Axel Kicillof viaja a Misiones: se reunirá con el gobernador, autoridades del PJ local y yerbateros

LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof viajará a Misiones este miércoles para reunirse con el mandatario local, Hugo Passalacqua, pocos días después de la primera visita de Javier Milei a esa provincia.

El Presidente estuvo en Misiones la semana que pasó junto a Federico Sturzenegger, Luis Caputo, Pablo Quirno, Patricia Bullrich y Martín Menem. Fue recibido en Puerto Iguazú con expresiones de protesta. La caravana que trasladaba al jefe de Estado recibió insultos por pequeños productores yerbateros.

Milei en la convención anual del IAEF Captura

Cinco días después de la visita de Milei para asistir al cierre de la 47° Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, Kicillof viajará a Posadas. Es la sexta provincia que visitará el gobernador este año, en la búsqueda de consolidar su proyecto Movimiento Derecho al Futuro, como alternativa al kirchnerismo para competir contra Javier Milei el año que viene.

En tanto, Passalacqua rompió con Carlos Rovira, histórico líder de la provincia, y forjó su propio frente desde el que buscará la reelección en 2027.

Santilli con Passalacqua

Los dos gobernadores firmarán convenios de colaboración en seguridad, industria, desarrollo agrario y cooperación universitaria. Visitarán una escuela de innovación, una fábrica de biotecnología y una cooperativa yerbatera. Este gesto estará destinado a diferenciarse de Milei, que fue abucheado por productores de yerba, que realizaron un tractorazo para visibilizar la crisis del sector.

Contra Milei, también se movilizaron militantes del Movimiento Evita, la CTA y Encuentro Patriótico. “Fuera de Milei” y “chorro”, fueron algunos de los insultos que le profirieron al Presidente.

El presidente Javier Milei, en la 47° convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) Captura

Kicillof cerrará su viaje con una visita al Partido Justicialista de Misiones. Será recibido por el presidente del PJ provincial, Christian Humada, que convocó a militantes y dirigentes a una jornada de intercambio con el gobernador bonaerense.

La semana que pasó, Humada recibió una avanzada integrada por Mariano Cascallares y Julio Pereyra, referentes del peronismo de Buenos Aires, que buscaron consolidar los términos en que se dará la visita de Kicillof.

Kicillof, con Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown Nicolas Aboaf - Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Humada venció hace poco al kirchnerismo en las internas de normalización del PJ en Misiones.

Passalacqua no proviene del peronismo. Militó en la Juventud Radical y desarrolló una carrera académica en la Universidad Nacional de Misiones. Cuando Carlos Rovira armó el Frente Renovador, fue uno de los dirigentes que ayudó a sumar sectores radicales al nuevo espacio. Tras la salida del poder de Rovira, fue vicegobernador de Maurice Closs (2011-2015) antes de llegar a gobernar la provincia.

Passalacqua tuvo un primer mandato en 2015 y en 2023 volvió al Poder Ejecutivo. Finalmente, este año rompió con su antiguo mentor, Rovira, al igual que Kicillof busca diferenciarse de Cristina Kirchner.

En el orden nacional, Passalacqua apoya el armado de un grupo denominado Argentina Federal, junto a legisladores de Salta, San Luis y Formosa. El bloque no es un opositor declarado al gobierno nacional, pero tampoco brindará apoyo irrestricto.

Mañana recibirá a Kicillof, pero eso -aclaran- no significa una alianza hacia 2027.

El gobernador de Buenos Aires busca fortalecer su perfil federal: ya estuvo este año en La Pampa, con Sergio Ziliotto; en Chaco, con Jorge Capitanich, y en Corrientes, con Juan Pablo Valdés. También estuvo en Tierra del Fuego, con Gustavo Melella, y en Córdoba, aunque no lo recibió el gobernador.