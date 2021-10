Orlando Carriqueo: “Repudiamos los ataques incendiarios pero también que se acuse al pueblo mapuche por un panfleto”

El coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, repudia los ataques incendiarios ocurridos en El Bolsón y Bariloche durante el último mes, pero al referirse a esos actos los relaciona con la ocupación de dos lotes en el paraje Cuesta del Ternero por parte de la comunidad Quemquemtreu. En diálogo con LA NACION, Carriqueo cuestiona que el gobierno provincial califique como actos terroristas a los incendios y que los relacione con el pueblo mapuche, mientras considera que deben recuperarse las tierras que “fueron quitadas por empresarios o empresas” .

–La gobernadora Arabela Carreras y el ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, calificaron como actos terroristas los incendios ocurridos en El Bolsón y Bariloche en el último mes, y relacionaron los ataques con el conflicto mapuche. ¿Qué opinión le merecen los ataques?

– Por supuesto que repudiamos los ataques incendiarios. Pero le exigimos a la provincia que esclarezca los hechos, porque acusar al pueblo mapuche por un panfleto, a través de una conferencia de prensa, no es serio . Me parece que el Estado tiene los mecanismos para investigar. Los lugares que sufrieron los ataques están rodeados de cámaras, con lo cual resulta bastante ilógico que el Gobierno no tenga pistas o la Justicia no tenga pistas de quienes puedan ser. La obligación primera del Estado es esclarecer los hechos y encontrar a los responsables. A partir de ahí también repudiamos que hay una comunidad, que es Quemquemtreu, sitiada por la policía hace 30 días y eso también es un acto repudiable del Estado, porque pone en dimensión cuál es la realidad. Uno por supuesto que rechaza los ataques incendiarios si es que la Justicia o el Gobierno determinan quiénes son los culpables, para poder después acusar. Quemquemtreu no es la única comunidad en conflicto. Que quede claro: estamos atravesados en toda la provincia por conflictos comunitarios.

Los mapuches somos buenos cuando hacemos una matra (telar), cuando hablamos mapuzungun, o cuando cantamos, pero cuando reclamamos la tierra, somos indios malos. Esa es una demonización que vivimos siempre

–Pasó de los ataques a la toma en Cuesta del Ternero. ¿Relaciona los ataques incendiarios con las tomas?

–El conflicto arrastra casi 100 años y un poco más, con la Campaña del Desierto, después la policía fronteriza… En ese término la violencia la violencia institucional que han vivido nuestras familias ha sido muy vasta , muy importante. la situación de las reivindicaciones territoriales se han dado desde hace 20 o 30 años, no solo en los últimos cuatro. Distintas comunidades han reivindicado su derecho, recuperaron lo que les fue quitado por empresarios o empresas . Quemquemtreu no es la única comunidad en conflicto. Que quede claro: estamos atravesados en toda la provincia por conflictos comunitarios, que quizás tienen menos visibilidad pero son igual de violentos, o peor. Marco Quemquemtreu porque las dos cuestiones son repudiables: el incendio, sin saber quiénes son, y la situación que vive la comunidad sitiada. Son dos situaciones institucionales graves y nosotros repudiamos las dos.

–Hay comunidades mapuches que no comparten las ocupaciones de tierras o los métodos empleados por estos grupos.

– No se puede acusar a una comunidad mapuche ni decir que somos falsos mapuches. Cada comunidad tiene su manera, su método de defensa o de discusión política . Todas las comunidades deciden cuál es su grado de intervención y cómo se van a defender. Nosotros hemos frenado cinco desalojos parándonos en frente del alambrado. Ese es el grado de problemática: el problema no son una o dos comunidades, Río Negro arrastra cientos de comunidades . Tenemos una situación compleja desde siempre en lo territorial. La mayoría de las comunidades no tienen personería jurídica y eso no las deslegitima. Deslegitimar a una comunidad tiene que ver mucho más con la idea de no reconocerle el territorio que con otra cosa. El reconocimiento del derecho a esa comunidad significa que el Estado se desprende de la tierra y que no tenga más poder sobre eso.

–¿Por qué la gobernadora Carreras apuntó a los mapuches?

–Veo muchos intereses. No es la primera vez que nos acusan de los incendios. En la comarca andina a principios de año hubo incendios, y Miguel Pichetto, Patricia Bullrich y Alberto Weretilneck acusaron a los mapuches. Weretilneck dijo que un auto de una comunidad había sido visto: ese auto estaba en un taller hace 30 días. Nosotros hicimos la denuncia en la Justicia federal contra Bullrich y Pichetto por esas declaraciones. Ese incendio fue iniciado porque corría mucho viento y cayó un transformador sobre un pinar… Ese fue el origen del incendio que costó unas 400 casas más muertos: uno es un hombre de una comunidad. Es muy fácil deslegitimar diciendo terrorismo una discusión que tiene muchos años . El RAM fue puesto en la vidriera a través de un informe hecho por Bullrich hecho por recortes de diarios. Hechos que no estaban esclarecidos pero nos metieron ahí.

–¿Quiénes son la RAM?

–No sé quiénes son. Desconozco a gente de la RAM. No tengo ni la certeza del RAM. En Chile existe la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), que es otra organización, que tiene sus voceros y sus dirigentes. Pero yo no sé quiénes son la RAM… Los mapuches somos buenos cuando hacemos una matra (telar), cuando hablamos mapuzungun, o cuando cantamos, pero cuando reclamamos la tierra, somos indios malos. Esa es una demonización que vivimos siempre . Pedimos responsabilidad al gobierno para las acusaciones, que investigue seriamente y dé con los responsables, y que ahí acuse. Pero hay muchos intereses detrás de esas tierras. La otra cosa que deslegitima es decir que los mapuches vienen de Chile. Es otro argumento falaz que muchos antropólogos dieron por tierra. Nosotros marcamos el camino de diálogo pero queremos diálogo con respuestas, no diálogo de sordos. Lo que le suceda a los Estado provincial y nacional es devolver tierras, pero hace 140 años arrasaron parte del territorio y produjeron un genocidio. Eso trae los problemas territoriales de hoy. Somos la mayor parte de la sociedad acá en la provincia, pero no tenemos la decisión política. Los gobiernos que son elegidos democráticamente asumen desconociendo la dinámica y la problemática territorial.

Orlando Carriqueo

–En lo últimos días se produjeron fuertes cruces entre el gobierno nacional y la gobernadora provincial por el envío de fuerzas federales a Río Negro. Usted se reunió con Aníbal Fernández en el marco de este conflicto hace unas semanas ¿Qué se había hablado al respecto del envío de fuerzas?

–Tuvimos una reunión con el ministro Aníbal Fernández hace tres o cuatro semanas: había tenido esa mañana una conversación con la gobernadora y ahí fue donde desmintió que fuese a mandar tropas o fuerzas para actuar en el conflicto Quemquemtreu, que corresponde a la jurisdicción de la provincia. Esa fue la conversación que habíamos tenido. Nosotros nos habíamos reunido con él para contarle cuál era la problemática que se está viviendo en Río Negro, una problemática de toda la provincia, de la necesaria modificación del Decreto 820 que regulaba la extranjerización de las tierras. Nosotros veníamos trabajando con la gestión de Sabina Frederic.