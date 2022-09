Axel Kicillof se metió en la polémica por la toma de colegios: “En la Ciudad se hacen los guapos con pibes de 16 años″

Axel Kicillof opinó esta mañana sobre la polémica por las escuelas que continúan tomadas por estudiantes de secundaria en la Ciudad y criticó a la administración de Horacio Rodríguez Larreta: “Siempre se hacen los guapos, pero con pibes de 16 años y no con los poderosos”. Además, dijo que en es “indignante pero no increíble” porque en la Capital “está apareciendo la cuestión del desfinanciamiento”. Opinó que los problemas del sistema educativo “no se solucionan con patrulleros: están ocultando la verdadera discusión que hay que tener”.

Consultado en Radio 10 sobre la problemática de las escuelas tomadas en la ciudad de Buenos Aires, el gobernador de la Provincia dijo que desde la coalición opositora tienen “prioridades distintas” a las de la gobernación provincial: “En la ciudad está apareciendo la cuestión del desfinanciamiento y la dificultades en el sistema educativo, que se refleja en la en la falta de prioridad que le dieron en la provincia cuando gobernó [María Eugenia] Vidal y en la Nación con [Mauricio] Macri”.

Sostuvo que en la administración porteña “siempre se hacen los guapos, pero con pibes de 16 años y no con los poderosos. Nunca los vemos enfrentar a los sectores de poder”. En este sentido, opinó que “el neoliberalismo siempre desfinancia y abandona la educación pública” y que “los problemas educativos no se solucionan con patrulleros, porque están ocultando la verdadera discusión que hay que tener”.

Asimismo, se refirió a los “hechos represivos” que realizó la Ciudad: “Es como que hay una respuesta siempre para el mismo lado, y por eso es importante comparar la realidad y lo que pasa, porque quieren hacer creer que todo es lo mismo, pero cuando gobernaron la Provincia se pelearon con los docentes y los maestros”. Y siguió: “No es lo mismo cerrar escuelas que inaugurar 110. No es lo mismo atacar a los docentes que mejorarles los salarios. Ni reducir los presupuestos que aumentarlos”.

Noticia en desarrollo.