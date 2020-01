El gobernador, junto al ministro Arroyo en la firma del plan nacional Crédito: Captura

Tras la aprobación de la ley impositiva en la provincia de Buenos Aires, un proyecto diferente al presentado por el oficialismo, el gobernador Axel Kicillof presentó junto al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, el Plan Nacional Integral "Argentina Contra el Hambre" y tras el acto volvió a mostrar su descontento con la oposición al explicar que así su gobierno dispondrá de menos dinero para afrontar los compromisos que heredó de la administración anterior.

" Calificarlo de impuestazo fue una maniobra política", dijo desde de la Casa de Gobierno bonaerense. "Disfrazar esto de impuestazo cuando recaudábamos lo mismo que María Eugenia Vidal es el impuestazo más triste del mundo".

Asimismo, aseguró que a los funcionarios de la administración anterior "en 4 años no se les movió un musculo de la cara cuando venían aumentos de luz del 2000%. No es chicana. Y ahora están rasgándose las vestiduras porque estamos rescatando a los sectores del desastre que ocurrió en la Argentina".

Axel Kicillof y Daniel Arroyo presentaron el Plan Nacional Integral "Argentina Contra el Hambre" 00:44

Video

" Como no estoy en campaña, gracias por haber aprobado el proyecto, sigamos adelante, pero no disfracen esto de impuestazo", insistió. Anoche, ya había asegurado: "En el Senado, con su mayoría, el bloque de Juntos por el Cambio introdujo varias modificaciones, con las que no estamos de acuerdo y no acompañamos. Todas estas medidas desfinancian a la provincia y favorecen a sectores concentrados. Fue su decisión política: cuando son oposición representan y defienden a los mismos sectores para los que gobernaron. Nuestro gobierno tiene prioridades distintas".

Plan Argentina contra el hambre

Las declaraciones del gobernador tuvieron lugar ante periodistas tras el acto por la firma del plan lanzado por el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis del hambre en el país. Allí, junto a Arroyo, Kicillof advirtió sobre las familias que integran el plan: " Cuando los 560 mil beneficiarios reciban la tarjeta no van a buscar la forma de hacer una transferencia a un paraíso fiscal".

Desde el salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense, el gobernador además agradeció al presidente Alberto Fernández y agregó: "Si algo nos queda claro de este diagnóstico de tierra arrasada es que en la provincia hace falta actuar de manera urgente y inmediata".

"Es fundamental que se articule el gobierno nacional, el gobierno provincial y nuestros queridos intendentes. Estos operativos van a ser articulados con cada municipio que son los que conocen, los que tienen capacidad de hacerlo rápidamente para que el programa llegue a todos los sectores que tengan que alcanzar. Esta coordinación en mi idioma se llama soberanía".

Kicillof insistió en que este lanzamiento se da "después de cuatro años de políticas neoliberales y de exclusión", en referencia a la gestión del expresidente Mauricio Macri y aseguró que es especial porque atiende las prioridades que marcaron como gobierno.

"La prioridad es el hambre, no puede aceptar demora porque genera efectos devastadores y de por vida. Hay que responder inmediatamente. La otra prioridad es producción y empleo. El trabajo es la forma más efectiva de responder al hambre", afirmó Kicillof y dijo que el programa pretende fomentar el aparato comercial y el productivo y que el problema no se resuelve solo con repartir la tarjeta, "se resuelve con una política de Estado que se ponga a trabajar todos los días en aumentar el empleo".

"Argentina Contra el Hambre" busca garantizar el derecho a la alimentación de la ciudadanía para acceder a una canasta que incluya lácteos, verduras, frutas, carne y otro tipo de alimentos frescos.