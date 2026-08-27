Axel Kicillof profundiza su construcción política con un encuentro centrado en propuestas de gestión nacional

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acelera su construcción política de cara a una eventual candidatura presidencial en 2027, a través de actividades enmarcadas en su sello interno, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en tren de mostrar músculo político y profundizar su armado.

Este jueves encabezará el llamado “Encuentro Federal por el Derecho al Futuro”, organizado por el Centro de Estudios Derecho al Futuro (Cedaf), que el mandatario provincial lanzó en marzo pasado.

Este jueves nos encontramos en Ciudad Universitaria para pensar una agenda de desarrollo para la Argentina.



Si querés formar parte podés inscribirte ingresando a https://t.co/POn8wjoTRb pic.twitter.com/Xqyn5FSCMk — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 24, 2026

Se trata del brazo técnico del MDF, presentado como el encargado de elaborar las propuestas para una eventual plataforma electoral de Kicillof. Con este encuentro, el mandatario provincial apunta a definir los lineamientos ideológicos de su espacio y presentar incipientes propuestas de gestión nacional rumbo a las elecciones presidenciales en las que el presidente Javier Milei buscará su reelección.

El encuentro se realizará en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ubicada en Ciudad Universitaria.

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de Milei, cuestionó la elección del lugar: “Después dicen que la política no está metida, pero les parece de lo más lógico usar las instalaciones para hacer política en la única facultad de la UBA que no inició las clases normalmente y con carreras que directamente están de paro desde marzo”, escribió en la red social X.

Después dicen que la política no está metida, pero les parece de lo más lógico usar las instalaciones para hacer política en la única facultad de la UBA que no inició las clases normalmente y con carreras que directamente están de paro desde marzo.@Kicillofok debería preocuparse… pic.twitter.com/1EZGSZ8H68 — Alejandro Alvarez (@AleCiroAlvarez) August 25, 2026

El entorno de Kicillof adelantó a LA NACION que el gobernador, en el discurso de cierre del encuentro, brindará un mensaje de “arenga y agradecimiento”, y convocará a “seguir produciendo estas líneas de acción” bajo la idea de una construcción federal.

La reunión se produce dos semanas después de la cumbre entre los principales dirigentes peronistas realizada en el Hotel Emperador, en Retiro. De la misma participaron Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, las tres fuerzas en pugna de la interna bonaerense, además de otros gobernadores justicialistas y afines, y los jefes de bloque en el Congreso, Germán Martínez y José Mayans.

Del encuentro surgirá “la semilla del plan” de una eventual candidatura de Kicillof, aunque las propuestas de campaña se conocerán con mayor precisión cerca de fin de año, mientras que la campaña propiamente dicha –con las definiciones sobre su postulación– comenzará en marzo de 2027.

La jornada de este jueves está organizada en cuatro mesas de trabajo que, por la mañana, abordarán ejes temáticos: soberanía, productividad y trabajo, derechos humanos, y democracia y transparencia.

Axel Kicillof presentó el Centro de Estudios Derecho al Futuro en el Teatro Coliseo Podestá, en marzo pasado Prensa PBA

Después del almuerzo habrá una puesta en común sobre “los temas prioritarios y las primeras propuestas” surgidas en cada mesa.

Según el sitio oficial del encuentro, la actividad busca “esbozar propuestas de política pública e instrumentos concretos”, con el objetivo de “transformar los grandes debates nacionales en preguntas precisas, temas clave y líneas de trabajo concretas sobre las cuatro misiones estratégicas con un orden de prioridad”.

En el encuentro participarán instituciones académicas, centros de estudio, observatorios y especialistas. No está convocada la militancia. En ese sentido, se trata de una actividad de tono distinto al del sábado pasado, cuando Kicillof lanzó el MDF Juventudes en San Martín.

Axel Kicillof lanzó el MDF Juventudes con un acto en San Martín X - Axel Kicillof

La semana pasada, el gobernador también desplegó actividades políticas en línea con la construcción de su figura y su espacio. Viajó a Chaco –su cuarto viaje al interior en 2026– y fue el orador principal de un acto realizado con motivo de la asunción de la conducción de la CGT provincial, que representó una muestra de respaldo provincial a su potencial candidatura presidencial.

También visitó Uruguay, donde se reunió con el presidente Yamandú Orsi y participó del Congreso Panamericano junto a otros líderes progresistas de la región.

Axel Kicillof con Yamandú Orsi, en Montevideo

Agenda de campaña

El MDF prepara estos días su acto más importante. Los lanzamientos de todas las ramas del sello, el encuentro de mañana y las recorridas por el interior desembocarán en el “Plenario Federal del MDF”, que se realizará el 19 de septiembre en Avellaneda, terruño del exintendente Jorge Ferraresi –distrito que quedó en manos de su esposa, Magdalena Sierra, luego de que él renunciara a la intendencia para dedicarse a recorrer la provincia con miras a una candidatura a gobernador–.

Axel Kicillof en Chaco NICOLAS ABOAF

A su vez, el 17 de octubre Kicillof organizará una actividad por el Día de la Lealtad Peronista, en su carácter de titular del Partido Justicialista bonaerense, cargo en el que sucedió formalmente a Máximo Kirchner –su némesis en la interna– en abril, tras un acuerdo alcanzado en febrero.

Entretanto, con la convicción de que el MDF debe “fortalecerse” en la provincia de Buenos Aires y “consolidar el espacio en cada distrito”, se están realizando plenarios en las distintas secciones electorales bonaerenses, encabezados por los “embajadores” de Kicillof. También recorren el interior del país: “Son los representantes de Axel, construyendo una alternativa federal y caminando por todas las provincias”, señalaron desde su entorno.

En rigor, estos “embajadores” que recorren el interior de la provincia y del país integran la mesa chica del gobernador. Se trata de los ministros bonaerenses Gabriel Katopodis (Infraestructura), Carlos Bianco (Gobierno) y Javier Alonso (Seguridad); el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; y Ferraresi, entre otros.