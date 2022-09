Elisa Carrió dijo que Macri destrata a Gerardo Morales: “Hay que mejorar esa relación”

Elisa Carrió advirtió esta noche que Mauricio Macri destrata a la UCR, en especial a Gerardo Morales y dijo que esa relación debe cambiar. “El Pro no, [es el que lo maltrata] es Mauricio. Tiene que cambiar”, afirmó. Carrió indicó que la coalición opositora tiene distintos integrantes y que no hay un solo liderazgo.

Por otro lado, consideró que Cristina Kirchner hoy solo sacaría el 20 por ciento de los votos y dudo de su firmeza política. “No la veo fuerte, al contrario”, dijo en diálogo con TN. “Está desesperada pobre porque le viene una posible condena. Si con todas esas pruebas no hay condena”, analizó.

Y emitió un fuerte mensaje en torno al atentado en Recoleta: “Cuando uno habilita el tumulto, te puede venir la cuchillada. Cuando uno juega con fuego, a veces se quema”. “Lamento mucho que haya sido una víctima de un atentado. Pero si las cosas siguen así, va a haber muchos”, advirtió.

Y acotó: “Mirén lo que pasó en Moscú, alguien asesinó a siete personas. Lo mismo en Estados Unidos, con las juventudes neonazis. No hay que olvidar que Argentina también tuvo muertos. En la época de Menem, testigos fueron asesinados en causas claves. A mí me han amenazado de muerte”.

A pesar de sus reparos, no dudo de la veracidad del hecho: “Hubo un revólver. El hecho existió y le pido a la nación que no ponga en duda eso. La verdad es que si te quieren matar, te matan muchachos. Eso es una obviedad y no está en discusión bajo ningún concepto”.

En relación al papel de la banda de los “copitos” en el intento de asesinato, bromeó al decir que “yo hubiera comprado los copitos de azúcar, porque me gustan los colores. Menos mal que ya no vivo ahí”. Y hablo sobre quién -en su opinión- tiene la verdadera responsabilidad en el hecho: “Hay muchos errores de la Federal”.

“No sé si Aníbal Fernández está cubriendo a la Federal. Pero no dudo de que hay partes autónomas en las fuerzas que trabajan bajo sus propios intereses”, planteó.

El presente y futuro de la Argentina

Tras emitir su postura ante el incidente, insistió en que “el principal problema de la Argentina en la actualidad no es la político” sino la “salud mental”. “La no credibilidad a la política y todo lo que tenga que ver con ella está dada justamente por la falta de salud mental y el poco sentido de nuestras vidas”.

“Hay una depresión generalizada que se agravó producto de la pandemia y en la que no tuvo tanta injerencia la clase dirigente. Porque cuando uno vota imbéciles, gobiernan imbéciles. Y el resto que integramos el círculo político no podemos hacernos cargo. Hubiesen votado a otros”, aseveró.

Y completó: “la Argentina está mal. Somos la ausencia absoluta de ley. Se usurpan tierras, se roban. Cualquier cosas puede pasar. Abusan de la sociedad”.

En esa línea, y estableciendo un vínculo con las elecciones de 2023, consideró que el actual ministro de Salud porteño Fernán Quirós es la persona idónea -por sobre Jorge Macri y Martín Loustau- para resolver este problema dentro de la Ciudad y bajo el cargo de Jefe de Gobierno.

“Yo creo que un hombre que puedo cuidarnos la salud en un momento, es un hombre sensato y que entiende la magnitud de este inconveniente”, destacó. Remarcó luego que “hay otros cuestiones, además de la salud mental, a las que hay que prestar atención también como la falta de comida y el aumento de la inflación”.

Con el foco puesto en las elecciones presidenciales de 2023, Carrió se mostró confiada en que “más allá de que se diriman las PASO o no, Juntos por el Cambio está en condiciones de presentarse ya que cuenta con los recursos y las estructuras necesarias”. “En todo caso, el problema lo tiene el oficialismo”, dijo para terminar.