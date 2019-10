Axel Kicillof

El candidato a gobernador por el kirchnerismo afirma que Vidal tiene la responsabilidad de que la próxima gestión no encuentre situaciones difíciles de afrontar; propondrá revisar el reparto de fondos entre todas las jurisdicciones

Gabriel Sued SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de octubre de 2019

Con un ojo puesto en las elecciones del domingo y otro en el 10 de diciembre, Axel Kicillof cuida las palabras y evita las definiciones tajantes. Advierte, eso sí, que el cuadro financiero de la provincia de Buenos Aires es preocupante y abre la puerta a una reestructuración de los pagos. "La situación de la deuda de la provincia es muy similar a la de la Nación", dice sobre el riesgo de que el distrito caiga en default, y reclama que la gobernadora María Eugenia Vidal actúe cuanto antes. En una entrevista con LA NACION Candidato del Frente de Todos anticipa algunas de las medidas que tomaría si ganara las elecciones: una revisión del reparto de fondos entre las provincias, una reducción del margen de ganancia de las distribuidoras de energía y una mejora en el ingreso de los policías.

Descarta, además, el surgimiento de tensiones entre el kirchnerismo y Alberto Fernández. " Con Alberto compartimos los mismos objetivos y las mismas prioridades", dice.

-¿La provincia corre riesgo de default, como sostuvo la calificadora Moody's?

-La situación de la deuda de la provincia es muy similar a la de la Nación. La gobernadora lo negó sistemáticamente, pero todos lo saben. En 2015, con un tipo de cambio oficial de $9,70, la deuda de la provincia era de US$9000 millones, de los cuales el 57% estaba nominado en moneda extranjera. Hoy tenemos US$12.000 millones, de los cuales el 82% está nominado en dólares, y con un tipo de cambio a $60. En los próximos cuatro años vencen US$9000 millones y en enero tenemos un primer vencimiento de US$570 millones.

-Moody's dice que hay solo dos salidas: un auxilio de la Nación o una reestructuración. ¿Cómo encararía el problema?

-Espero que lo empiece a encarar Vidal. Ella tiene la responsabilidad hasta diciembre de que el próximo gobierno no se encuentre con un vencimiento muy difícil de afrontar a pocos días de asumir. Grupos de acreedores privados me alcanzaron propuestas de reestructuración y yo les dije que se las llevaran a Vidal.

-La provincia tiene un problema estructural de falta de fondos. Si gana, ¿va a pedir más recursos de coparticipación?

-No sé cuál será el mejor instrumento, pero la provincia va a tener muchas necesidades. Mientras que la ciudad de Buenos Aires se vio tremendamente favorecida en estos cuatro años, la suma de los fondos que recibe hoy la provincia por habitante es menor que en 2015. El tema no tiene una solución fácil. No se puede desvestir un santo para vestir a otro. El macrismo tuvo planteos muy centralistas y se terminaron haciendo acuerdos que va a haber que revisar como un conjunto.

-Cuando se especula sobre el surgimiento de tensiones entre el kirchnerismo y Alberto Fernández, la provincia aparece como el escenario natural.

-Con Alberto compartimos los mismos objetivos y las mismas prioridades. Venimos trabajando muy bien. Va a haber muchas urgencias y va a haber que trabajar colectivamente. No va a ser un sector contra otro.

-Fernández dijo: "Nunca me voy a pelear con Cristina". ¿Usted podría decir que nunca se va a pelear con él?

-No veo un conflicto en puerta. Siempre se trata de enfatizar en los problemas que va a haber y que después no hay. Como frente político hemos llegado a una maduración. Los que tenemos los mismos objetivos y prioridades tenemos que estar juntos. Ha sido una enseñanza para la dirigencia y para los sectores a los que queremos representar.

-¿Qué mecanismos de actualización aplicaría para las tarifas?

-Hay que acatar el fallo de la Corte, las tarifas tienen que ser "razonables". Razonable quiere decir que no se fundan las empresas energéticas, pero tampoco las familias. En 2017 y 2018 las distribuidoras de la provincia ganaron $10.000 millones. ¿Un servicio público concesionado puede tener esos niveles de ganancia?

-¿Se puede cortar la concesión?

-No, no tengo ninguna intención. Quiero regularlo y que los bonaerenses puedan pagar las tarifas.

-Dijo que hay que mejorar el poder adquisitivo de los docentes. ¿La paritaria tiene que estar por encima de la inflación?

-No sabemos qué niveles de recursos tenemos. El objetivo es que recuperen los niveles salariales que tenían en 2015.

-¿Cómo imagina su relación con las asociaciones del campo?

-Ya anda muy bien, contra todos los pronósticos. Me reuní con la Federación Agraria y con Carbap. ¿Cómo un gobernador bonaerense va a estar metafísicamente peleado con un sector tan importante y tan productivo como es el campo?

-¿Hay margen para aumentar las retenciones?

-Al final de cuenta, la ecuación que importa es la rentabilidad. Este gobierno les sacó el crédito y les dolarizó los insumos. Hoy los pequeños productores no tienen rentabilidad, así que es muy difícil pensar en nuevos impuestos.

-¿Propone un cambio de enfoque en el combate del narcotráfico y el narcomenudeo?

-Vamos a combatir el narcotráfico y el narcomenudeo, sin concesiones. Pero así como lo están haciendo no está funcionando. Si uno mira los datos de la Procuración, crecieron los delitos asociados a la ley de drogas. En el presupuesto de 2019 se redujeron un 30% en términos reales los recursos para la función seguridad. Hay mucha publicidad y poca gestión. Si gano, ojalá pueda tener una transición seria donde me puedan explicar bien qué hicieron.

-¿Cuál va ser la impronta de su política de seguridad?

-Vamos a implementar un plan estratégico con acciones de corto, mediano y largo plazo, de modo de trabajar realmente en la prevención y persecución del delito. Vamos a seguir profesionalizando a los trabajadores de la seguridad. Durante este gobierno no hubo insumos ni equipamiento ni capacitación, y les sacaron un 8% del poder adquisitivo. Así es muy difícil, va a haber que hacer una recuperación salarial.

-¿Qué perfil le daría a la conducción de la policía bonaerense?

-Tiene que haber una conducción muy clara sobre las fuerzas, y no tiene que ser una conducción de las propias fuerzas, sino una conducción civil de las fuerzas.

-¿Cuál es su posición sobre la despenalización de la tenencia de droga para consumo personal?

-No son cuestiones metafísicas. Hay que ver qué experiencias hubo, si funcionaron y si se pueden extrapolar a nuestra realidad. No tengo prejuicios. No se puede hacer una guerra ideológica con estas cosas.

-¿Sostendría alguna política de Vidal?

-En salud se ha trabajado en las guardias de algunos hospitales, eso está bien. Pero más allá de las guardias no han hecho nada. Solo hacen lo que les rinde para el marketing.