido un intento de evitar controles.

El día que asumió León, Tapia lo saludó por X: “Felicitaciones y bendiciones para el Papa León XIV y para toda la comunidad católica. Deseo que, tal como lo hizo nuestro querido Francisco, con su liderazgo y humildad, guíe a la humanidad, haga prevalecer la paz y siga devolviéndole la fe y esperanza a miles y miles de fieles”.

En el sector de invitados, “Chiqui” compartirá el miércoles próximo con gobernadores (todos convocados) y con la plana mayor de la política local.

Además del gabinete de Kicillof, recibieron el llamado intendentes y legisladores provinciales de todas las fuerzas, senadores y diputados nacionales por PBA, exgobernadores y un puñado de dirigentes políticos y sindicales.

De parte de la Casa Rosada, la comitiva estará encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que tiene intenciones de gobernar Buenos Aires; acompañado por el canciller Pablo Quirno; el secretario de Culto, Agustín Caulo; y el secretario de Prensa, Fabián Fernández. Se sumó en las últimas horas el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, que fue invitado por la Provincia por ser exgobernador, de acuerdo a lo que pudo confirmar LA NACION con el entorno del funcionario.

En la gestión de Kicillof aseguran que no quieren partidizar la misa y que por eso la convocatoria es amplia. La Iglesia hizo reiterados llamados en ese sentido.

El gobernador, que ya arrancó la carrera presidencial para 2027 pese a que todavía no lo confirmó públicamente y a que el kirchnerismo se rehúsa a su candidatura, se juega una carta importante con esta visita que atraerá los ojos del mundo. Estará presente en el Palacio Libertad el domingo y también en el Cottolengo Don Orione de Claypole, su territorio, el lunes.

Para Luján, el miércoles, la Provincia ya despliega un operativo que involucra 11.365 efectivos, tal como contó este medio ayer. Hoy Kicillof fue a la ciudad. “Su voz [la del Papa] tiene una enorme potencia y nos recuerda que frente a la injusticia siempre hay otro camino”, dijo sobre la llegada de León XIV. “Buenos Aires está abierta para todos los argentinos y argentinas. ¡Bienvenidos, todos!“, arengó.

Su contraparte, el presidente Javier Milei, también pretende posicionar su liderazgo en esta recepción, en un momento en que perdió popularidad por los cuestionamientos a los efectos del plan económico y el ajuste.

Milei recibirá al Papa el domingo en Aeroparque, encabezará la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y dará un discurso junto a él en el Palacio Libertad. Allí el Gobierno también montará una convocatoria amplia, con el Gabinete, gobernadores, diputados y senadores nacionales de todas las fuerzas políticas y miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El Presidente también participará de la misa del lunes en el Monumento a los Españoles y despedirá a León XIV en Ezeiza el miércoles.