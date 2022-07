Violento robo en El Bolsón: dos encapuchados prendieron fuego a una persona y atribuyen el ataque a la RAM

Dos encapuchados ingresaron esta madrugada con armas de fuego a un complejo en El Bolsón e ingresaron a una de las cabañas del camping Cumelén en la que se encontraba el dueño del lugar junto a su pareja. Luego de robarles dinero en efectivo los agresores rociaron al hombre con combustible y lo prendieron fuego. La víctima logró apagarse pero quedó con el 20 por ciento de su cuerpo quemado y permanece internado. El ataque fue atribuido a la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a raíz de un cartel que dejaron al salir.

De acuerdo al sitio Noticias del Bolsón, el violento ataque se produjo cerca de las 2 de la madrugada, cuando los agresores ingresaron al camping con armas y bidones de nafta.

Al llegar al complejo, ubicado en el norte de El Bolsón, los delincuentes dispararon contra la vivienda de los cuidadores y luego lograron entrar a una de las cabañas rompiendo los vidrios de la ventana.

En la vivienda se encontraba Pablo Conti, propietario del complejo, junto a su mujer. De acuerdo al medio local, los agresores amenazaron a la pareja con armas de fuego exigiéndoles dinero. Antes de retirarse, rociaron al hombre y a la cabaña con combustible y prendieron fuego el lugar.

“Nunca dijeron más que dame la plata, callate, te mato”, explicó Conti en diálogo con Noticias del Bolsón, desde el hospital donde permanece internado. La víctima reveló que los delincuentes lo rociaron con combustible en la parte izquierda de su cuerpo y luego lo prendieron fuego. Si bien el hombre pudo controlar las llamas rápidamente, estas le ocasionaron quemaduras en un 20 por ciento de su cuerpo.

Al salir de la vivienda, los delincuentes efectuaron dos tiros, rompieron el vidrio de la camioneta y también prendieron fuego el vehículo. “A mí me quisieron matar, fue un intento de asesinato. Tiraron dos tiros, que los encontró la policía”, manifestó Conti.

De acuerdo al testimonio del hombre, los agresores dejaron un cartel, a pocos metros, adjudicando el ataque a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Los atacantes dejaron un panfleto en el que se reivindica la lucha de la RAM. Noticias El Bolsón

“El papel apareció arriba, cerca de la ruta. Era como una bolsa con cuatro piedras para que no se vuele”, aclaró Conti al sitio local. “Calculo que es para imponer miedo en la zona. No a mí porque no me conocen, no conozco a nadie en El Bolsón. Vivo acá hace un año y medio. No tengo ningún problema con ningún vecino”, agregó Conti al explicar que se mudó a la localida de Los Repollos en busca de un estilo de vida más tranquilo.

Y al respecto concluyó: “El hecho me lo comí yo, pero no creo que haya sido para mí. Fue para alguien a quien le estén reclamando tierras”.