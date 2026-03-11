Bartolomé Abdala denunció un escrache en su contra y crítico al gobernador

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis), denunció haber sido víctima de un ”violento escrache" en la ciudad de San Luis que atribuyó a un sector minúsculo de “militantes del odio y la confrontación”.

Denuncian una agresión a un estudio del senador Bartolomé Abdala

Según el relato del legislador, los agresores también habrían atacado monumentos religiosos. Abdala calificó como “triste” que se utilizara el marco del Día Internacional de la Mujer como pretexto para cometer hechos vandálicos que, a su criterio, deshonran a las mujeres de la provincia.

El senador responsabilizó al Gobierno Provincial de Claudio Poggi por lo ocurrido y afirmó que debe dar explicaciones sobre su “complacencia y hasta complicidad” con los sectores que promueven la intimidación. Abdala denunció que los hostigamientos se producen bajo una “pasividad exasperante” de las fuerzas de seguridad, lo que definió como un claro ejemplo de “zona liberada”.

“En momentos en que me toca ejercer la responsabilidad como vicepresidente de la Nación Argentina, resulta especialmente preocupante que se produzcan estos hechos de intimidación contra mi persona”, manifestó el legislador, cuestionando la eficiencia de la policía de San Luis.

Claudio Poggi, gobernador de San Luis.

Asimismo, advirtió que si este tipo de situaciones lo afectan a él, los ciudadanos comunes pueden sentirse “absolutamente desprotegidos y vulnerables”.

El senador puntano remarcó que sus diferencias políticas con el gobernador Poggi siempre han sido expresadas de manera abierta y “de frente”. Por este motivo, exigió que la confrontación de ideas se mantenga en un marco de respeto, rechazando de plano la metodología del amedrentamiento.

Ante la gravedad de los hechos, Abdala anticipó que recurrirá al fuero federal. Según explicó, aunque no suele judicializar la actividad política, se ve obligado a hacerlo en razón de su investidura para reparar el agravio y preservar la paz ciudadana.