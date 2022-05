Boleta única: Javier Milei apoya la iniciativa y participará de la sesión especial convocada por la oposición

Uno de los pocos bloques que no firmó la convocatoria de la oposición para la sesión especial del jueves próximo para discutir una ley que instrumente la boleta única de papel a partir de las próximas elecciones fue La Libertad Avanza, comandado por Javier Milei. Sin embargo, tanto el economista como Victoria Villarruel, su compañera de fórmula que también logró una banca en la cámara de Diputados, están dispuestos a apoyar la iniciativa.

“Javier y yo apoyamos la idea de la boleta única. Si hay sesión voy a participar, como siempre que se convocó. Estoy desde enero esperando que sesionemos con normalidad”, contestó Villarruel a LA NACION. Aprovechó para reclamar por el funcionamiento del Congreso que, en lo que va del año estuvo casi paralizado: la única iniciativa aprobada fue la del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Desde el entrono del diputado liberal se expresaron en el mismo sentido. “Milei apoya la boleta única. Se acompañará la iniciativa si la misma implica una mejora en la transparencia del sistema democrático”, señalaron.

La diputada remarcó que, aunque no fueron informados para sumarse a esta convocatoria, participaran de la sesión porque están a favor de este instrumento de votación. “A nosotros nos interesa la boleta única, pero no nos compartieron que iban a firmar ese pedido solicitando su tratamiento. Igual lo que importa es lo que se vota en el recinto y tanto Javier como yo hemos sido coherentes con nuestros votantes y con lo que dijimos en campaña. Así que en la sesión cuando la haya votaremos”, afirmó Villarruel.

Sin embargo, fuentes cercanas a Florencio Randazzo (Interbloque Federal), quien formalmente convocó a la sesión, deslizaron que el diputado tiene buena relación con Milei e intercambió mensajes. “Con participar en la sesión del jueves a favor de la boleta única es suficiente. Están abiertas las puertas para que todos se sumen porque de hecho no hay un solo proyecto”, agregaron, en un intento de minimizar la diferencia.

De esta manera, Milei y Villarruel no sólo participarán de la sesión especial sino que se sumarían a los 170 votos que se requieren para darle media sanción al proyecto el mismo jueves. Si bien se descontaba que la sesión tendrá quorum -ya que la iniciativa cuenta además con el respaldo de Juntos por el Cambio, los diputados de Avanza Libertad, de José Luis Espert; del riojano Felipe Álvarez, del bloque Creo, y de Juntos Somos Río Negro, que conduce Luis Di Giácomo- la dificultad está en conseguir los dos tercios necesarios para aprobar el proyecto en la sesión especial. Esta mayoría agravada es requerida porque el mismo no cuenta todavía con el correspondiente dictamen, dado que no está conformada la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La sesión especial impulsada por la oposición es un desafío al liderazgo de Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. Massa opinó que la reforma debe pasar por las comisiones, para que se genere un debate más amplio.

En la convocatoria dirigida a Massa, los diputados opositores enumeraron ocho iniciativas que, más allá de las diferencias, todas apuntan a instaurar la boleta única como instrumento de votación en reemplazo de las boletas partidarias. Se trata de los proyectos que diputados de distintos bloques presentaron en el último año y medio y que cuentan todavía con estado parlamentario. Entre ellos figuran Silvia Lospennato (Pro) y Juan Manuel López (Coalición Cívica); Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño, del interbloque Federal; los exdiputados Gustavo Menna y Jorge Enríquez, del radicalismo; Pablo Tonelli, de Pro; Claudio Poggi, de Avanzar San Luis; los socialistas Enrique Estévez y Mónica Fein y Emilio Monzó y Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal.