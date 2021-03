Blooper: Alberto Fernández anunció al nuevo ministro de Justicia mientras sonaba la música de Titanic

El presidente Alberto Fernández protagonizó un incómodo momento mientras participaba en Fuego amigo, el nuevo programa político que se transmite por elnueve. Los conductores del ciclo, Catalina D’Elía y Diego Schurman, entrevistaron al jefe de Estado sobre las problemáticas coyunturales del país. Y, como era de esperarse, entre las preguntas que le hicieron no faltó la del nombre del reemplazante de Marcela Losardo como titular de la cartera de Justicia.

En el instante exacto en el que Fernández respondía y estaba por confirmar a Martín Soria, quien se incorporó a la Cámara de Diputados en diciembre de 2019 al ser electo por la provincia de Río Negro por el Frente de Todos, una insólita canción comenzó a escucharse de fondo: “My Heart Will Go On”, el tema de Céline Dion para la película Titanic (1997), de James Cameron.

“Sí, lo tengo”, declaró el Presidente sobre el nuevo ministro. “Lo que pasa es que toda esta semana se han tomado el tiempo en discutir algo innecesario en los medios. La verdad es que Marcela (Losardo) renunció el viernes pasado...”, dijo. En ese instante, se notó un poco de desconcierto en la cara de Fernández cuando comenzó a sonar la canción que remite al famoso naufragio.

Cuando nombra a Losardo, suena la música del Titanic. Fue porque un trabajador del canal le sonó en celular. Sí, hay gente que tiene de ringtone la música del Titanic y le suena en el momento exacto en el que debía sonar. https://t.co/uMR44MUzis — Rosario Ayerdi (@rosarioa) March 16, 2021

Según trascendió, la música sonó de manera inesperada porque un empleado del canal tiene como ringtone en su celular el tema de la banda sonora del filme protagonizado por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

El Presidente dejó de mirar a sus entrevistadores e intentó ubicar el sonido detrás de cámara, pero siguió con su respuesta. “Con lo cual estamos en situación... de designar... su reemplazante recién a partir del viernes”, continuó con algunas pausas por la inoportuna música que finalmente dejó de sonar luego de unos tensos segundos.

“Todavía no le acepté la renuncia (a Losardo), con eso digo todo. Hoy almorcé con Martín Soria, le hablé un poco de cuáles son mis expectativas y él aceptó hacerse cargo. Así que sí. Él tiene que tomarse el tiempo de renunciar como diputado, que le acepten la renuncia y todo eso, pero va a ser Martín Soria”, afirmó.

LA NACION